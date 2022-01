Zeman ztrapnil Pekarovou. Informací, která běžně nepadá

reklama

Vláda Petra Fialy dostala ve čtvrtek po 23 hodinách důvěru poslanců. „Jestliže někoho jmenuji, tak si samozřejmě přeji, aby vláda dostala důvěru a aby mohla ukázat, co umí,“ sdělil prezident a dodal, že debatu nesledoval. „Zažil jsem tolik rozprav o důvěře vládě, že neočekávám, že by mě něco překvapilo,“ dodal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 3% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 239 lidí

A rozhovořil se o programovém prohlášení vlády. „Dva body mě zaujaly. Ten první je spíše komický. Pokládám za poněkud hloupé, jestliže ve vládním programovém prohlášení je mimo jiné soutěž o národního ptáka. A především proto je to hloupé, protože my už máme národního ptáka téměř 200 let. Tím je sokol. A podle sokola se také jmenuje jedna z významných organizací. A pokud si autoři tohoto faktu programového prohlášení nevšimli, tím hůře pro ně. Druhý bod je závažnější. Pečlivě jsem si pročetl jednotlivé kapitoly. A jsou tam vlastně tři věci: zvýšíme rozpočtové výdaje na ty či ony bohulibé účely. Někdy jsou to miliardy, někdy jsou to dokonce desítky miliard. Blok druhý: snížíme z bohulibých důvodů rozpočtové příjmy, například snížením sociálního pojištění o dva procentní body, což jsou desítky a desítky miliard. A bod třetí: snížíme deficit státního rozpočtu, který je definován jako rozdíl mezi příjmy a výdaji,“ pozastavil se Zeman.

„Je výborné, když tato vláda oznamuje, že její prioritou je důchodová reforma. Ale stejně tak to ohlašovaly předchozí vlády a žádnou důchodovou reformu tady nemáme,“ sdělil Zeman.

Každá nová vláda má 100 dnů hájení, premiér Petr Fiala je nechtěl. „Já jsem veřejně prohlásil, že vládě dávám 100 dnů hájení. A to zejména v případě, kdy je to vláda, která je u vlády poprvé a která má za sebou zatím jenom opoziční zkušenost. To je strašně málo ve srovnání s vládní zkušeností. 100 dní hájení jsou tři měsíce – a teprve za tři měsíce se vláda rozkouká,“ dodal Zeman, který se bude s premiérem Fialou pravidelně setkávat. „Předpokládám, že se uvidíme začátkem února,“ řekl.

Následně se Zeman vyjádřil ke kauze poslance Jana Farského (STAN), který již dnes odcestoval na stáž do USA. „Podvod na voličích to nesporně je, ale já bych doplnil, že je to hloupý podvod na voličích. A hloupý podvod je ten, který snadno prohlédnete. Pak jsou sofistikované podvody, které je obtížné prohlédnout. Já to chápu jako výraz neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici Farského ve STAN činí STAN nedůvěryhodným jako celek,“ míní Zeman a mluvil i o financování STAN, o němž se v poslední době hovoří.

Ztráta času s Pekarovou Adamovou

„V zájmu STAN bych si přál, aby se toto vše vyšetřilo, ať už formou vyšetřovací komise Parlamentu nebo policejní formou, právě proto, že je v zájmu STAN, aby byl očištěn z jakýchkoliv podezření,“ poznamenal Zeman. „Měl jsem něco podobného v podobě pana Vízka ze Švýcarska, který ČSSD nabízel peníze, pak prokazatelně zfalšoval naše podpisy na nějakém dokumentu a skončil na psychiatrii jako blázen. Nechci tím tvrdit, že sponzoři skončí také na psychiatrii,“ uvedl.

Co si myslí o vyjádření předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové ve směru k Maďarsku, kdy uvedla, že by Maďaři měli „vyhnat“ premiéra Viktora Orbána, jako Češi „vyhnali“ Andreje Babiše? „Obávám se, že její výrok naše vztahy poškodil. Je to výrok naprosto nekvalifikovaný. Paní Pekarová dělá medvědí službu naší zahraniční politice, do které by se neměla vůbec plést. Vůbec nezná maďarskou politickou situaci, nehledě na to, že je to hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí spřáteleného státu. Její totální neznalost je dána například tím, že maďarská opozice, které paní Pekarová fandí, je složena z rasistických a antisemitských stran, jako je například Jobbik. Paní Pekarová by udělala daleko lépe, kdyby mlčela,“ sdělil ostře Zeman, jenž se rozhodně nechce s Pekarovou Adamovou o zahraniční politice bavit, neboť podle něj by šlo o ztrátu času. O zahraniční politice chce hovořit jen s premiérem Fialou, obnovení schůzek i s ostatními představiteli pokládá za zbytečné. S ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (Piráti) měl Zeman problém při jeho jmenování, nakonec nominaci Lipavského přijal a jmenoval jej.

„Impulzem pro demonstrace byly cenové úpravy pohonných hmot, nebo energií obecně. Protože žijeme v Evropě, tak žluté vesty nebyly tak násilnické jako demonstranti v Kazachstánu, tak princip je tentýž,“ zmínil následně Zeman své vyjádření k nepokojům v Kazachstánu a přirovnal to k demonstrancím žlutých vest ve Francii.

