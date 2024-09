Zeman ohlásil návrat. Zasáhne do tvorby příští vlády? Už se o tom mluví

Prvním tématem pořadu byla oslava osmdesátin prezidenta Miloše Zemana. Ty mimo jiných navštívili prezidenti Polska, Srbska, Slovenska, premiéři Maďarska i Slovenska. A mnoho předních politiku České republiky z nevládních stran a hnutí. „Taková koncentrace vysokých hlav států tu nebyla mnoho let. Neguje to onu mainstreamovou tezi, že prezident Miloš Zeman upadne v zapomnění, to je úplně liché. Kupříkladu přítomnost prezidenta Dudy, Vučiče, premiéra Orbána i Fica, to jsou těžké váhy nejenom evropské politiky a EU, ale budou hrát velkou roli i při vyjednávání příměří na Ukrajině,“ řekl Doležal k narozeninám Miloše Zemana, jejichž oslava se odehrála v Hluboké nad Vltavou.

Podle Doležala se Miloš Zeman pokusí zasáhnout do příštích voleb do Poslanecké sněmovny v roli vyjednávače. „Zeman se bude snažit hrát roli vyjednávače tak, aby v roce 2025 došlo k naprosté změně vlády v České republice. Aby v ní nebyl přítomný ani jeden subjekt současné vlády,“ podotkl Doležal s tím, že se bude snažit sjednotit v budoucí vládě jak ANO a SPD, ale i třeba koalici Stačilo!, Motoristy sobě a další. Sám Miloš Zeman během svého krátkého projevu na zmíněné narozeninové oslavě uvedl, že se kvůli „neschopné“ Fialově vládě hodlá vrátit do veřejného dění.

Doležal se také rozhovořil o Visegrádské čtyřce, která podle něho po příštích volbách zažije renesanci. „Orbán už pracuje velmi úzce na formátu V4+. To znamená i Rakousko a Srbsko,“ zaznělo od Doležala. Podle něho bude docházet k rozšiřování této formy spolupráce. Státy V4+ budou pak společně vystupovat i v Evropské unii.

Vzpomněl i na tehdejší demonstrace Milonu chvilek pro demokracii proti vládě Andreje Babiše. Ty označil za řízené. „Ve Francii jednají odbory zespodu, demonstrace Milionu chvilek pro demokracii byly řízené,“ myslí si Doležal a poukázal na to, že demonstrace probíhaly nad podle něho absurdními důvody jako je kauza Čapí hnízdo, nebo demonstranty pouze předpokládané zatažení tehdejší čerstvě jmenované ministryně spravedlnosti do smírného řešení kauzy. „Důvod pro demonstrace byl vyroben, nevyšel z lidu.“

Podíval se i na změnu volebního zákona těsně před konáním voleb 2021. „Volební zákon byl ušit na míru předvolebním koalicím jako je SPOLU nebo PirSTAN,“ řekl Doležal a nazval změny jako „neuvěřitelné volební inženýrství“. A připomněl kuriózní stav v první polovině předvolebního roku 2021, kdy předvolební průzkumy koalici PirSTAN předpovídaly i 30% zisk ve volbách a předseda Pirátů Ivan Bartoš už se div nepředstavoval jako premiér České republiky.

Podle Doležala Andrej Babiš udělal chybu, že si v roce 2021 nevzal první pokus o sestavení vlády a okamžitě předal sestavení Petru Fialovi. „Určitě si ten první pokus měl vzít. Už jen z úcty k hlasům, které dostal,“ myslí si Doležal.

Došlo i na srovnání vlád Andreje Babiše a Petra Fialy. „Na rozdíl od vlády Andreje Babiše, Fialova vláda daně navyšuje. Nedávno proběhlo médii porovnání kumulovaného rozpočtového schodku, který vytvořil Fiala a ten je o 360 miliard vyšší, než který vytvořil Babiš,“ ukázal rozpočtové selhání vlády Petra Fialy a poukázal i na to, že na rozdíl o Babiše, Fiala nemusel řešit covid a s ním spojené výdaje. „Fialova vláda své předvolební sliby porušila naprosto fatálně. Fialova vláda se ekonomicky doslova provinila na budoucích generacích,“ řekl na konto zvyšování daní Doležal.

