Zlato jde nahoru. Kupují skutečně velcí hráči. Proč? To je právě otázka

Roční nákupy zlata se v letech 2022 a 2023 oproti nákupům v roce 2021 zdvojnásobily. Informuje The Kobeissi Letter (TKL), server poskytující komentáře ke světovým kapitálovým trhům. „I když se úrokové sazby zvyšovaly, centrální banky se zásobily zlatem,“ píše TKL na svém účtu sociální sítě X.

Na to, že centrální banky skupují zlato ve velkém, upozornil i ekonomicko-investičně zaměřený účet na X Wall Street Silver. „Čtvrtletní spotřeba zlata centrální banky od počátku roku 2022 prudce vzrostla.

Centrální banka Číny zlato nakupuje již sedmnáct měsíců a ruská centrální banka by své nákupy měla počátkem dubna též urychlit.

Pokud se do nákupů zlata zapojí i investoři na Západě, může se exponenciální růst v nákupu zlata ještě zrychlit.