Postoj k olympiádě

Řeč samozřejmě byla i o olympijských hrách a jejich konání v Číně. „Je právo prezidenta, aby vyjádřil podporu olympijským hrám. Pokud jde o takzvaný diplomatický bojkot, tak jsem řekl, že nic nebrání tomu, aby tam nejeli političtí bafuňáři, protože by tam stejně jenom překáželi, ale že by bylo hrubou chybou – vzpomeňte na Moskvu, Los Angeles – zneužívat olympijskou myšlenku pro politické hrátky. Můj postoj, který jsem tlumočil olympionikům, je naprosto jasný a ministrovi zahraničí není nic do toho, že náš velvyslanec tlumočí stanovisko prezidenta republiky,“ zastal se velvyslance Vladimíra Tomšíka Zeman.

Česko od ledna hospodaří v rozpočtovém provizoriu. „Má-li být provizorium do konce března, tak je logické kvůli lhůtám, že přepracovaný návrh rozpočtu by měl být předložen nejpozději začátkem března,“ sdělil Zeman, že s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) již mluvil.

„Ve svém vánočním poselství jsem navrhoval odstranění některých daňových výjimek, čím více, tím lépe. Jinak si uvědomte, že už v současné době obsluha státního dluhu představuje ročně zhruba 40 miliard korun, a to je částka, která se rovná rozpočtu některého ministerstva,“ zmínil také svou radu Zeman.

„Kdysi jsem vystupoval velice ostře proti takzvaným politickým náměstkům. To je v podstatě stranický bafuňář, kterého koaliční strany dosazují jako hlídače na nějaké ministerstvo ovládané stranickou konkurencí,“ zdůraznil také Zeman, proti čemu vždy vystupoval. Odpověděl tak na otázku rozšiřování počtu ministerstev a úředníků za vlády Petra Fialy (ODS).

Co se týče příspěvků na bydlení a jejich navýšení kvůli vyšším cenám energií, v zásadě proti tomu nic Zeman nemá, jen se obává, aby v některých sociálně vyloučených lokalitách tyto dávky nevedly k tomu, že lidem postačí a nebudou vyhledávat pracovní příležitosti.

Zemanovo zdraví

Své Zeman řekl i k navrhované pracovní karanténě. „Jestliže se minulé vládě vyčítala jistá chaotičnost, tak takto úctyhodná tradice pokračuje. Podívejte se, co to znamená pracovní karanténa. Nic jiného, než že minimálně určitým profesím se povoluje, ne-li přikazuje, aby lidé chodili do zaměstnání, i když jsou nakaženi, to znamená, mají pozitivní test na covid, s tím, že jsou takzvaně bezpříznakoví. Jestli chcete akcelerovat míru nakažení populace, tak je to metoda, jak toho dosáhnout,“ sdělil Zeman. Co se týče zdravotního stavu, Zeman uvedl, že on sám začal chodit pomocí hole a s pomocí bodyguarda. „Jsem potěšen, že několik kroků udělám. Samozřejmě že i nadále zůstávám na vozíku, ale je to pro mě velmi zdravotní zlepšení. Nabral jsem síly, dostávám umělou výživu žaludeční sondou a myslím si, že mně to pomáhá,“ dodal.

Zeman má před sebou poslední rok ve funkci. „26. února v rámci svého postupného zotavování poprvé, nikoliv naposledy, navštívím Hrad. Jednak abych tam jmenoval soudce nebo někoho jiného, teď nevím. Možná rektory. Milý další důvod je, že tam předám ze svého fondu zase šek Klokánkům, protože to je na rozdíl od jiných neziskových organizací organizace, které si vážím a která je užitečná,“ sdělil Zeman, který v současné době úřaduje v Lánech. „7. března by měla být předána státní vyznamenání, snad nám to hygiena povolí,“ sdělil Zeman, že k ceremonii by došlo ve Vladislavském sále jako vždy.

Následně se Zeman vyjádřil k policejnímu prezidentu Janu Švejdarovi, jenž odchází z funkce, a kdy se poslední dobou hovořilo o jeho schůzkách s kancléřem Vratislavem Mynářem. „Ptal jsem se kancléře, o co jde. Tam naše jako vždy objektivní a nestranná média prohlašovala, že kancléř chtěl ovlivnit jmenování zlínského policejního prezidenta, protože vyšetřování nějaké dotace, kterou dostal, probíhá ve Zlíně. Chtěl bych těmto médiím sdělit, že vyšetřování ve skutečnosti probíhá v Olomouci,“ řekl.

Závěrem se Zeman zmínil k dnešnímu výročí upálení Jana Palacha. „Ono těch lidí bylo víc. Byl to například pan Zajíc a několik dalších. Ale já to chápu jako jakousi poslední vlnu odporu, která se zdvihla proti sovětské okupaci. A bohužel, a když to připomínám, stejně jako připomínám kapitulaci Dubčeka v Moskvě, tak to lidé neradi slyší. Stáhli jsme se do jakési ulity a po tomto posledním vzdoru následovalo trapné přežívání, bezčasí, normalizace, takže trvalo to dvacet let a díkybohu, že to je za námi,“ uzavřel, že si na tento den vzpomíná. „Vzpomínám si ale také na Viléma Nového, který prohlásil, že Palach měl být upálen takzvaným studeným ohněm a že mu disidenti na poslední chvíli podsunuli oheň nestudený. Je dobré vzpomínat nejen na to příjemné, pozitivní, ale také na druhou stranu mince,“ míní Zeman.

„Rád jsem vás po delší době viděl,“ zakončil Zeman rozhovor.

Psali jsme: „Nebudeme handlovat pozice za poslušnost!“ Havlíček a Bartoš přesunuli do ČT válku ze Sněmovny Nechceme očkování, tak jsme zbabělci? Bojovník z Afghánistánu, Kosova i Bosny poslal jasný vzkaz kritikovi Alena Vitásková: Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií? OSN má obavy z následků obrovského výbuchu sopky u souostroví Tonga

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama