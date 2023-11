Židé to konečně okusili... Velká oscarová hvězda vyvolala bouři. Má to dopad

Oscarová herečka Sarandonová se v posledních týdnech zúčastnila nejméně dvou propalestinských shromáždění v New Yorku.

Na jednom z nich, které se konalo 17. listopadu, Sarandonová na videozáznamu pořízeném deníkem New York Post řekla davu, že Židé konečně okusili, jaké to je být muslimem v Americe: „Je tu spousta lidí, kteří se bojí, kteří se bojí být v této době Židy a okusili, jaké to je být muslimem v této zemi.“

Sarandonová podle britského listu The Guardian ve svých poznámkách zachycených na videu také vyzvala ostatní, aby se ve válce mezi Izraelem a Hamásem nadále vyjadřovali na podporu Palestinců. „Lidé se ptají, lidé se stavějí na odpor, lidé se vzdělávají, lidé ustupují od vymývání mozků, které začalo v jejich dětství,“ řekla Sarandonová na shromáždění.

Vyzvala také účastníky, aby „byli silní, trpěliví, měli jasno a stáli při každém, kdo má odvahu promluvit“, a poděkovala „židovské komunitě, která nám vyšla vstříc“.

