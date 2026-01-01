Zklamání z Babiše kvůli Ukrajině. Novinář poodkryl karty

Bohumil Pečinka od jara 2021 s politickým marketérem Petrosem Michopulosem uvádí podcast Kecy a politika. Vůči válce na Ukrajině zastává od začátku jasnou pozici. „Rusko je čistě kriminální stát, který ohrožuje Česko.“ Uvedl Pečinka pro Reflex už v říjnu 2022.
Mezinárodní podporu pro Ukrajinu považuje dlouhodobě za nedostatečnou a nyní se k tomu přidalo i zklamání z nové české vlády. „Bylo to pro mě obrovské zklamání. Najednou jsme v pozici Chamberlainů, kteří říkají, že přinášejí mír pro budoucnost, ale nepřinášejí nic.“ Pečinka považuje pozici Ukrajiny za plně srovnatelnou s pozicí Československa v letech 1968 a 1938, přístup nové české vlády tak považuje za slabý.
„Bylo to pro mě obrovské zklamání. Najednou jsme v pozici Chamberlainů, kteří říkají, že přinášejí mír pro budoucnost, ale nepřinášejí nic," říká politický komentátor @BohumilPecinka, když mluví o postoji Česka k Ukrajině.
Strany vládnoucí koalice premiéra Andreje Babiše přitom ještě před volbami označil pro Český rozhlas za ruskou matrjošku. „Máme tu zákon, který říká, že když jdou dvě a více stran do voleb, musí splňovat osmiprocentní uzavírací klauzuli, tři a více stran jedenáct procent. Tihle udělali legální podvod tím, že buďto čtyři strany kandidují na kandidátce jedné strany, nebo vymysleli stínový subjekt, na jehož kandidátkách všichni kandidují,“ varoval v srpnu Pečinka. Má to obrovské důsledky, zdůrazňuje. „Vznikl takový systém, že nevíme, co po volbách z té ruské matrjošky vyskáče. Já vlastně nevím, jaké postavy se objeví,“ uvedl pro Rozhlas.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
