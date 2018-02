Zeman získal o setinu procenta víc, než uvedl statistický úřad

02.02.2018 15:44

Prezident Miloš Zeman ve volbách získal 51,37 procenta hlasů, tedy o setinu procenta více, než kolik uvádí volební web Českého statistického úřadu. Podle statistiků to ale chyba není, neboť výsledky uvádějí bez zaokrouhlení na dvě desetinná místa a také na to upozorňují. Na dotaz ČTK to dnes uvedla Jana Slavníková z oddělení zpracování výsledků voleb ČSÚ v reakci na upozornění jednoho z občanů.