Zeman je nejlepší! Necenzurované ohlasy občanů Německa

Na vítězství prezidenta Miloše Zemana v letošních prezidentských volbách reagují některá německá a rakouská média včetně jejich čtenářů velmi rozporuplně. Často se objevují negativní reakce na Zemanovu zálibu v kouření, alkoholu a zejména pak na jeho sympatizování směrem na východ. Naopak někdo by do Česka nejraději emigroval právě díky Zemanovu setrvání v čele státu. Komentátor Milan Faltus tak vybral některé protichůdné reakce a na serveru Literarky.cz je neváhal zveřejnit.

Milan Faltus si například všiml, že týdeník Focus přiřadil přídavné jméno proruský k českému prezidentovi přímo do titulku svého povolebního článku „Proruský kandidát Zeman opět zvolen českým prezidentem“. Německý týdeník Die Zeit zase vydal článek „Těsné vítězství přítele Ruska“. „To vyvolalo živou polemiku mezi čtenáři v tom smyslu, zda je lépe být přítelem, nebo nepřítelem Ruska,“ dodal Faltus, který několik příspěvků z elektronických verzí novin Die Zeit, Focus (Německo) a Der Standard (Rakousko) citoval.

Faltus nezapomněl dodat, že v souhrnu autoři příspěvků prezidentovo vítězství spíše vítají. Hodně diskusních příspěvků se prý více než českým prezidentem kriticky zabývá Evropskou unií jako takovou nebo vztahem Německa a USA a otázkami s tím souvisejícími. „Co se týká čtenářů internetových verzí Die Zeit, Der Standard a Focus, hodnotili většinou Zemanovo vítězství z hlediska migrace,“ dodal.

V zahraničí neváhali Zemana pochválit za to, že chce, aby Evropa zůstala, jaká je, jak ji většina občanů zná a miluje. Body Zemanovi připsali i za to, že odmítá politiky, jako jsou Merkelová, Schulz, Juncker a spol., protože by jejich představa o Evropě během jedné generace znamenala nezvratné odevropštění. V tomto smyslu je podle novin pro Zemana označení proevropský zcela trefné a k nadpisu Proruský kandidát Zeman je třeba poznamenat, že Rusko je stále součástí Evropy a také jí zůstane. I v tomto smyslu je prý politika Miloše Zemana, která má za cíl dorozumění s Ruskem v evropském ohledu, příkladná.

Ozval se i názor, že když populisté, kteří vedou stát, nadávají EU a Západu, musí jim EU škrtnout dotace. Dotyčný nechápal, proč má západní plátce daní klopit a nechat si ještě jako poděkování nadávat. Teprve prý až nebudou z EU plynout žádné požitky, poznají snad i nejreakčnější voliči, jaké idioty zvolili. Dodal tak, že to platí i pro Polsko a Maďarsko.

Jiní byli zase přesvědčeni o tom, že Česku, Maďarsku, Polsku nebo Rakousku mohou jen závidět, protože jejich vlády podle nich dělají politiku pro vlastní obyvatelstvo. O tom si prý v Německu mohou nechat jenom zdát. To, jak Češi volili, by podle některých měli všichni respektovat. V zahraničí nám prý volbu zavidí proto, že se Zeman jako Evropan zastává dobrých vztahů k Rusku, jehož nejpočetnější populace se skládá z Evropanů. Je to podle našich sousedů dobrý důvod, proč pogratulovat naší volbě.

Našly se ale i kritické poznámky, že Zeman v Bruselu inkasuje peníze a je vazalem pana Putina. Tím jsme prý u EU v Bruselu hodně klesli, a proto je načase to bruselské monstrum radikálně zeštíhlit. Kvůli znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem je nám přičítáno i to, že náš národ zapomněl na vlastní dějiny. Pisatel tohoto stanoviska dodal, že nyní se už můžeme těšit, že zase brzy uvidíme ruské tanky zblízka.

