Židé v šoku – Zelenskyj tleskal SSákovi? Nejde zamluvit. První omluva padla

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 3588 lidí



Hovořil také Trudeau a jeden z projevů měl i předseda kanadského parlamentu, jenž zmínil, že je v sále i veterán, který měl „bojovat za ukrajinskou nezávislost“. „Máme tu dnes v parlamentu skupinu ukrajino-kanaďanů, a mezi nimi i veterána druhé světové války, který tehdy bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusku a dodnes podporuje ukrajinské jednotky, i když je mu už 98 let,“ ozvalo se.



Následně zaznělo jméno veterána, jímž byl právě Jaroslav Hunka, a v sále propukly ovace vestoje. „Je to ukrajinský hrdina, kanadský hrdina a my mu děkujeme za jeho službu,“ následoval další potlesk vestoje, někteří si hrdinu na parlamentní galerii dokonce fotografovali.

En su viaje a Canadá Zelenski hablo ante el parlamento, donde también se hizo honores a Yaroslav Hunka, un hombre de 98 que "luchó por la independencia de Ucrania contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial". ¿Dónde luchó? pues en las Waffen SS-Galitzia con los nazis. pic.twitter.com/MfMLomYJtn — Àngel Marrades (@VonKoutli) September 23, 2023

Psali jsme: Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu

Tleskajícím kanadským zákonodárcům však následně mnozí připomenuli, jakému „ukrajinskému hrdinovi“ ve skutečnosti tleskali. Akademik Ivan Katchanovski, pocházející z Ukrajiny, upozornil, že se Hunka zapojil do divize SS Galicie, dobrovolnické jednotky, působící ve strukturách Hitlerova Německa.

These are photos of SS Galicia Division veteran who was given standing ovation by Canadian parliament, prime-minister of Canada and president of Ukraine. He published these photos of himself in this division during training in Germany. He is standing in the middle in 1st photo,… pic.twitter.com/YkfKZbJ1i7 — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) September 24, 2023

Divize, známé také jako 14. dobrovolnická divize „Halič“ či SS Galicie, které je paradoxně připisováno vraždění nejen Poláků a židů, ale také samotných Ukrajinců a která byla nasazena i na likvidaci Slovenského národního povstání.

Celkem šest akcí 14. granátnické divize SS bylo oficiálně prohlášeno za válečný zločin, jednalo se o vypalování obcí či popravy válečných zajatců v masovém měřítku.

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Pobouření z ovací pro veterána SS následně přišlo z kanadského Centra pro Izrael a židovské záležitosti, jehož členové se zhrozili, že kanadský parlament oslavuje veterána z divize, jež je zodpovědná z vyvražďování židů. „Jsme hluboce znepokojeni,“ netají se organizace zastupující židovské federace v rámci Kanady.



Organizace uvedla, že kanadští židé aktuálně v době ruské agrese stojí pevně na straně Ukrajiny, ale není možné mlčet, když „jsou přemazávány zločiny spáchané Ukrajinci během holocaustu“.

We are deeply troubled & disturbed that a Ukrainian veteran of the infamous 14th Waffen Grenadier Division of the Nazi SS - which actively participated in the genocide of Jews - was celebrated with a standing ovation in the Canadian Parliament.

#Canada's Jewish community stands… — CIJA (@CIJAinfo) September 24, 2023

Znepokojení zní také z Centra přátel Simona Wiesenthala, zabývajícího se studiem holocaustu. „Skutečnost, že byl do kanadského parlamentu pozván veterán, který sloužil v nacistické vojenské jednotce, a sklidil tam ovace vestoje, je šokující. V době rostoucího antisemitismu a překrucování holocaustu je neuvěřitelně znepokojující, že kanadský parlament tleská osobě, která byla členem jednotky Waffen-SS, nacistické vojenské složky odpovědné za vyvražďování Židů a dalších osob a která byla během Norimberského procesu prohlášena za zločineckou organizaci. Nemělo by být žádným omylem, že tato jednotka byla zodpovědná za masové vraždění nevinných civilistů s nepředstavitelnou mírou brutality a zlovůle,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.



„Každému přeživšímu holocaustu a veteránovi druhé světové války, který bojoval proti nacistům, náleží omluva a musí být vysvětleno, jak je možné, že tento člověk vstoupil do posvátných sálů kanadského parlamentu a dostalo se mu uznání od předsedy sněmovny a potlesku vestoje,“ zní též.

FSWC is appalled that Canada’s Parliament gave a standing ovation to a Ukrainian veteran who served in a Nazi military unit during the Second World War implicated in the mass murder of Jews and others.



An apology and explanation is owed.https://t.co/ZkzIkOCvBe — Friends of Simon Wiesenthal Center (@CanadianFSWC) September 24, 2023

Kanadský komentátor Joe Warmington uvedl, že by měl k události po značné vlně pobouření vydat prohlášení předseda kanadské sněmovny, po němž židovské organizace žádají, aby byla součástí jeho vyjádření i omluva za tento přehmat.



