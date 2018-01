Zeman je notorický lhář, obrací se mi z něj žaludek, zahřměl bývalý poslanec od Babiše

Na podzim roku 2013 byl Jiří Zlatuška jedním z tzv. „kluků a holek z plakátu Andreje Babiše“, kterými byla oblepena republika. Posléze se stal poslancem za hnutí Andreje Babiše. Byl také členem hnutí ANO. Proč už jím není? Přestal platit členské příspěvky, a tudíž i přestal být členem. Co ho k tomu vedlo? Obrat Andreje Babiše k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi a nárůst protibruselských nálad v hnutí ANO.

V roce 2013 bylo podle Zlatušky jasné, že hnutí ANO je jasně proevropské, jasně proti starým, zavedeným politickým strukturám. Miloš Zeman prožil v nejvyšších patrech české politiky přes dvacet let, takže bylo jasné, že je součástí této staré struktury. V roce 2013 také Andrej Babiš prohlašoval, že bude volit Karla Schwarzenberga, čestného předsedu TOP 09. Jenže o pět let později je všechno jinak, Babiš se vyjadřuje k EU kriticky, a navíc se spojil s Milošem Zemanem. S tím Milošem Zemanem, kterého Zlatuška považuje za notorického lháře.

„Když si vezmete líčení postojů, které mohl mít Miloš Zeman ještě za komunismu nebo v době, kdy se budovala sociální demokracie po roce 1990, tak se tam dalo uvažovat o tom, že tam bylo třeba nějaké sociální cítění, nebo něco takového. Dneska když se na něj podíváte, tak je to prostě bohapustý pragmatik se svou podporou exekutorům. Z hlediska sociálních poměrů to není nikdo, kdo by projevoval sociální cítění,“ vypálil Zlatuška.

Tím ovšem zdaleka neskončil; Miloš Zeman straší českou společnost migranty, z čehož se prý Zlatuškovi obrací žaludek. Kdyby Zeman tolik nebrojil proti migrantům, nikdo by asi příliš neřešil, že současně velmi preferuje slovenského ekonomického migranta ve vládě. „To svědčí o tom, že pro Miloše Zemana je úplně jedno, co říká. On vyslovuje jen to, na co lidé slyší, a jinak je to, za co ho dlouhodobě považuji – notorický lhář,“ pokračoval Zlatuška v kanonádě. On sám prý vůbec nic nemá proti lidem, kteří dosáhnou úspěchu; jen proti sobě staví slova a činy prezidenta Zemana.

To ovšem nic nemění na tom, že Zlatuška má nemalé pochybnosti o vývoji v kauze Čapího hnízda. Tato kauza je postavena tak, že Zlatuška pochybuje o roli, kterou vyšetřovatelé přisuzují právě Babišovi. Středočeský kraj měl prý už za časů hejtmana Petra Bendla (ODS) informace o tom, že projekt farmy Čapí hnízdo nemusí být životaschopný. Přesto byla dotace přidělena, na čemž nenese vinu Andrej Babiš, ale Petr Bendl a jeho spolupracovníci.

