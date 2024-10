Změna u lidovců. Výborný na sjezdu porazil Jurečku a bude šéfovat straně

Kromě Výborného a Jurečky se o post šéfa strany ucházeli také senátor Jiří Čunek, poslanec Šimon Heller, šéf pražské organizace Tomáš Kaplan a člen královéhradecké organizace Jiří Regner.

Mezi prvními gratulanty na sociální síti X byl právě poražený Jurečka, který mu poděkoval za férový souboj.

Gratuluji @MarekVyborny a děkuji za férový souboj. Věřím, že bude dobrým předsedou @kducsl. — Marian Jurečka (@MJureka) October 18, 2024

Z vládní koalice přispěchala s gratulací předsedkyně TOP 09 a šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která se těší na „úspěšnou spolupráci“ v rámci koalice SPOLU. Poděkovala zároveň odcházejícímu předsedovi lidovců a ministrovi práce a sociálních věcí Jurečkovi za odvedenou práci.

Blahopřeji @MarekVyborny ke zvolení do čela KDU-ČSL a přeji hodně úspěchů a sil. Jsem přesvědčena, že naše úspěšná spolupráce v koalici SPOLU bude pokračovat.



Děkuji zároveň @MJureka za práci, kterou jako předseda odvedl. Na čem jsme se dohodli, to platilo. Moc si toho vážím. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 18, 2024

Výborný je stejně jako Jurečka zastáncem setrvání lidovců v koalici SPOLU, stejně tak změna směřování strany se pod jeho vedením nedá očekávat.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Marek Výborný ještě před sjezdem burcoval členy s tím, že se musí celá koalice SPOLU probudit.

„20 % respondentů, kteří volili SPOLU, tedy i nás, v roce 2021, tentokrát řeklo, že zůstanou doma. Zůstali doma, protože jsme je zklamali. To jediné pozitivní na čísle 20 je to, že zatím – ZATÍM – neodešli jinam. 20 % voličů říká jedno jediné: Už se konečně proberte! Vidím v tom pokyn a vykřičník. „Nemám koho volit!“ - to je věta, se kterou se musíme utkat! Vidím v tom znamení doby, doslova v tom slyším hlasy voličů, na které jsme zapomněli. Nás neopustili voliči, to my jsme naše voliče ztratili ze zřetele!,“ uvedl na sociálních sítích.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Oni se tam nalévají. V devět ráno.“ Lidovci se sjeli, už je oheň na střeše Fiala není v ODS sám. Jiří Čunek temně promluvil do KDU-ČSL Značka SPOLU škodí. Jiří Čunek na sjezdu zavelel zcela jiným směrem Před lidoveckým sjezdem: Útoky straníků na Zdechovského