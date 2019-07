Zhluboka se nadechněte: Eva Holubová na festivalu vypráví, jak šetří planetu

„Co pro to doma děláme nestandardního, je, že když se vykoupu, můj muž tu vodu nakýbluje. Takže potom výkaly nesplachujeme pitnou vodou,“ říká Holubová a vyjadřuje se i k tomu, jak se vrací k síťovkám a plátěným taškám našich matek. „Nosíme si do obchodu vlastní nádoby, aby nám to nedávali do těch jejich plastů, a podobně. Snažím se nekupovat si hadry, protože i výroba těch blbejch triček tu planetu něco stojí,“ uvedla. Závěrem se pak vyjádřila i proti řepce, podle níž je to plodina, která se musí příliš hnojit, což ničí podzemní vody.