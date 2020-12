Zemanova ostrá slova bohužel zapadají do dnešní kultury. Vyvážený, chytrý projev. Expert Mikeš našel mezi řádky varování před vládou Pirátů

Vyvážený, chytrý a slušný projev. Tak vidí vánoční slova prezidenta České republiky mediální a reklamní odborník Jiří Mikeš. Podle něj si mimo jiné vyřídil účty s odpůrci a novináři za jejich vulgarity právě vůči hlavě státu, čímž jen zapadá do současné politické kultury, které vládne napadání. Novináře vyzval k dodržování novinářské etiky a Miloše Zemana pochválil za výzvy k očkování, čímž se zařadil do řady mezinárodních státníků.

reklama

Anketa Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele? Moderátor Jakub Železný 9% Poslanec Patrik Nacher 71% Novinář Milan Fridrich 1% Mediální analytik Michal Klíma 2% Předseda Rady ČT Pavel Matocha 12% Novinářka Alexandra Mynářová 5% hlasovalo: 8843 lidí

Podle Jiřího Mikeše vypadal prezident zdravěji a byl i dobře oblečen a naladěn. Celý jeho projev označil za sumarizaci toho, čím jsme v tomto roce prošli. „Pochválil vládu, byť se dopustila některých chyb, což asi překvapí zvláště opozici, tu dosti zkritizoval. Opozice začne vyskakovat a protestovat, ale prezident to v sumarizaci udělat musel. Kdo se nedopustil chyb v každodenním životě?“ řekl redakci. Mikeš souhlasil s prezidentem v tom, že vláda v rámci populismu akceptovala požadavek opozice a veřejnosti a rozvolnila omezení. Následovala vlna druhá, ještě horší. „Opozice se pochopitelně v médiích pustí do prezidenta, ale podle mne se jednalo o velice vyvážený, chytrý a slušný projev, a pokud tam prezident neměl čtecí zařízení, a asi neměl, protože na konci trochu vypadl z role, tak klobouk dolů před jeho mozkovnou,“ shrnul dojem z proslovu hlavy státu.

Miloš Zeman se pustil do Bakalových médií

Prezident během nahraného vánočního poselství zkritizoval média vlastněná miliardářem Zdeňkem Bakalou a jmenoval konkrétní novináře. „Dokonce prohlásil, že jsou hodni opovržení, což je dosti tvrdé, ale podle mého názoru si to možná i zasloužili, protože nejsou objektivní. Jestliže stále vyvolávají v Respektu nějaké nálady, ani si neprověří fakta a jdou vysloveně proti vládě, která byla zvolena ve volbách, proti prezidentovi, který byl veřejností zvolen, tak si to s nimi vyřídil a řekl, že jsou hodni opovržení… chtělo by to více slušnosti. Ať se začnou chovat, ať mají nějakou etiku a udržují ji podle Syndikátu novinářů České republiky,“ vysvětlil Mikeš a vyjmenoval i vulgární útoky odpůrců vůči Zemanovi včetně napadání jeho věku.

Ohledně útočení na novináře přirovnal českého prezidenta k jeho americkému protějšku Donaldu Trumpovi. „Nedokáže si to odpustit a dokáže někoho tvrdě zkritizovat. Nejsme na to zvyklí od minulých prezidentů, ale do naší politické kultury to zapadá. Naše celá politická kultura už není to, co bývala. Nyní nadává jeden na druhého i vulgárně. Vezměte si Pavla Novotného z ODS, co si dovolí a novináři jsou nadšení, že mají klauna, který něco takového říká, a používají to. Tak Zeman také vystřelil. Podle mého názoru proč ne?“ podotkl analytik.

