Zločin v Chicagu. Trump chce nasadit gardu, starosta hrozí

V Chicagu eskaluje politické napětí mezi místními demokratickými představiteli a administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Starosta Brandon Johnson v sobotu podepsal výkonný příkaz, kterým zakázal chicagské policii spolupracovat s federálními agenty nebo s jednotkami Národní gardy, pokud by je prezident Trump nasadil do města. Tento krok přichází v reakci na Trumpovy hrozby, že Chicago by mohlo být dalším městem, kde jeho administrativa plánuje razantní zásah proti kriminalitě, podobně jako tomu bylo ve Washingtonu a v Los Angeles. Johnsonův příkaz má zajistit, aby chicagští policisté neasistovali při společných hlídkách, zatýkáních ani jiných akcích s federálními silami, včetně vymáhání imigračních zákonů. Starosta zdůraznil, že jeho cílem je chránit obyvatele Chicaga před tyranií a připravit město na potenciální federální operace, přičemž vyzval Trumpa, aby od svého plánu ustoupil.
Johnson, obklopen dalšími představiteli místní samosprávy, uvedl, že Chicago, třetí největší město USA, se připravuje na možný příchod federálních agentů a vojáků. Podle jeho slov má příkaz poskytnout „jasné pokyny“ městským zaměstnancům a obyvatelům, jak čelit potenciálnímu zásahu. Starosta také poukázal na pokles kriminality ve městě, když zmínil, že za poslední rok klesly vraždy o více než 30 %, loupeže o 35 % a střelby o téměř 40 %. Navzdory těmto statistikám, které podle něj ukazují zlepšení, Trump označil Chicago za „pole smrti“ a kritizoval místní vedení za neschopnost řešit kriminalitu. Starostu Johnsona a guvernéra Illinois J. B. Pritzkera obvinil z nekompetentnosti a vyzval je, aby požádali o federální pomoc. Označil je za neschopné bojovat proti kriminalitě.
„Minulý víkend bylo v Chicagu zabito šest lidí a 24 lidí bylo postřeleno a J. B. Pritzker, slabý a ubohý guvernér Illinois, právě prohlásil, že nepotřebuje pomoc s předcházením ZLOČINU. Je ŠÍLENÝ!!! Raději by to měl RYCHLE napravit, nebo už jdeme na to!“ varoval Trump guvernéra v příspěvku na platformě Truth Social.
Guvernér Pritzker, potenciální kandidát na prezidenta ve volbách 2028, odmítl Trumpovy hrozby poslat do Chicaga Národní gardu jako pokus „vytvořit krizi“ a odvádět pozornost od problémů Bílého domu. Obává prý se, že Trump plánuje „invazi“. Trumpovy plány označil za „neamerické“ a „nelegální“. Řekl, že prezident nemá mandát nasadit vojáky do státu bez žádosti guvernéra. Zdůraznil, že kriminalita v Chicagu klesá a že nasazení Národní gardy by narušilo místní snahy o veřejnou bezpečnost. Dodal, že Trump cílí na města vedená demokraty, aby posílil svou image muže zákona a pořádku, zatímco ignoruje vyšší míru kriminality v některých státech vedených republikány. Poukázal na to, že osm z deseti států s nejvyšší mírou vražd je řízeno republikány.
Tento spor má širší politické souvislosti. Trump využívá Chicago jako symbol domnělého selhání demokratů, zatímco Pritzker a Johnson se staví do role odpůrců, kteří brání místní suverenitu a odmítají „militarizaci“ svého města. Podle analytiků tento konflikt může přerůst v soudní spory, protože nasazení Národní gardy bez souhlasu guvernéra by mohlo být považováno za porušení federálních zákonů. Např. Posse Comitatus Act omezuje použití armády k vymáhání zákonů na americké půdě.
Zatímco někteří místní obyvatelé, jako pastor Corey Brooks, volají po federální pomoci kvůli přetrvávající kriminalitě, jiní včetně Johnsona a Pritzkera trvají na tom, že místní policie a komunitní programy jsou efektivnější. Johnson zdůraznil, že nasazení vojáků nepomůže řešit hlubší příčiny kriminality, jako je nedostatek bydlení, chudoba nebo nedostatečné financování škol a zdravotní péče.
Tento střet mezi federální a místní vládou ilustruje hluboké politické rozdělení USA a může mít dalekosáhlé důsledky pro debatu o veřejné bezpečnosti a autonomii států. Zatímco Trump pokračuje v prosazování své agendy „zákona a pořádku“, chicagští představitelé připravují právní a legislativní kroky, aby se bránili možnému federálnímu zásahu.
autor: Naďa Borská
