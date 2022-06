Zlozvyk. Hájíme bohaté. Pirát Michálek chce po manažerech ČEZ, aby se probrali

reklama

„Lidem a firmám zdražili elektřinu a pak si dali odměny desítky milionů za plnění plánu. Manažeři ČEZ, které dosud drželi Babiš a Zeman ve funkci, by měli brát více ohledu na české domácnosti a firmy, nerozprodávat elektrárny a dát víc peněz do rozpočtu,“ poznamenal v reakci na odměny na Twitteru Jakub Michálek.

V jakém plánu to podle něj stojí? „To je dokument na webových stránkách ČEZ, když si vytisknete zprávu o odměňování, tak tam si přečtete, že klíčovým ukazatelem pro výplatu odměn v rámci managementu ČEZ je takzvaná EBITDA neboli zisk před zdaněním a odpisy a podle toho se vyvíjí výše té odměny. A když se podíváte na ten plán, tak plán plnili všichni na sto procent s výjimkou jednoho, ten plnil jenom na 98,1 procenta,“ zmínil Michálek.

„Myslím si, že manažerům ekonomická situace tak trochu spadla do klína. Ale netočme se na těch odměnách. I dnes jsem vystupoval s daleko důležitější věcí, že my skutečně potřebujeme dostat peníze českým domácnostem, jinak nám tady hrozí obrovský sociální malér. 135 milionů pro management ČEZ je určitým plivnutím v moři obrovského množství peněz, které je potřeba dostat českým domácnostem. Je v podstatě jediná věc, která jim může pomoct v tom, aby takzvaně nespadly na hubu. Protože každá domácnost bude platit desítky tisíc korun navíc do konce tohoto roku – všechno zdražuje,“ poznamenal Michálek.

A proč tedy píše, že si manažeři dali odměnu, když ví, že odměnu schválila dozorčí rada na základě politiky odměňování, kterou má ČEZ jasně danou? „Ano, je jasně daná, všichni splnili na sto procent,“ poznamenal Michálek. „Neznám tu smlouvu o výkonu funkce, protože ta je neveřejná u členů představenstva. Ta je veřejná pouze u členů dozorčí rady, takže nemůžu to hodnotit, protože nemám k dispozici všechny informace,“ sdělil Michálek a odmítl, že by jeho tweet byl populismus.

„Máme tady strašný zlozvyk, že hájíme superbohaté lidi, to je populismus, a to je něco špatného, zvlášť pokud si rozdělují peníze z firmy, kterou kontroluje stát. Já si myslím, že i manažer z firmy, který je dosazen státem a který vybírá peníze od celého národa, by měl mít i trošku citu pro realitu a nějakým způsobem by měl zohlednit to, co se v této zemi děje. A to, že ty peníze skutečně vybírají díky tomu, že jsou na burze a tak dále. My jako politici, na nás je potom, abychom zajistili, že ty peníze na těch dividendách, případně na mimořádném zdanění toho energetického sektoru, což je věc, ke které bychom měli přistoupit stejně jako ve Velké Británii, doputují zpátky k lidem, od kterých se vybraly. To si myslím, že je naše zodpovědnost, to bychom měli udělat stejně, jako to udělali ostatní západní státy,“ poznamenal dále Michálek. Podle jeho slov by se měly hodnotit jak úspěchy, tak neúspěchy společnosti.

Hovořil také o nadcházející valné hromadě, kdy je v plánu obnovit dozorčí radu. „A od té doby končí vláda Miloše Zemana a Andreje Babiše v ČEZ, a od té doby přebírá zodpovědnost, respektive jakožto majoritní akcionář za stát nová vláda. Doteď tam dojíždějí ti nominanti, kteří tam byli za Andreje Babiše,“ podotkl Michálek. Zda se chystá odvolání generálního ředitele Beneše, nedovede podle svých slov předjímat. „Myslím si, že ČEZ by si zasloužil čerstvou krev, lidi, kteří jsou spojení s tím předchozím angažmá,“ dodal však k osobě Beneše. Piráti však nikoho do vedení ČEZ podle něj netlačí. „Měla by to být odborná role, měl by to být manažer, který bude budit důvěru u všech subjektů, u všech občanů tak, že se ČEZ postaví zodpovědně i ke svojí společenské roli. I na nás jako politicích ale skutečně je, abychom reflektovali tu situaci, která skutečně je. Všechno se zdražuje, pro lidi je to opravdu těžké a část těch zisků, které mají dnes uhlobaroni, které má energetický sektor, je potřeba využít na pomoc domácnostem, jinak se Česká republika bude zadlužovat, a to já bych opravdu nechtěl,“ zmínil Michálek.

