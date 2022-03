Zlé: Stíhačky pro Ukrajince? Budou jim prý k ničemu. Rusko se postará

Dle analytika v posledních 24 hodinách nedošlo k žádné velké ofenzivě ruských sil, ruské síly zatím stále doplňují zásoby a postoupily na jihu země. Je pak otázkou, jak dlouho vydrží obléhaný Mariupol, hlavním cílem prý stále zůstává Kyjev. Naopak, na východě nebyl zaznamenán žádný průlom, ovšem je zde riziko, že obránci budou obklíčeni silami postupujícími ze severovýchodu a jihovýchodu.

Brief summary of the military situation in Ukraine (March 7) ???? Again, no major ???? offensive ops. in past 24 hrs; ???? forces appear to be regrouping and getting re-supplied while preparing new offensives in North, South, East. Main ????objective remains Kyiv.

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4478 lidí Echo24 s odkazem na Wall Street Journal, Polsko prý jedná se Spojenými státy o tom, že by poskytlo své stroje MiG-29 Ukrajině a za to by od USA dostalo stíhačky F-16. Obecně je téma poskytnutí těchto ještě sovětských strojů tématem, které se řeší nejen v českých médiích.

Dle analytika Rusové začali více využívat své letectvo a také dělostřelectvo a soustřeďují se na letiště. Jak Franz-Stefan Gady, tak analytik Rob Lee, se shodují, že možným důvodem jsou právě spekulace o poskytnutí letadel Ukrajině od států NATO, tedy že Rusko ničí místa, odkud by tato letadla mohla startovat. A to i na západní Ukrajině.

„Jedním z možných důvodů nárůstu útoků na západní letiště po celé zemi je, že se snaží, aby nově dodaná letadla nemohla odstartovat,“ říká doslova Franz-Stefan Gady, i když pochybuje, jak efektivní by mohla další letadla pro Ukrajince být.

One possible reason for stepped up attacks on Western airfields/airports across the country is to prevent the deployment of new fighter jets. (I still have doubts about the military/operational value of doing so.) https://t.co/igI41J5zSx