Zlé zprávy pro Ukrajinu. Generál Šándor ví: Prováhali šanci. Mír bude drahý

Generál Šándor v rozhovoru pro podcast Zákony bohatství mluvil v úvodu o svobodě slova v České republice. „U nás svoboda slova stále je, ale jsou možná nějaké pokusy ji přiškrtit. Co u nás není, to je rovný přístup do mainstreamových médií, to vidím i sám na sobě. Čtrnáct let jsem často zachraňoval situaci na ČT24 a od atentátu na Skripala, kdy jsem jenom zpochybnil, proč by za tím měl stát Vladimir Putin, tak od té doby mám stopku. Ale když se dívám na některé tendenční pořady, tak jsem vlastně rád, že se toho neúčastním. Ale jinak žádnou autocenzuru necítím, já pořád ctím svou linii a říkám věci, za kterými si stojím," uvedl Šándor.

Podle něj například Českou televizi ovládli novináři, kteří tam nyní prosazují svůj světonázor. „Některá média jsou ťuknutá až příliš, tady se pořád mluví o tom, která politická strana si zprivatizuje ČT, ale já si myslím, že žádná, to už dávno udělali novináři, kteří tam pracují. Ti tam rozhodují o tom, co jak bude, a jdou tak daleko, že dělají tendenční reportáže a vlastně až takové prasárny,“ říká Šándor.

Klíčovým tématem byla válka na Ukrajině, která se podle něj vyvíjí způsobem, který už před lety mnozí očekávali, a aktuální kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa jim dávají za pravdu. „Dnes je zajímavé sledovat, jak lidé, kteří načerpali velké finance do až nestoudné podpory Ukrajiny, jak se teď kroutí a snaží se z toho dostat, když po Joeu Bidenovi přichází těžký pragmatik a ukazuje se, že ty cíle byly nereálné. Třeba že Ukrajina vstoupí do NATO, vždyť kvůli tomu ta zatracená válka vůbec vypukla. A Trump podle všeho dokáže naplnit ty dvě podmínky, které Putin vyhlásil, a to že Ukrajina nevstoupí do NATO a Rusko si nechá území, které dobylo. Je otázka, jak se to celé v Kyjevě setká s úspěchem, ale je jasné, že ty představy, že Ukrajina bude diktovat podmínky míru, byly zcela nereálné,“ má jasno generál.

„Pragmatický Trump se dohodne s Putinem a je potřeba si uvědomit, že nic jako spravedlivý mír neexistuje, takže nebude vše tak, jak si přeje Ukrajina. Čeští politici, kteří pořád hlásali, že Ukrajina musí získat zpět celé území a podobně, teď z toho mají bolení v břiše, ale musejí uznat, že se mýlili a realita byla od začátku jiná,“ uvedl zejména směrem k vládním politikům.

Trump chce podle Šándora válku na Ukrajině uzavřít co nejdříve, protože nechce, aby mu Ukrajina nebo Blízký východ zabíraly čas. „On chce plnit svoji vizi Make America Great Again a k tomu potřebuje volné ruce. Trump chce řešit jiného protivníka, a to je Čína, kterou chce ekonomicky převálcovat. Takže cílem je co nejrychlejší příměří a bude otázka, jak se ta dohoda dokáže prosadit u ukrajinského vedení. Ale já věřím, že tento rok zbraně na Ukrajině mohou utichnout, protože Rusko už vlastně nemá žádné jiné cíle. Ten původní, čím začala ta třídenní speciální vojenská operace, byla změna režimu, a to se nepovedlo, protože Putin ten konflikt zásadně podcenil. Ale nyní je Ukrajina na kolenou a další prodlužování konfliktu nic nepřinese,“ je přesvědčený Šándor.

