Zimola: ČSSD se do současné situace dostala po neúspěšném vládním projektu především vinou tohoto vedení

Za místopředsedou Hamáčkem totiž v současné době stojí krajští šéfové ČSSD, mezi nimiž dokonce prý vzniká dohoda. Šéfové požadují, aby do čela strany šel právě Hamáček. Že je dohoda mezi kraji nutná, pak uvádí předseda ČSSD na Vysočině Petr Krčál. „Pokud se kraje nedomluví, tak nebude zvolen ani předseda, ani místopředsedové. To je jedno, jaká je situace, to platí za každé situace,“ řekl jasně Krčál. Podle jeho slov pak bude všeobecná shoda právě na Hamáčkovi.

Obdobný názor jako Krčál, co se týče dohod mezi kraji, pak má i Jaroslav Foldyna z Ústí nad Labem. Kandidát na místopředsedu Ondřej Veselý z jižních Čech se však obává, že i když avizovaných dohod byla spousta, spousta z nich na konferencích nevyšla. „Věřím, že kdyby se hlasovalo aklamací, tak to dopadne, jak je dohodnuto. Ale když hlasujete tajnou volbou, tak se mnoho delegátů vzbouří,“ podotkl Veselý.

Přelomový sjezd vnímá i jeden z kandidátů na předsedu Jiří Zimola. „Jde o hodně, někteří kandidáti na předsedu se evidentně snaží předjednat si svou podporu uvnitř strany. Já stále doufám, že situace, do níž se ČSSD dostala po neúspěšném vládním projektu především vinou současného vedení, se nakonec odrazí i ve volbě nového předsedy,“ podotkl Zimola.

Kromě sedmi kandidátů na předsedu je pak ve hře asi 35 kandidátů na post místopředsedy.

