Zeman v duelech neusiluje o získání voličů, chce je ale odradit od volby Drahoše, zaznělo po prezidentském duelu v ČT

„V rozhodnutí pana prezidenta Ústava neomezuje,“ komentoval Zemanovo vyjádření ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, který dodal, že je to zásadní rozhodnutí, které navazuje na dřívější postupy a prohlášení prezidenta. „Je to spíše věc politická než ústavní limity,“ dodal v rozhovoru pro ČT.

„Každý má nějakou taktiku, Zeman nyní hraje v povolební situaci výraznou roli. Konečně začinají i reálná jednání o vládě,“ reagoval pak na slova současného prezidenta místopředseda ČSSD Petr Dolínek s tím, že pevně věří, že účelem jednání bude to, aby vládá získala důvěru. „Prezident je prognostik, ví co říká. Jsem optimista a věřím, že když to půjde takto dál, tak nevidím důvod, proč by to v krátké době nemohlo skončit,“ řekl 1. místopředseda poslaneckého klubu KSČM Alexander Černý a dodal, že vstup KSČM do vlády vylučuje. „Je mnoho věcí, na kterých se s hnutím ANO neshodneme tak, abychom se na vládě podíleli,“ zdůraznil.

Ještě před pár dny Miloš Zeman tvrdil, že Babiše jmenuje v únoru premiérem, když mu předloží sto jedna podpisů od poslanců. „Po dnešním televizním duelu Zeman-Drahoš to ale vypadá, že ta podmínka zcela vymizela. „V tuto chvíli se to zkrátka vyvijí tak, že pokud by Zeman v prezidentské volbě neuspěl, je odhodlán Babiše premiérem jmenovat,“ míní komentátor z Českého rozhlasu Plus Petr Hartman, podle kterého je pravděpodobné, že kdyby Zeman uspěl, tak by rétoriku změnil. „Nechal by Babiše, ať dále vede jednání a pokud jeho vláda získá důvěru ve sněmovně, tak ho jmenuje premiérem, ale nyní je Zeman v situaci, že Andrej Babiš bude premiérem bez ohledu na to, co se stane v únoru,“ je si jistý.

Dynamiku prezidentské volby a sestavování vlády by to podle Hartmana nijak výrazně změnit nemělo. „Mohli by to maximálně změnit debaty, kde se Zeman a Drahoš utkávají, je to o emocích a působení na lidi, kteří ještě nejsou rozhodnutí,“ uvedl a dodal, že Zeman si očividně své limity uvědomuje. „Nesnaží se v debatách získat lidi, ale snaží se Drahoše vykreslit v takovém světle, aby lidi od jeho volby odradil,“ řekl.

První kolo prezidentské volby bylo podle Hartmana výběrové řízení, kdo se utká se Zemanem. „Zásadní ale není prezidentská volba, ale jestli bude Babiš premiérem. V tom prezidentská volba nehraje roli, jde o strategii Babiše o vyjednávání o vládě,“ upozornil.

autor: nab