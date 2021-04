Zkušený zpravodajec: Rusko teď bude zapírat

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu večer oznámil, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Z Česka kvůli tomu bude vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Médii koluje verze, podle které tato ruská operace působí amatérsky. Rusové na ni použili stejné lidi, kteří poté působili i v Salisbury. Údajně výbušnina nainstalovaná ve Vrběticích tam vybuchla předčasně.

Bývalý český zpravodajec Jan Paďourek ohledně ruských agentů spatřuje hned několik selhání. „Pokud se na to takhle zpětně podíváme, tak je tam celá řada selhání. Jednak použití stejných osob, které měly i stejné identity, sice falešné, ale jestli se nemýlím, tak na území České republiky používali stejné pasy, jež později používali ve Velké Británii,“ uvádí.

„Pokud přijmeme to vysvětlení, že to s velkou pravděpodobností nemělo bouchnout tady u nás, ale při přepravě, tak to je další obrovské selhání,“ dodal s tím, že to vůbec nic nemění na skutečnosti, že my to musíme vnímat jako útok proti České republice. „Jako jednoznačný důkaz, že Ruská federace působí na území České republiky nepřátelsky,“ upozorňuje.

Reakce Ruska na vyhoštění jejich diplomatů bude formou reciprocity, což samozřejmě představuje zásadní problém. „Bude to zásadní problém pro činnost české ambasády v Moskvě, protože ona není tak personálně vybavená jako ta ruská v Praze,“ uvedl Paďourek, že může dojít až k ochromení činnosti této ambasády.

Očekává také, že Rusko, jako v podobných případech, bude zapírat a lhát. „Bude přicházet s nějakými verzemi, které to budou popírat, budou celou tu věc nějakým způsobem bagatelizovat,“ podotkl.

Napjatá situace s Ruskem bude podle něj zřejmě jen dočasná záležitost. „Vždy to je jen věc dočasná, kdy potom dojde k normalizaci vztahů, k vystřídání lidí a k příjezdu nových lidí. Ale určitě to bude nyní Rusko bolet,“ míní Paďourek.

Rovněž očekává, že kauza Vrbětice vlivní tendr k dostavbě Dukovan. „Všechno nahrává tomu, aby česká vláda jednoznačně potvrdila stanovisko bezpečnostních složek České republiky a aby vyřadila Rusko a Čínu z toho tendru. Pokud nám Rusko zabíjí naše občany na našem území, tak je to opravdu státní terorismus, to znamená vyšší kategorie terorismu, vyšší kategorie bezpečnostního ohrožení, než je ten klasický terorismus,“ dodává, že pokud by tak vláda neučinila, tak by se vzepřela opozice i veřejnost.

Kauza má podle bezpečnostního experta dopad i dovnitř Ruska. „Někteří lidé se začínají ptát, co to jako znamená, protože byli přesvědčeni, že Miloš Zeman je jejich přítel, a najednou se prostě na území České republiky objeví takováto akce, která není úplně potvrzením přátelství,“ řekl Jan Paďourek.

Kauza má podle bezpečnostního experta dopad i dovnitř Ruska. „Někteří lidé se začínají ptát, co to jako znamená, protože byli přesvědčeni, že Miloš Zeman je jejich přítel, a najednou se prostě na území České republiky objeví takováto akce, která není úplně potvrzením přátelství," řekl Jan Paďourek.

