Zločin a sebevražda, ne kvůli Trumpovi. Ševčík vstoupil do bince kolem USA

Celní válka, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump, se přiostřuje. Číně Trump pohrozil dalšími 50% cly, pokud Peking neustoupí od svého plánu na odvetná cla. Pro Čínu by to znamenalo cla ve výši 104 %. Na konci Bidenova mandátu to bylo v průměru jen 11 %. Čína už avizovala, že ustupovat nehodlá.

Stačil jediný týden a dění ve světě je převráceno vzhůru nohama. Rozsáhlý plán „recipročních“ cel představil Trump ve středu 2. dubna. Vybraná evropská protiopatření na Trumpem uvalená cla v oblasti oceli a hliníku začnou platit už 15. dubna, zbylá část o měsíc později. Světové akciové trhy zažívají propad a nejistotu. Spadla i cena bitcoinu nebo zlata, které začátkem roku lámalo historické rekordy na cenách okolo 3120 dolarů za unci.

Strach o ekonomickou a geopolitickou stabilitu projevují státy i korporace. Šéf americké banky JP Morgan Jamie Dimon ve zprávě akcionářům vyjádřil obavu, že Trumpovy kroky zvýší inflaci a riziko recese. Globální obchodní válka by podle něj oslabila dlouhodobá americká zahraniční spojenectví. Trump zatím prodražil dovoz z Evropy o 20 procent a všechny automobily, které se do Spojených států dovezou, čeká 25procentní clo.

V Evropské unii má nižší daňovou kvótu než USA jen Irsko, které je považováno za jakýsi daňový ráj sedmadvacítky. V Irsku odvádí evropské daně mnoho velkých technologických firem, jako je Google, Facebook nebo Apple. V posledních letech se ale výhled zhoršil i jim. Irové v roce 2021 zvedli korporátní daň z 12,5 % na 15 %, podle požadavků USA. Spojené státy z takto nastaveného systému profitují, protože skrze tyto technologické firmy vyvážejí do Evropy velké množství služeb. Tento digitální export je v přebytku více než o 100 miliard eur. Firmy generují zisky na celém území EU, ale daně platí jen v zemi, kde to je pro ně nejvýhodnější.

„Je naprosto jasné, že se v současné době začíná odvíjet obchodní válka mezi zeměmi Evropské unie, USA a mezi USA a některými dalšími zeměmi světa,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz ekonom Miroslav Ševčík z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Zmínil, že mnohé země se snaží narovnat své vztahy s USA v oblasti celní politiky dohodou. „Z dosavadního vývoje jednání vyplývá, že doposud v mnoha obchodních oblastech byla celní a obchodně regulační politika nevyrovnaná, a že naopak USA byly postihovány ze strany třetích zemí vyššími cly, než které stanovovaly USA na země, s kterými obchodovaly. USA mají dlouhodobě nevyrovnanou (deficitní) obchodní bilanci a z toho důvodu se snaží o to, aby tato obchodní bilance byla přece jenom méně nepříznivá,“ vysvětlil Ševčík.

Zmiňuje práci ekonoma Lukáše Kovandy, který z dostupných zdrojů spočítal a porovnal nákladnost Trumpových cel a Green Dealu. Green Deal nás podle Kovandy stojí ročně 217 miliard korun, zatímco Trumpova cla nás vyjdou na 64 miliard, tedy násobně méně. „Myslím si, že jeho propočty jsou optimistické, a že negativní dopady Green Dealu dlouhodobě v přepočtu na obyvatele a domácnosti, jsou daleko vyšší, než dopady cel vyhlášených Trumpem na zboží, které by se potenciálně mohlo vyvážet do USA,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Ševčík.

Roční náklady pro ČR (mld. Kč)

– Green Dealu: 217

– Trumpových cel: 64



Green Deal je pořád 3,4krát dražší než Trumpova cla. Stačí jej zmírnit o třetinu a Česko pokryje veškeré náklady cel…



Zdroje dat: Vláda ČR, NRR, MFČR — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) April 6, 2025

Požádali jsme Miroslava Ševčíka, aby rizika podrobněji popsal. „Je naprosto zřejmé, že Green Deal je největší podvod od vzniku kapitalismu. Jeho dopady budou mít dlouhodobě naprosto negativní vliv na růst životní úrovně domácnosti zemí EU a jeho obyvatelstva. Jednoznačně je Green Deal daleko větší ekonomickou hrozbou než Trumpova cla, která se navíc mohou po obchodních jednáních zjemnit. Mohlo by dojít i k takovým situacím, jako se ukazuje teď při dvoustranných jednáních mezi USA a Itálií, případně USA a ostatními jednotlivými zeměmi, že se postupně dojednají reciproční podmínky v oblasti zahraničního obchodu. Green Deal je a zůstane až do jeho úplného zrušení ekonomickým zločinem zemí EU. Je to ekonomická sebevražda,“ varoval.

„USA samozřejmě chtěly vyjednávat i o dalších restriktivních opatřeních, vztahujících se k mezinárodnímu obchodu, které pocházejí ze zemí Evropské unie a týkají se mimo jiné i tzv. fyto hygienických norem a dalších regulací. Trumpovci to zkoušeli přepočítat na cla a zjistili, že kdyby změnili jenom celní sazby na nulové, tak budou i nadále diskriminovaní v zahraničím obchodě. Z toho důvodu si myslím, že nulová cla zatím odmítli,“ uvedl Ševčík k tomu, že USA odmítly nabídku Evropy na nulová průmyslová cla.

Největší hrozbou pro Ameriku je však podle Ševčíka Čína, nikoli Evropa. „Čína převzala velkou část průmyslové výroby. Čína je dnes už i jedním z největších dodavatelů technologií, které má na obdobné úrovni jako USA. Čína je prakticky 4,3krát lidnatější než USA, má daleko lepší výchozí podmínky ve využívání lidského kapitálu. Notabene, když v USA existuje lidský kapitál, který je významným způsobem ovlivněn migrací málo vzdělané části populace. To znamená, že ano, to, co by mělo Čínu poškodit, jsou vysoká cla. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že USA mají jednoznačně zájem na tom, aby byly na prvním místě, byly schopny se navrátit k průmyslové výrobě a k výrobě toho zboží, které budou potřebovat pro případ, že by měl nastat nějaký významnější konflikt. V současné době tomu tak není. A bohužel jsou v mnoha ohledech odkázáni na produkci právě z Číny, ale už nejenom z Číny, ale i Indie, případně dalších států BRICSu,“ řekl ekonom.