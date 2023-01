Zeman měl Hladíka jmenovat, ať to pak lidovcům spočítají voliči. Ústavní právník má jasno

Prezident Miloš Zeman ve středu rozhodl, že nejmenuje místopředsedu lidovců KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Do jaké míry může prezident spolurozhodovat o tom, kdo bude sedět ve vládě? Ústavní právník Jan Wintr v pořadu Interview ČT24 uvedl, že přístup Zemana v této věci nepovažuje za správný. Hladík podle jeho názoru – i přes kauzy s ním spojené – měl být jmenován a až pak by veřejnost a média posoudily, zda je s ministrem vše v pořádku.

reklama

„Já jsem neměl žádná očekávání, asi mě to nepřekvapilo,“ reagoval ústavní právník na odmítnutí jmenovat Hladíka ministrem ze strany prezidenta.

Zemanův přístup ale nepovažuje za správný: „Máme parlamentní republiku, pro kterou je důležité, aby premiér a vládní koalice byli schopni si vládu sestavit tak, jak chtějí, a s touto vládou zodpovídat Poslanecké sněmovně, potažmo voličům. Myslím si, že to není správný postup prezidenta,“ řekl Wintr v pořadu Interview ČT24.

A upozorňuje: „Pokud bychom přistoupili na to, že prezident může kdykoli vetovat jakéhokoli ministra, tak by to znamenalo, že se na každé vládě musí vládní koalice dohodnout i s prezidentem… A to by významně komplikovalo sestavování těch vlád,“ pokračoval.

Psali jsme: Náčelník je kret*n, ozval se sledovaný expert. V ruské armádě to houstne

Ministry podle ústavy vybírá premiér, ne prezident, reagovali lidovci v krajích

Většina ústavních právníků je podle Wintra toho názoru, že prezident může odepřít jmenování ministra navrženého předsedou vlády jenom z nějakého vážného důvodu, především kvůli nějaké právní překážce: „Třeba že ten člověk je v nějakém střetu zájmů, který ústava zakazuje. A to myslím ty důvody, které tu veřejně zazněly, žádnými takovými tak vážnými důvody nejsou,“ uvádí ústavní právník.

„Takže za mě měl prezident Zeman ministra Hladíka jmenovat,“ vyslovil se Wintr. Kauzy brněnských bytů, které se Hladíka týkají, nejsou dosti vážné? „My chceme kompetentní ministry, ale soudcem toho, kdo je, nebo není kompetentní ministr, je ta strana, která ho tam vysílá, ten předseda vlády, který toho člověka do vlády navrhuje. A pokud ta politická dohoda uvnitř je taková, že to má být Hladík, tak má být ministrem jmenován. A potom ať to posuzuje případně veřejnost, média, pak se to případně odrazí i ve volebním výsledku, pokud by ten ministr nebyl dobrý,“ řekl ústavní právník.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Musíme mít na Hradě silného prezidenta, který neplní slepě rozkazy vlády Zeman Fialovi pochválil projev, pak se bavili o Hladíkovi Není důvod, aby byl Hladík vyautován, vzkazuje Jurečka. V lednu by měl být jmenován Fiala požádá Jurečku, aby byl ministrem pro životní prostředí do konce roku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.