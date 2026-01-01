Zklamání z Babiše kvůli Ukrajině. Novinář poodkryl karty

01.01.2026 22:14 | Monitoring
autor: Martin Huml

Bohumil Pečinka v novém rozhovoru s Čestmírem Strakatým neskrýval své zklamání z přístupu české zahraniční politiky k podpoře Ukrajiny.

Bohumil Pečinka od jara 2021 s politickým marketérem Petrosem Michopulosem uvádí podcast Kecy a politika. Vůči válce na Ukrajině zastává od začátku jasnou pozici. „Rusko je čistě kriminální stát, který ohrožuje Česko.“ Uvedl Pečinka pro Reflex už v říjnu 2022.

Mezinárodní podporu pro Ukrajinu považuje dlouhodobě za nedostatečnou a nyní se k tomu přidalo i zklamání z nové české vlády. „Bylo to pro mě obrovské zklamání. Najednou jsme v pozici Chamberlainů, kteří říkají, že přinášejí mír pro budoucnost, ale nepřinášejí nic.“ Pečinka považuje pozici Ukrajiny za plně srovnatelnou s pozicí Československa v letech 1968 a 1938, přístup nové české vlády tak považuje za slabý. 
 

 

Mimo zahraniční politiky se oba muži věnovali sestavování nové vlády. „Politické strany ve vládě si jen hrají na demokratické politické strany. Jsou to jen kulisy,“ říká Bohumil Pečinka, když popisuje současnou podobu nového vládního kabinetu. Podle něj se skutečná podoba moci ukáže až ve chvíli, kdy Andrej Babiš projde hlasováním o vydání k trestnímu stíhání a přestane být na svých partnerech závislý. „V tu chvíli se ta politika rozvine a my budeme moct říct, jak ten systém vlastně vypadá,“ říká. 

Strany vládnoucí koalice premiéra Andreje Babiše přitom ještě před volbami označil pro Český rozhlas za ruskou matrjošku. „Máme tu zákon, který říká, že když jdou dvě a více stran do voleb, musí splňovat osmiprocentní uzavírací klauzuli, tři a více stran jedenáct procent. Tihle udělali legální podvod tím, že buďto čtyři strany kandidují na kandidátce jedné strany, nebo vymysleli stínový subjekt, na jehož kandidátkách všichni kandidují,“ varoval v srpnu Pečinka. Má to obrovské důsledky, zdůrazňuje. „Vznikl takový systém, že nevíme, co po volbách z té ruské matrjošky vyskáče. Já vlastně nevím, jaké postavy se objeví,“ uvedl pro Rozhlas.
 
Čestmír Strakatý v minulosti vystoupil v pořadu Pečinky Kecy a politika jako host. Oba muži se znají a Strakatý k novému rozhovoru dodává kontext. „Vzpomíná na debaty o Mnichovu 1938, které jako dítě slýchal v rodině – a na pocit, že jsme byli obětováni,“ vysvětluje Strakatý.

 
 
 

 

