Zeman to prozradil: Když jsem zavřel dveře na Hrad velvyslanci USA, volal Putin. A já mu řekl...

Na Hradě je místo červených trenýrek zelená guma, šíří se sociálními sítěmi vtip. Pobaví exprezidenta Zemana takováto lidová tvořivost? „Ale ne, já mám úctu k armádě a pokud se armádním důstojníkům, dokonce generálům, říká zelená guma, tak je to poněkud neuctivé," řekl Zeman.

Odcházející ředitel České televize Petr Dvořák před nedávnem zavzpomínal, že ten pověstný příběh s popelníčkem po Zemanově prezidentské volbě se nikdy nestal. Jak to skutečně bylo? „Pokud si dobře vzpomínám, a promiňte, že jsem sklerotický, tak jsem kouřil tehdy vždy a všude. Tak jsem tam přišel, když mě pozvali, a říkal jsem: Nebyl by popelníček, pane řediteli? Pan Dvořák říkal: Hned vám ho donesou. A potom mě ještě pan Šámal poprosil o podpis do památníčku. Tak já nevím, že na to Petr Dvořák zapomněl, ono to nebylo tak důležité. Důležitější bylo, co jsme si tam tehdy v té televizi říkali," dodal Zeman, že na to však zapomněl. Asi se jej prý ptali, jak se cítí po volbě.

V 60. letech byl Zeman zakladatelem futurologické společnosti. V současné době však podle něj nepřevládá futurologie, ale ideologie. „Po marxismu-leninismu nastoupila zelená ideologie. A jako každá ideologie, Marx tomu říkal falešné vědomí, i ona byla falešným vědomím. Také nás nutí, abychom věřili jediné poznané pravdě, zakázali auta se spalovacími motory a, jak říká Greta Thunberg, to je taková zastydlá puberťačka, jestli ji znáte: Přesvědčila jsem své rodiče, aby se stali vegany. Tak dobře: Nejezme maso, nejezděme v autech se spalovacími motory a bude nám dobře," podotkl Zeman.

Ideologie podle Zemana vydávají často úpadek za pokrok, diktaturu za demokracii, otroctví za svobodu. „Další rys, který u jedině správné ideologie nastává, je servilita. Chcete-li to nazvat jinak, tedy poslušnost. Ale poslušnost komu? Ne poslušnost vlastním občanům, kteří jsou pochopitelně voliči, ale poslušnost nějaké zahraniční moci. Tak dříve jsme podléhali Kremlu a někdy se obávám, že když se zavelí na druhé straně zeměkoule, tak my zasalutujeme a posloucháme. Říkám to jako člověk, který jednou zakázal vstup na Hrad americkému velvyslanci, protože se vměšoval do našich vnitřních záležitostí. A mluvil jsem krátce potom s prezidentem Putinem a ten byl takový spokojený a říkal: Vy jste zakázal vstup americkému velvyslanci. To je dobře. A já mu říkal: Pane prezidente, kdyby ruský velvyslanec v České republice udělal totéž, co udělal americký velvyslanec, tak mu ten vstup na Hrad zakážu taky. To znamená, ta servilita je úplně jedno, jestli je na Východě, nebo na Západě. Důležité je, že nehájíte národní zájmy a že posloucháte cizí zájmy," řekl Zeman, že Putin se tehdy usmál.

Dokud budou existovat svobodné volby, věří Zeman v to, že se najdou lidé, kteří budou dávat přednost profesionalitě před amatérismem. „A zejména, kteří budou mít schopnost poslouchat i argumenty druhé strany. To znamená, argumenty těch, s nimiž nesouhlasíte. Je velmi snadné poslouchat argumenty, s nimiž souhlasíte," sdělil Zeman.

Své pak řekl i k nákupu stíhaček F-35. Podle něj je to zbytečná investice. „Samozřejmě, že když ji vydáte, snižujete životní úroveň občanů. Ale například investice do dopravní infrastruktury nebo do bytové výstavby, což jsou podle Keynese investice, které mají největší multiplikační efekt, to znamená vyvolávají řetězovou násobící reakci, vedou k ekonomickému růstu, tak tyto investice vám ve svém důsledku zvyšují, nikoliv snižují životní úroveň," poznamenal Zeman, že je třeba rozlišovat mezi investicemi zbytečnými a užitečnými.

A jak se bude podle Zemana vyvíjet rusko-ukrajinský konflikt? „Já už jsem několikrát odpovídal. Věřím, že je to konflikt takzvaně zamrzlý, konflikt, který je do značné míry prestižní, konflikt, který na jedné straně má velké rezervy v živé síle, to je Rusko, na druhé straně velké rezervy v moderních zbrojních technologiích, to je Ukrajina díky dodávkám ze Západu. Tyto dvě rezervy se vzájemně do jisté míry vyruší, a proto ten konflikt bude trvat velmi, velmi dlouho. Že bych si přál mír, nebo přinejmenším příměří vzhledem k nesmírným lidským obětem, je celkem samozřejmé, ale něco jiného je přání a něco jiného je realita," zmínil Zeman.

Český tisk je nyní plný inzerátů Lichtenštejnského knížectví, které upozorňuje na to, že chce nikoliv soud, ale mimosoudní vyrovnání s Českou republikou. „Proč Lichtenštejnové nechtějí, aby o tom rozhodoval soud? Z prostého důvodu. Právě teď nedávno český soud opět odmítl majetkové nároky Lichtenštejnů. Jinými slovy, když víte, že český soud rozhodne proti vám, tak vám laskavě nabízí mimosoudní vyrovnání," popsal Zeman, že návrh Lichtenštejnů četl a vzpomněl si u toho na Jezinky. „Jenom dva prstíčky tam strčíme, jenom se ohřejeme, hned zase půjdeme. Je to v podstatě jiná forma vydání tohoto majetku Lichtenštejnům, spíš s tou výhradou, že u toho smíte tak trochu přicmrdovat, protože budete v nějaké nadaci také jeden účastník," dodal Zeman.