Situace se tedy vyvinula přesně tak, jak mnozí očekávali. Těm přitom bylo nadáváno do chcimírů a dezolátů. „A teď si vezměte, jak se nadávalo všem těm chcimírům, ale přitom bylo jasné, že ten konflikt se nebude vyvíjet dobře pro Ukrajinu a budou jen oběti na životech. Kdyby Ukrajina měla šanci vyhrát, tak fajn a já bych jim to přál, ale říkám od začátku, kvůli řadě důvodů nikdy nebyla velká šance, že Ukrajina tu válku vyhraje. A bohužel se ukazuje, že jsem měl pravdu,“ uvedl Šándor.

Kdyby prý byl americkým prezidentem v roce 2022 Donald Trump, konflikt by se takto nezdramatizoval. „Podle mě je pravda to, co říká Donald Trump, že kdyby byl prezidentem, tak by se ten konflikt nevyhrotil. Biden se totiž rozhodl, že Rusku neustoupí, a pokusil se ho ekonomicky vyčerpat, což se do jisté míry podařilo. Ale kdyby byl v Bílém domě Trump, asi by se ten konflikt takhle nerozvinul. Což samozřejmě nijak neomlouvá Rusko, které tu agresi proti Ukrajině spustilo, to je potřeba říct,“ řekl generál.

„Ten rozdíl mezi Bidenem a Trumpem je zřejmý, Biden ještě pár týdnů před svým odchodem podepsal další dodávky zbraní a peněz, přitom mu muselo být jasné, že Ukrajina už nemá sílu se bránit a je potřeba začít řešit mírové rozhovory. A měsíc po Trumpově nástupu už ty rozhovory probíhají. Samozřejmě Trump je obchodník a řekl si o 50 % nerostných surovin na Ukrajině, tohle je reálná politika, silní lídři vystupují jako Trump a z pozice velmoci vyvíjejí tlaky, které Americe prospějí,“ vysvětlil Šándor.

Ukrajina podle něj prováhala ideální možnost na ukončení konfliktu, což bylo už v roce 2022 poté, co dokázala k překvapení Vladimira Putina odrazit ruskou armádu. „Myslím, že v době, kdy Ukrajinci byli schopni odrazit Rusy, když jim neumožnili vstoupit do Kyjeva, když je vyhnali od Charkova, tak tehdy byli v nejlepší pozici jednat. Jenže tam někdy svět uvěřil, že Ukrajina může vyhrát. A ta představa se zhmotňovala těmi úspěchy, které Ukrajinci měli, jenže od podzimu 2022 Putin vyhlásil mobilizaci, stabilizovala se fronta a tam se začalo rýsovat zcela zřetelně, že ten konflikt nemohou vyhrát, a tehdy měli přistoupit na nějakou dohodu, protože měli nejlepší vyjednávací pozici,“ má jasno Šándor.

Dalším tématem byly kroky ministryně obrany Jany Černochové, kterou Šándor pochválil za to, že dokázala rozpohybovat Ministerstvo obrany ve snaze zajistit armádě novější vybavení. „Tam ale samozřejmě nezahrnuju šílený nákup F-35. A taky nechápu ten konflikt mezi ní a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, kdy ministryně správně říká, že ona je nejvyšší osobou v rámci resortu obrany a měla by vědět o akcích generálního štábu. Obecně bych řekl, že Černochovou nelze hodnotit černobíle, udělala řadu věcí dobře, je to taková srdcařka, ale práce pod ní asi může být náročná,“ uvedl Šándor.

Pochválil i iniciativu Nemesis s drony pro Ukrajinu, která podle něj byla přínosným nápadem, který se ale někde zvrtl. „Co se týká toho nákupu a té kauzy Nemesis, já bych nepředjímal, jak někteří křičí, že se z toho koupila nějaká luxusní auta a podobně. To je také typicky české, že z něčeho dobrého se udělá něco špatného. Ať tam proběhne nějaký audit a uvidí se. Problém je jinde, že se to vyváželo bez vývozní licence Ministerstva průmyslu a obchodu, a to bylo proti zákonu. Takže já nechápu, že tahle dobrá iniciativa se přetřásá takhle ve špatném světle, přitom šlo o dobrou věc, která nepochybně Ukrajincům pomohla,“ dodal generál Šándor.