Že jde u mnoha lidí o přehmat a dost možná ani samotný Trudeau se Zelenským nemuseli nikterak vědět, komu vlastně s nadšením tleskají, poodhaluje také právník Jason Cherniak, který byl potlesku pro Hunku v kanadském parlamentu přítomen a sám se také k potlesku připojil. „Teď, když jsem se dozvěděl, že byl dobrovolným členem jednotky SS, se mi zvedá žaludek,“ podotýká.



Dle Cherniaka sice s největší pravděpodobností jde o chybu z důvodu neznalosti historie, která však může mít nemalé důsledky i pro podporu Ukrajiny, jelikož půjde o nahrání pro ruskou propagandu a ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vyjadřujícímu se o Ukrajině coby o „nacistickém státě“. Připomenul, že se podobná tvrzení šíří o samotném Zelenském, byť je znám svých židovským původem.

Fotogalerie: - Rusové za Ukrajinu

Cherniak dále míní, že už jen kvůli nahrání ruské propagandě se v tomto případu nedá hovořit jen o tom, že vše zůstane jen u omluvy a bude nutné vyvést větší důsledky, aby se již něco takového v Kanadě neopakovalo. „Jako Žid, který byl jedním z těch, kdo nevědomky tleskali nacistickému vojákovi, si těžko dovedu představit trapnější okamžik. Někdo by za to měl vzít vážně odpovědnost,“ podotkl.

As a Jew who was one of the people unknowingly applauding a Nazi soldier, I can hardly imagine a more embarrassing moment. Somebody had better take responsibility for it in a serious way. Everybody who was in that room needs to feel clean again. #cdnpoli 6/6 — Jason Cherniak (@Cherniak) September 24, 2023

„Vůdce Hitler, ‚osvoboditel‘ ukrajinského lidu“

Na internetu je k dohledání Hunkovo vlastní vyznání v ukrajinštině. „Moje generace se stala dědicem slavných synů této země, našich předchůdců,“ sepsal v roce 2011. Životopis pokračuje vzpomínkami, jak jeho obec Urman byla národnostně nejuvědomělejší v celém okrese, nebo jak v roce 1939 čekali na „mystické německé rytíře“, kteří si podají prchající Poláky.



„Polští vojáci a civilisté prchají v nepřetržitém proudu po silnici směrem k Berežanům, občas je dohoní německá letadla. Každý den jsme netrpělivě vzhlíželi k Pomořanům a doufali, že se každou chvíli objeví ti mystičtí němečtí rytíři, kteří tolik kopali nenáviděné Poláky do koulí. Místo toho jednoho dne přijela od Berežan kolona jezdců s rudými hvězdami na čepicích,“ uvedl Hunka.



Následně popisoval, jak se setkal s transporty „nepřátel lidu“ na Sibiř, v nichž i s jejich rodinami skončili dva jeho spolužáci i s polským učitelem či jeho teta a strýc i s jejich dětmi, přičemž jejich dcera následně během ruského transportu zemřela u Irkutska. „Byla to první ukázka péče ‚otce‘ Stalina o nás,“ vzpomenul Hunka s tím, že v jeho třídě zbyli jen Ukrajinci, Poláci a Židé, u nichž se divil, „proč utíkali před tak civilizovaným západním národem, jako byli Němci“.

Fotogalerie: - Den nezávislosti Ukrajiny

Hunka v uvedeném textu popisuje, že měl na Ukrajině po odchodu Poláků zavládnout „teror moskevského komunismu“ a když pak přišli Němci, vítali je prý v jeho vsi „s radostí“. „Nad zemí Berežan vládl nový ‚osvoboditel‘ ukrajinského lidu, vůdce Hitler. V každé třídě visely Hitlerovy portréty v dlouhém kabátě s kšiltem vztyčeným vzhůru, zahalujícím hrozivou tvář s malými, uměle připevněnými kníry pod ostrým nosem, a nápisem ‚Hitler Osvoboditel‘,“ popisoval Hunka s dodatkem, že však „vůdce okamžitě projevil své záměry s Ukrajinou tím, že zlikvidoval prozatímní ukrajinskou vládu ve Lvově a ukrajinské vůdce poslal do koncentračních táborů“.



I přes toto brutální německé potlačení ukrajinských snů o vlastní nezávislosti však Hunka v roce 1943 neváhal, jelikož se s ústupem německých vojsk měla vrátit hrozba „návratu těch bestií v lidské podobě s rudou hvězdou na čele“, a přihlásil se jako dobrovolník do divize Halič. Na konci války podle svého svědectví uprchl se svou jednotkou z Čech do Rakouska, kde se vzdali Britům.

Psali jsme: „To už je invaze.“ Drulák řekl, co šéfka EU nemůže. Nebo nechce? „Věřím tomu, co jsem si naměřil.“ Kobza načal vážné téma. Radiační Pár dní před volbami. Německá reportérka vystartovala na Fica. To neměla dělat Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.