Změna ve Velké Británii. Ale LGBT aktivisté se bojí, že jim nová vláda nebude po vůli

Komentáře nového premiéra Velké Británie Keira Starmera vyvolaly v LGBT komunitě obavy ohledně závazku strany k rovnosti. A to i když Starmer ve svém předvolebním prohlášení pro LGBT deník Pink News slíbil „reset toxického diskursu“ labouristů, jeho politické pohyby mluví o možném nesplnění slibů nebo o kličkování.

Ve svém manifestu o „změně Británie“ se labouristé zavázali zavést zákaz konverzní terapie (tedy léčby homosexuality, pozn. red.), v čemž vláda konzervativců pokračovala se značným zpožděním nebo vůbec. Novináři Pink News se obávají, že ve světle slov Keira Starmera se ani nová liberální vláda nepohne dál.

Pink News také zmiňují, že v manifestu labouristů stojí slib překvalifikovat tresty za zločin z nenávisti na přitěžující trestný čin. A ptají se, jestli nová vláda Velké Británie dostojí svému slovu.

Navzdory manifestu labouristů, který navrhuje pozitivní změnu pro LGBT komunitu, pochybují Pink News, zda je Starmer dost důvěryhodný pro zavádění a ochranu trans-práva.

„Jeho nedávné komentáře týkající se trans-práv a podpory takzvaných ,genderově kritických‘ jedinců, včetně znovuzvolené Rosie Duffieldové, jsou pro LGBTQ+ velmi varující.“ Rosie Duffieldová se u LGBT komunity a aktivistů „proslavila“ tím, že ve svém tweetu napsala: „Jsem ,transfob' kvůli tomu, že vím, že děložní čípek mají jen ženy...?!“ Duffieldová byla od roku 2019 a doposud je pro své četné „skandály“ ohledně odmítání genderové ideologie pod hledáčkem a velkou kritikou LGBT aktivistů. V Pink News mají obavu, že pokud novopečený premiér projevuje podporu Duffieldové, bude trans-práva záměrně opomíjet.

I'm a 'transphobe' for knowing that only women have a cervix....?!