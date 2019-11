Zmlácený Karlos Vémola: Politický rozměr! Zajímavé info a FOTO

Zápasník MMA Karlos Vémola prohrál zápas s Attilou Véghem. Podnikatel Ivo Rittig už mu vzkazuje, ať vyndá hlavu z dlaní, že prohra nakonec čeká každého. Ale ostatní k němu nebyli tak přívětiví a na Vémolu pršela přirovnání jako tykev, stařec nebo Petr Fiala. „Ten Maďar by ho zabil i ve spánku,“ mínil šéfredaktor Expresu.cz. Vémola se ukázal i při oslavách 28. října. A potkal spoustu známých tváří.

Zápas století, aspoň tak byl titulován souboj Karlose Vémoly s Attilou Véghem v O2 aréně, o kterém se dá spolehlivě říci, že Vémola prohrál, a to na celé čáře. A o komentáře a známé osobnosti nebyla nouze.

Zápasníkovi, který byl prohrou viditelně zdrcen, vzkázal: „Chlape, vstaň, vyndej hlavu z dlaní a jedeme dál. Jednou to přijít muselo. Prohra dostane každýho, teď jsi to byl TY!! O to větší důvod pořádně makat...

Viděl a zažil jsem desítky nejlepších zápasníků světa, to mi věř!! Samozřejmě gratulace pro vítěze večera Attilu Végha!!“

Nicméně, komentáře v médiích nebyly k Vémolovi tak shovívavé. Šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl zápas hodnotil: „Ňákej Maďar ze Slovenska prej ve Vysočanech zbušil tu velkohubou tykev. Konečně to PR utrpení skončilo.“

Šéfredaktor webu Expres.cz Petr Konečný šel ještě dál: „Tak jsem viděl ten zápas století. Až po strop narvaný outůčko, rádoby americká show, překrvený moderátor a jako vrchol fight dvou ‚dědků‘ prakticky za zenitem, z nichž Vémola byl ten velkohubý a o deset tříd slabší. Všichni důležitě, že tam jsou, a točili storíčka. Při nástupu do klece hraje opera (víc by se hodila Lucka Vondráčková a Tenkej led),“ hodnotil zápas.

„Vémolův přehypovaný rok nahecovaných keců, kdy se stal televizní hvězdičkou Top staru a miláčkem jízdenkového Rittiga, vzal po minutě za své. Ten Maďar by ho zabil i ve spánku a Štáfek sundal slabší rukou. Doufám, že je nenapadne odveta.

Celkově to bylo strašně trapný. Všechny tři top zápasy skončily v prvním kole a nedůstojně. Sledovali jsme máchání rukama, kdy po prvním kontaktu jde bojovník k zemi a rozhodčí ho chrání vlastním tělem jak Zemana, když se poroučí ze schodů. Závěrem to byla přehlídka přeceněné české MMA.

Nevím, jestli lidi baví za ty prachy StarDance v oktagonu, ale za mě: zlatej box!“ mínil.

Petr Kolář z Mladé fronty poznamenal: „Vémola mi hrozně připomíná Petra Fialu.“ A Konečný už tušil, že za toto tvrzení dá Kolářovi Johana Hovorková na Foru24 co proto.

K oblibě MMA neboli smíšených bojových umění si pár slov řekl i marketér Jakub Horák. „Já tu explozi záliby v MMA naprosto chápu. Během poslechu Vozové hradby se vždycky cítím nejmíň jako Vémola, tak proč to nedopřát druhejm, že tomu fanděj. Kdysi před lety jsem dokonce chodil i boxovat – respektive dívkám jsem na otázku, ‚Děláš ňákej sport?‘, skromně říkal: ‚Tak trochu boxuju...‘ Ve skutečnosti jsem byl na tréningu třikrát. Potřetí – když jsem zcela vyčerpanej mlátil do toho pytle – mě pozoroval trenér, kterýmu bylo 21 let a byl nějakej juniorskej mistr republiky. Koukal na mě a povídá:

- Hele, Kubo, kolik je ti vlastně let?

- 28, odpověděl jsem vyčerpaně.

- Hele, a víš, že se mi líbí, že se tak starej chlap vůbec ještě do něčeho pouští?

Po tomto zážitku jsem se rozhodl věnovat už skutečně jen literatuře.“

Utkání Végha s Vémolou sledoval i šéf Trikolóry Václav Klaus mladší se svou dcerou. „Trocha té intelektuální zábavy v sobotu večer,“ zažertoval.

Za Vémolu se naopak postavil Robert Vašíček z pražské SPD. „Pro mě je Karlos Vémola jednička. Atillo táhni zpět, my Karlose nedáme,“ vzkázal spolu s fotkou z Pražského hradu.

Vémola se dle fotek zúčastnil i oslav 28. října. Potkal se například s hercem Jiřím Krampolem nebo s tenistou Radkem Štěpánkem.

