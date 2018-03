Zeman zaútočil na Bakalu s jasným cílem, chtěl ukázat, že je tu někdo, kdo krade víc než Babiš, v jeho projevu však byla daleko nebezpečnější věc, míní Neff

09.03.2018 23:01

Podle spisovatele a publicisty Ondřeje Neffa svým čtvrtečním inauguračním projevem prezident Miloš Zeman předčil očekávání, tedy nezklamal. Jen tak se prý nevidí, aby se během takového ceremoniálu hlava státu takto opřela do soukromé osoby, do konkrétních sdělovacích prostředků a do veřejnoprávní televize. „Zemanův cíl byl jasný – poukázat na oligarchu, který krade mnohem víc než Babiš,“ rozepsal se ve svém komentáři na serveru Neviditelnýpes.cz.