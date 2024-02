Zeman přijal Pellegriniho. Na jeho podporu do voleb prý něco chystá

reklama

Peter Pellegrini navštívil exprezidenta Miloše Zemana po jednání předsedů parlamentů V4 v Praze.

„Bylo to nesmírně, opakuji, nesmírně přátelské jednání lidí, kteří mají stejné nebo podobné názory a kteří si váží jeden druhého,“ popsal Miloš Zeman novinářům, v jakém duchu se schůzka s bývalým slovenským premiérem Pellegrinim nesla.

Společně hovořili o slovenských prezidentských volbách, v nichž je Pellegrini spolu s Ivanem Korčokem favoritem. „Samozřejmě že to bylo jedno z hlavních témat. Já jsem v našem rozhovoru vyjádřil jednoznačnou podporu kandidatuře Petera Pellegriniho. Myslím si, že podniknu některé kroky, kde tuto podporu dále zdůrazním,“ sdělil Miloš Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 16793 lidí

Hovořilo se také o spolupráci V4, k tomu exprezident Zeman zopakoval svůj postoj: „Nepatřím k těm, kdo považují Visegrád za prázdnou skořápku. A nepatřím k těm, kdo by chtěli jeho zrušení kvůli tomu, že mohou být různé disonance v názorech. Takové myšlení je krajně nedemokratické, protože předpokládá názorovou uniformitu a tu už jsme jednou zažili,“ uvedl.

Miloše Zemana také ve středu v kanceláři navštívili slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán, kteří do českého hlavního města přijeli na setkání premiérů visegrádské čtyřky. I zde Zeman uvedl, že setkání se neslo ve velmi přátelském duchu.

Zeman byl také novináři dotazován na výsledky hlasování o manželství stejnopohlavních párů, kdy poslanci rozhodli, že pro gaye a lesby bude pouze partnerství, nikoli manželství.

„Já velmi vítám, že se konečně podařilo prosadit partnerství, protože to je jediné, o co tu skutečně šlo, protože nazývat to manželstvím, když stejnopohlavní páry nemohou plnit základní funkci manželství, tj. tvůrce rodiny, to je prostě záměna pojmů a pojmy by se neměly zaměňovat.

Jinak si samozřejmě přeji, aby stejnopohlavní páry po přijetí tohoto zákona neměly ty potíže, které měly až dosud,“ uzavřel někdejší prezident Miloš Zeman.

Ten v týdnu ve své kanceláři přijal i slovenského premiéra Roberta Fica, společně s jeho maďarským kolegou Viktorem Orbánem.

Robert Fico byl u Zemana i krátce po svém volebním vítězství, kde mu bývalý prezident gratuloval k politickému comebacku.

Pellegrini, Pekarová a Vystrčil...

Petr Pellegrini se účastnil jednání předsedů parlamentů V4 a Ukrajiny, které hostili Markéta Pekarová Adamová s Milošem Vystrčilem. Ti v tiskové zprávě uvedli, že „řečníci zdůraznili důležitost zbavit se energetické závislosti na Rusku a důrazně odsoudili ruskou agresi na Ukrajině“.

„Jsem velmi rád, že jsme se shodli na tom, aby významným hostem našeho setkání byl předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. To je důkazem, že nás všechny zajímá osud Ukrajiny a že podporujeme její boj proti ruskému agresorovi. Je nezbytné, abychom dali prostor představitelům Ukrajiny, aby nám osobně popisovali, co se v této zemi děje. Naopak jsme se zcela neshodli na tom, co to znamená stát za Ukrajinou," popsal průběh jednání Miloš Vystrčil.

Psali jsme: Jsem fašista, provokoval Zeman po setkání s Ficem a Orbánem. A toto předcházelo „Vyřídím si to s ním. V Ostravě.“ Novotný už to zase zkouší na Zahradila „Obelhali nás. Nikdy neuznám Kosovo.“ Zeman poslal vzkaz ke staré křivdě Taková přirovnání. Zeman znectil Halíka a Pekarovou jako nikdy



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE