Zeman terčem drsného vtipu: Chopte se tý násosky, dětské porno ti leze na mozek, zní z VIDEA

Na youtubovém kanále SOUBOYZ, kde raperské souboje dvojice Stewe & Cody Seven svými videi parodují známé osobnosti české kultury či historie a aktuálního politického dění, můžeme v nejnovějším videu spatřit opravdu neobvyklý rapový souboj prezidenta Miloše Zemana a habsburského císaře Rudolfa II. Videa raperů vycházejí z dokonalé znalosti postav a jejich přešlapů, které pak zpracovávají s velmi drsným humorem a nadsázkou do podoby rapového souboje. V současném díle tak dojde na Zemanovy výroky o „kundě“, „aligátorovi“ či na dětské porno, které se dostalo do jeho počítače, a na „virózu“.

V nejnovějším videu se souboj odehrál mezi Zemanem a Rudolfem II. Figura Rudolfa II. souboj započne: „My jsme tady top, my jsme Rudolf druhý. Jsme císař, jsme slunce, nikdo tu za nás nemusí mluvit. Díky nám je z Prahy sídlo, o kterém se tobě nezdá. Ať žije monarchie, září císařova hvězda Jsme vládce všeho lidu, o tom ty si nechej zdát. Jsme pán celé Evropy, císařský majestát. Navíc si prý večer Kepler přečet ve hvězdách, že teď v Česku vládne někdo, kdo nemůže ani stát.“

Celé video můžete zhlédnout zde:

Na to postava Zemana reaguje: „Tak podívejte se, pane druhý. Strčte si za korunu svoje zvěrokruhy. Mě na ten Hrad dostali čeští muži a ženy. Vy jste trůn zdědil i se svými incestními geny a já jistého knížete už jsem kdysi v klidu sundal. Navíc, vy nejste šlechtic, vy jste kunda. Kosit zmutovanou šlechtu je můj koníček. Takže, pane režisére, kde máme popelníček.“ V souboji se tak nezapomíná na první prezidentské volby, kdy Zeman vyhrál nad Karlem Schwarzenbergem, a ani na prezidentovy hlášky, a to jak s popelníčkem, tak na hlášku o „kundě“, kterou Zeman pronesl v rozhlasu.

Rudolf II. na to přitvrzuje a pronáší: „Když už na tom Hradě si a není teda zbytí, tohle je naše Koruna a ne pytlík na blití. Jsme renesanční vzdělanec, pro nás to není póza, Chopte se tý násosky, než skolí jí viróza. Že nejsme vládci rapu? To se musíme ohradit. Já a moji psi vole stokujeme v podhradí. Sirael měla náš cock ve všech dutinách, no co, lepší umělá žena než hulit Putina.“

„U nás mě miluje každý vězeň, každý dělník. Když budu chtít, sundá tě zelenej nátělník. S těma šlechticema je to dokola, chybí pokora, bacha dráždíš bosou nohou aligátora. Werich, to byl borec, ale tys byl hrozná role, nechám tvoje trenky shořet pomocí magický hole. Hezkej obraz, chybí tam snad jenom pórek. Budeš viset na hradě, vole, vlevo dole,“ pokračuje postava Zemana a dochází na narážky z legendárního filmu Císařův pekař.

A v podobném duchu souboj pokračuje. A umělci začínají rapovat do rytmu z onoho filmu. Rudolf II.: „Každej správnej vládce má mít svého pekaře. Ale ty máš smutnou ženu a divnýho pikaře - Forejt. Máme na dvoře astronomy, chemiky, jen ovare čum (čum) tobě v létě nafukují člun. Tady je Hašek, Kruliš, Sklenář, a ten co leje vodku v Moskvě to je Nejedlý, A tady Hůlka, Šlouf a Mynář, ten je zas zájezdy autobusem trochu posedlý. Tohle je Ovčáček, ten mluví na tělo. Tohle je Foldyna. Ten hraje na čelo, Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady budeme středně významnou provincií Číny.“