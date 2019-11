Žhavé vysílání: Umělec Jan Kraus nakousl politiku. „Víš prd“, odpověděli mu

Kardinál Duka prohrál soudní spor a brněnské divadlo se mu nemusí omlouvat za hru s muslimkou znásilněnou Ježíšem. A hned v úterý si bavič Jan Kraus rýpl do Slušných lidí, že proti hře protestovali. „Nerozumí divadlu, nejsou dostatečně vzdělaní, ale jsou slušní, tak zničili to představení,“ poznamenal v úvodním monologu. „My máme svou víru a nenecháme ji a kardinála Duku urážet, vzkázalo hnutí. A jeho předseda se vyjádřil, že Kraus „si je bere do huby, ale ví prd“.

„Tak jsme uzavřeli oslavy 17. listopadu a já jsem si všiml... Já teď už delší dobu sleduju takový nový fenomén, který bych nazval slušně ‚Slušní lidé‘. Tady o sobě každý druhý řekne, že on jako slušný člověk by chtěl, abychom byli všichni slušní lidé, dokonce v Brně založili nějakou organizaci, ta si také říká Slušní lidé, to je ta organizace, co pak vnikla do toho divadla a přerušila představení, protože jim vadilo, že je tam nějaká taková scéna s muslimkou, nahým Kristem a podobně.

A to je divadlo, tam vnikli a přerušili to, protože jsou slušní lidé, ale nerozumí divadlu, nejsou dostatečně vzdělaní, ale jsou slušní, tak zničili to představení. Tedy on pak dal žalobu na to představení pan kardinál Duka, což mi přijde, že máme odluku církve od státu, ale taky je slušný člověk, tak podal žalobu.

To je pro mě něco fascinujícího, protože celé to stojí na té bázi, že vždycky nám někdo oznámí, že je slušný člověk, a začne říkat těm ostatním, jako by neslušným, jak se má žít, jak se má hrát divadlo, jak se má volit, jak se má zpívat, jak se má dělat televizní pořad. Je to něco ohromně drzého, arogantního a povýšeného, protože pokud se zeptáte mě na mě, jsem slušnej člověk. Dokonce znám tak málo lidí slušných, jako jsem já. Mám nedostatky, jsem příliš sebekritický, příliš skromný, příliš pokorný, příliš uctivý, jinak slušnej. To je legrace.

Myslím si, že je třeba si říct upřímně, pokud o sobě někdo říká, že je slušný člověk, říkat to může, ale my posoudíme, jestli je to pravda.“

Kraus narážel incident, kdy 26. května 2018 téměř dvacet členů a sympatizantů hnutí protestovalo proti uvedení kontroverzního divadelního představení chorvatského režiséra Olivera Frljiće Naše násilí, vaše násilí v Divadle Husa na provázku v rámci festivalu Divadelní svět. Přišli do hlediště a krátce po začátku inscenace začali hlučet, a když herci nepřestali, vystoupili sami na jeviště, kde bránili pokračování hry. Neuposlechli pak výzev pořadatelů a odešli až po intervenci policie.

Kontroverzní představení bylo nedávno připomenuto, protože kardinál Dominik Duka prohrál soudní spor, ve kterém žádal omluvu po Centru experimentálního divadla (CED) a Národním divadle Brno za zásah do svých osobnostních práv. Žaloba se týkala právě výše zmíněné hry a ještě jedné, taktéž od Olivera Frljiće. Dle ČTK podá Dukův právník dovolání, protože s rozhodnutím soudu není spokojen.

Ke Krausovým slovům už se vyjádřilo krátce hnutí Slušní lidé: „Kraus má nějakou víru a my máme svou víru a nenecháme ji a kardinála Duku urážet.“

Zakladatel hnutí, boxer Zdeněk Pernica baviče odsoudil tvrději. „Na Krause od dneška nekoukám... Brát si nás do huby a vědět prd...“