Anketa Která z mrtvých osobností Vám nejvíce schází? Karel Gott 36% Václav Havel 8% Tomáš Holý 3% Vlasta Chramostová 2% Jiřina Jirásková 1% Vladimír Menšík 39% Jan Werich 11% hlasovalo: 13004 lidí

Mikeš: Prezident vystřelil proti Pirátům

Český prezident také zmínil věci, které Mikeš vidí jako útok proti Pirátům: „Byl bych rád, kdyby kandidující subjekty předložily jasný a srozumitelný program bez frází, které mohou spočívat v tom, že si přejeme prosperitu. Kdo si nepřeje prosperitu? Věřím, že kandidáty budou lidé, kteří něco v životě dokázali, nikoliv lidé, kteří se vynoří z neznáma, a sice nic nedokázali, ale slibují, že budou hodně pracovat. Takových lidí se varujte, takoví lidé už mnohdy poškodili českou politickou scénu,“ řekl Zeman ve vánočním projevu.

Podle Mikeše právě tato jeho slova mířila k Pirátům, ale nejen k nim.

„On je nejmenoval vysloveně, ale když to lidé poslouchají, zjistí, že to Piráti mohou být. Svým způsobem toho mnoho nedokázali, protože šli hned do politiky, ale nejsou sami. Možná že šlo rovněž o lehký výstřel proti těm, kdo jsou zatím ve vládě, kteří toho ve svém životě mnoho nedokázali a rovnou se stali politiky,“ vysvětlil Mikeš.

Psali jsme: Legenda české reklamy varuje vládu: Lidé nejsou hloupí

Babiš pro tu republiku maká, až se z něj kouří. Lidi to vidí a mainstream už nemá sílu to změnit. Volby pohledem experta na média a marketing Mikeše

Někdo tu „sežral chocholouše“. Díky Kundrovi jsme světu k smíchu, myslí si mediální analytik Mikeš. Je to hra tajných služeb, a my v tom prohráváme

Zeman s výzvou k očkování udělal, co Biden i Alžběta II.

Další částí projevu hlavy státu byla i výzva Čechům, aby se nechali očkovat vakcínou proti koronaviru. Sám v posledních týdnech čelil kritice, že tak nečiní po vzoru jiných čelních představitelů států. I Jiří Mikeš jeho výzvu označil za nejvhodnější čas, protože do České republiky přivážejí vakcíny, což bude finančně náročné. Ukazuje se prý, že nastala rozhodující fáze, a jestliže vláda nekomunikovala a dělá tiskové konference na toto téma, zatím to není profesionální. K tomu má prý sloužit agentura s mezinárodními zkušenostmi. Podle Mikeše prezident dělá, co udělal Joe Biden ve Spojených státech nebo britská královna Alžběta II. a další. „Zachoval se přesně tak, jak se má zachovat prezident. Tedy způsobem: Klidně budu první, kdo se dá očkovat, protože je to potřeba a jsem o tom přesvědčen. Vystoupil v pravý čas, protože teprve teď celý mumraj začne, přijdou séra a vakcíny. Musel jít příkladem a dopustil se něčeho, co jsme všichni očekávali, chválu mu,“ sdělil Mikeš.

Prezident rovněž prohlásil, že epidemie sice zanechala výrazné stopy na výkonnosti ekonomiky, ale na druhé straně jádro naší ekonomiky, kterým je průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo nedotčené. Většina problémů je podle slov Zemana pouze v sektoru služeb. Mediální expert k tomu prohlásil, že Zeman je vystudovaný ekonom a stále se jako ekonom cítí. Označení páteře průmyslu, stavebnictví a zemědělství za téměř neporušené vidí jako hodnocení progresivní. Rovněž prezidentovu pochvalu programu Covid 3 s garantovanými úvěry státem považuje za dobrý postup.

Psali jsme: Hutný popis prezidentova projevu pro mládež: Horor. Zeman si párkrát odříhl, aby neexplodoval nenávistí Zeman ocenil vládu a naložil opozici. Nenávistná média, vlastněná Bakalou: Honzejkové, Taberyové, Štětky Honzejkové, Taberyové, Štětky... Prezident ještě mluvil a dotčení už ťukali reakce Rebelující hospodští jsou jako ti, co ustupovali Hitlerovi! Politické hyeny. A kopanec tajným službám kvůli Rusku... Prezident Zeman zcela bez servítků



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.