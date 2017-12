Zeman prý lže, i když to vypadá, že nelže. Na Britských listech vám vysvětlí, jak je to možné

28.12.2017 18:34

V Belgii se o nové vládě jednou po parlamentních volbách vskutku vyjednávalo mimořádně dlouho, opravdu skoro dva roky, a to od dubna 2010 do prosince 2011. Jenže když to prezident Miloš Zeman zmiňoval, opomněl dodat, že po celou tu dobu tam nevládly svévolně jmenované vlády bez veškeré legitimity, ale pořád stará vláda premiéra Yvese Leterma, sice v demisi, ale opírající se o legitimitu poskytnutou předchozím parlamentem. „Neboli dělo se to, co by podle Zemana u nás prý ‚nikdo‘ za žádnou cenu nechtěl. Prezident Zeman lže, i když to vypadá, že nelže,“ rozčílil se na Britských listech komentátor jménem Václav Jamek.