Zeman o míru na Ukrajině: S touto vládou k němu Česko nepřispěje

Čtvrteční první předvolební debatu mezi současným prezidentem USA Joem Bidenem a jeho předchůdcem a možným nástupcem Donaldem Trumpem mnozí označili coby fiasko pro Bidena. Podle Miloše Zemana byly ale výkony vyrovnané: „Debatu jsem viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy začínal přenos na Primě, a díval jsem se poctivě do dvou do rána. Asi překvapím, ale bylo to ve své podstatě vyrovnané,“ řekl Zeman a zmínil i názor zahraničního redaktora MF Dnes Vodičky, podle nějž byl duel Trumpa a Bidena vyrovnaný, pokud by poslouchal pouze rozhlasový záznam debaty.

A doplnil: „Tady se opakuje situace Kennedy versus Nixon. Kennedy opálený, Nixon zpocený. Kennedy oholený, Nixon zarostlý, a tak dále. Ale když míním, že svým názorem překvapím, tak to říkám proto, že čtu nejrůznější komentáře. The New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul Bidena. Ano, z hlediska estetického to bylo strašné, ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži, ale Biden, to byl naprostý propadák, ale jenom z estetického hlediska. Z hlediska obsahu, tedy toho, co oba dva říkali, to í podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané,“ podotkl Miloš Zeman.

K dalšímu vývoji amerických prezidentských voleb řekl: „Američané mají takové hezké přísloví: Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně: Vždy mají pravdu ti, kteří dávají přednost prvotnímu dojmu. A prvotní dojem z této debaty byl strašný, v neprospěch demokratů, a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje,“ míní exprezident Zeman.

Pokud by se Trump stal znovu prezidentem USA, bude mít tu moc, aby zastavil válku na Ukrajině? – „Trumpovy vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovy vztahy s Putinem. Myslím si, že Trump udělá určitě pokus tohoto typu. Ve zmíněné debatě zmínil, že Putin začal tu válku proto, že v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž myslel Bidena,“ připomněl Miloš Zeman v pořadu X Talk.

Před pár dny navštívil Ukrajinu maďarský premiér Viktor Orbán. Média uváděla, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby udělal něco pro příměří. Děje se tak v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii. Tento krok Zeman vnímá velmi pozitivně: „Orbán pokračuje v tom, co říká celou dobu. Vyzval ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, na což by Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby. Je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to vyjde,“ pokračoval Miloš Zeman.

Věří, že v rámci Evropské unie by se našlo několik států, které by v této otázce byly Orbánovi partnery – ale od českých politiků, od kterých slyšíme pravý opak, změnu čekat nelze. „Pochybují o tom, že jedním z mírotvorných prvků bude i Česká republika. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu, do té míry, že takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný,“ poznamenal exprezident ČR.

Zároveň vítá, že by v Evropském parlamentu měla vzniknout nová patriotická frakce Babiše, Orbána a dalších. „Velmi pravděpodobně se tohle povede. Ta frakce potřebuje minimálně sedm členů. Tak tři už jsou. Jakmile jich bude šest jistých, tak ten sedmý se vždy najde,“ řekl Miloš Zeman, a že mohl by se připojit třeba i slovenský SMER-SD.

Poté se přesunul k dění v domácí politice. Hovoří se o tom, že spadnutí je společné uskupení hnutí SPD a strany PRO Jindřicha Rajchla. „Jaké spojenectví to bude, těžko říct. Sjednocení malých stan je nutné, jinak zase propadne milion hlasů,“ apeluje Zeman zejména na společný postup mimoparlamentní opozice.

„Dostal bych se ale k tomu základnímu, a to je ‚ODS revival‘. Máme tady poněkud vypelichanou ODS na jedné straně, asi tak z 13 procent. A na druhé straně tu máme myšlenku revitalizace ODS – nevím, zda to řekl pan Turek, nebo pan Macinka – s novými tvářemi a s novým programem, s podporou otce zakladatele Václava Klause,“ poznamenal exprezident.

Zmínil, zda ho zamrzelo, že ve Sněmovně neprošel návrh na jeho vyznamenání: „Záleží vždy na tom, kdo tento návrh podává. Já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou. Myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. Na druhé straně, několik málo významných nul – poslanců v nějakém podvýboru, který návrhy schvaluje – si pohladilo své ego. A zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Myslím si, že reálné hodnocení bude, až umřu, plus 20 až 30 let. To už budu dávno v urně a nebude mě to zajímat,“ uzavřel Miloš Zeman.