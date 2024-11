Zeman potopil před kamerou Fialu: Drtivě prohraje volby. A ví to

Dobu, v níž žijeme, by prezident Miloš Zeman podle svých slov směle označil za politickou krizi. „Je to krize hlouposti, amatérismu. Projevuje se hloupostí politiků,“ uvedl v rozhovoru pro Deník TO.

Hovořil o tom, jakou lidskou vlastnost vnímá jako nejhorší. „Lidé, kterými pohrdám, jsou nikoli lidé, kteří mají odlišný názor, ale lidé, kteří jsou závistiví. Závist v politice způsobila spoustu katastrof,“ poznamenal.

Poukázal také na mediální svět, který podle něj vytváří velkou iluzi, že je hlasem veřejnosti. „Mediální svět není hlasem veřejnosti. Je hlasem několika nabobů, kteří se povyšují nad veřejností, kteří veřejností dokonce skrytě pohrdají,“ pokračoval.

Jak se vnitřně vyrovnává s tímto způsobem pohrdání? „Byly doby, kdy mě toto pohrdání rozčilovalo. Ve svém posledním vánočním poselství jsem řekl jedinou větu o závistivých, zakomplexovaných nulách. A tím to pro mě skončilo,“ doplnil.

Na adresu jeho nástupce prezidenta Petra Pavla poznamenal, že je marketingový produkt, který je nadšený tím, že se může předvádět na veřejnosti a netouží příliš po tom, prosazovat se jako politik, jelikož politikem nikdy nebyl. „Být ve vysokých pozicích v armádě je něco jiného než být v politice. V armádě se velí, jsou tam pouze dvě relace: nadřízenost a podřízenost. V politice se diskutuje, argumentuje a přemýšlí,“ zmínil v souvislosti se současným prezidentem Pavlem rozdíl mezi vojákem a politikem.

Kritikou nešetřil ani na šéfa české diplomacie Jana Lipavského, k němuž měl výhrady. „Myslím, že ten se odepíše sám, teď zradil svou vlastní stranu,“ řekl o ministru Lipavském, který ve funkci pokračuje jako nestraník, ačkoli Pirátská strana, jíž byl členem, odešla před časem z vládní koalice.

Především se pozastavil nad výrokem premiéra Petra Fialy (ODS), že pokud lidé kabinetu Petra Fialy umožní vládnout i v dalším volebním období, budou české mzdy opravdu stejné jako ty německé. „Upřímně řečeno, o této vládě rok před volbami vůbec nemá smysl vážně diskutovat. Toto tvrzení bylo korunováno Fialovým vyjádřením, že za čtyři roky doženeme Německo nebo Rakousko v úrovni mezd. Za třicet let v politice jsem byl svědkem velmi hloupých výroků. Mohu s jistotou prohlásit, že toto je nehloupější výrok, který jsem kdy v politice slyšel,“ podotkl.

Jak si vysvětluje Fialovy nereálné výroky ohledně německých mezd? „Napadlo mě několik, taková spíše bonmotová, že je premiér Fiala pod vlivem drog nebo že jeho výrok byl ve skutečnosti prognózou úpadku německé ekonomiky. Racionální vysvětlení, jak trochu znám psychologii politiků, alespoň těch českých, je zoufalství. On ve skutečnosti ví, že drtivě prohraje volby. A jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Snad sám nemohl ani na vteřinu věřit tomu, co říká. I naprostý analfabet musí zjistit, že je to naprostý nesmysl,“ řekl Miloš Zeman.

Ve společnosti ohledně vývoje politického diskurzu zavládla naděje po výsledku amerických prezidentských voleb, v nichž vyhrál Donald Trump, Zeman ale mírní očekávání. „Vyjádřil jsem nadšení nad zvolením Donalda Trumpa, ale to neznamená, že ta naděje bude nekritická. Nezapomeňte, že Donald Trump má na programu zvýšení cel. Já jako ekonom jsem proti protekcionismu, tedy proti vysokým clům, to tlumí konkurenci, a tím podlamuje ekonomický růst,“ uvedl Zeman.

„Takže Trump je celosvětovou nadějí, ale každá naděje má své mouchy. A toto je pořádně velká moucha,“ dodává Zeman.

Zeman zodpověděl otázku, koho ze světových státníků by pozval na panáka a jakou by mu položil otázku. „Svého času jsem měl přátelské vztahy s Vladimirem Putinem. Asi bych ho pozval na vodku a zeptal se ho, jak je možné, že celkem inteligentní člověk udělal takovou blbost, jako bylo přepadení Ukrajiny. V této fázi rozvoje ukrajinského problému by patrně neměl odvahu říci pravdu,“ uvedl Miloš Zeman, že tento Putinův krok považuje za chybu.

Prozradil také, že se aktuálně cítí velmi dobře: „K rozhořčení mých oponentů se cítím šťastný a dávám to patřičně najevo,“ zakončil prezident.