A že názory bývaly dost protikladné, dokazuje, že někteří lidé žijící za našimi hranicemi by k nám nejraději emigrovali. „Pane Zemane, chraňte dále Vaše hranice, máte pravdu, žádná země v Evropě by neměla přijímat ty spousty arabských antisemitů, to nedopadne dobře. Zamýšlíme se nad tím, že emigrujeme do Česka,“ objevilo se v jedné z reakcí na výsledky české prezidentské volby.

A stejně jako u nás nezapomněli ani v Německu na přirovnání volby vzdělaných versus nevzdělaných. „Opět jsme svědky toho, že jednoduchá a méně vzdělaná většina vyřadí přemýšlející vzdělané lidi. Ale i to je demokracie,“ uvedl německý čtenář a dodal, že stejně tak jako v Německu i v EU volí lidé obrácení do minulosti strany a demagogy, kteří nepovedou společnost do budoucnosti. Je to prý tragické, když se přemýšlí ideologicky, a ne realisticky a s výhledem do budoucnosti.

Autor jednoho názorového příspěvku z Rakouska citoval Zemanova slova: „Když žijete v zemi, ve které jste potrestán za rybaření bez rybářského lístku, ale ne za ilegální překročení hranic bez platného cestovního pasu, pak máte plné právo říci, že této zemi vládnou idioti.“ Následně dodal, že kdyby se Zemanovým slovům věnovala patřičná pozornost, nebyli by prý svobodní ve Vídni ve vládě. Podle některých názorů je dokonce Zeman to nejlepší a lid rozhodl ve švejkovské tradici.

„Pan Putin zase jednou odvedl dobrou práci. Ale ‚vměšování‘ přijde v dalším článku. U časopisu Focus postrádáme zprávu s nadpisem ‚Proamerický šéf Siemense zavírá podniky v Německu a stěhuje výrobu turbín do USA‘. Když už, tak už,“ ozvala se kritika z německé strany. Někdo to zase vidí i tak, že jsme se kvůli Zemanovi úplně odhlásili ze světové politické/hospodářské scény. Těžko pochopitelná je prý i Zemanova orientace podle předsudků průměrného obyvatelstva a ještě jeho popichování.

Kritiku v zahraničí sklidil Miloš Zeman i za to, že prý udělal jako hlavní téma předvolební kampaně migraci v zemi, do níž se nikdo přistěhovat nechce. Někteří se smáli tomu, když zahraniční články uváděly informace, že prezidentské volby byly velmi těsné, a poukázaly tak na to, jak moc je Česko rozdělené. „Jak rozděleno je vlastně Německo s oblastmi, kde vyhrály AfD, SPD, CSU nebo CDU? Jak to je s Rakouskem nebo USA, všechno rozděleno?“ napsal jeden ze čtenářů.

Jiní se zaměřili i na volební plakát, který prý ukazuje, že Zeman úplně ztratil vazbu na realitu. „Zvolit migraci za hlavní téma volební kampaně v zemi, do které se sotva někdo chce přistěhovat. Za pár dní jsou volby v Nepálu, jsem zvědav, jestli se bude tam debatovat o tom, jak zemi ochránit před tsunami,“ ozvalo se od jednoho z kritiků.

„Mně by byl v Německu milejší Zeman než náš prezident Steinmeier,“ napsal německý čtenář. A souhlasil s ním i další, který dával Zemanovi za pravdu v tom, že novináři jsou opravdu idioti, a to nejen v Česku, ale i v Německu. Chválu na zahraničním serveru sklidila současná hlava státu i za to, že je politikem, který se prý ztotožňuje se svými krajany a mluví jasnou a zřetelnou řečí. „To od našich rudozelených politiků, kteří nechápou souvislosti, asi očekávat nemůžeme,“ zoufal si čtenář.

„Kdy konečně všichni tihle trpaslíci ohlásí, že vystoupí z EU? Ať si založí vlastní EU nebo založí s Ruskem velký svaz autokratů,“ uvedl jeden z pisatelů, který prý takové trpaslíky rozhodně nepotřebuje. Další se zhrozil zase nad Zemanovým výrokem, že se Česko prý může od Číny „při stabilizaci společnosti ještě hodně naučit“. „Kvůli takovýmto prohřeškům Zeman od svých kolegů ze západních zemí EU nedostával skoro žádná pozvání,“ je si jistý.

