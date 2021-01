Znal jsem ho! Skončím i já v base? Ke smrti Lučanského mluví Šlachta. Ví své

reklama

Šlachta uvedl, že kauzu úmrtí Lučanského sleduje bedlivě včetně vyjádření politiků a dalších, protože Milan Lučanský byl jeho kamarád. „My jsme spolu kamarádili v dobách, kdy byl na organizovaném zločinu s Ivanem Ševčíkem, tak jsme spolupracovali hodně úzce, hodně blízce. Musím říct, že mě to hodně zasáhlo, proto se od toho 30. 12., kdy měl být ten první pokus o tu sebevraždu, tak se o to hodně zajímám,“ sdělil na úvod.

Zopakoval, že sleduje mediální výstupy na Slovensku. „Musím říct, že se z toho stala politika samozřejmě. Teď už to rácio ustupuje,“ mínil a srovnal případ s vraždou Jána Kuciaka. Podotkl, že stejně jako zbytek veřejnosti čerpá jen médií. „Neznám důkazní situaci, nevím, co v tom spisu bylo, co se kladlo Milanovi Lučanskému za vinu, to je taková jedna věc, ke které já se nechci vyjadřovat. Nechci říkat, jestli z korupce měl být obviněn nebo neměl,“ objasnil bývalý šéf ÚOOZ.

„Na druhou stranu, Milan Lučanský byl v těch dobách, a já srovnávám ta 90. léta, ty doby byly hrozně těžké. Ti poldové, kteří sloužili, já si jich nesmírně vážím a hrozně moc jich odešlo. Milan byl jeden z nich, vím, jakým způsobem jsme řešili věci a řešili jsme je na koleně a napříč státy, protože to bylo nutné. A Milan byl ta osoba, se kterou se dalo mluvit. A nebylo jich takových moc na tom Slovensku,“ zavzpomínal na bývalého kolegu.

Šlachta dodal, že ho kauza hodně zasáhla a trápí ho, jaký bude mít výstup. „To, že policajt, který se dostane do vazby, to nemá jednoduché, to víme všichni. Když jsem sloužil já, tak to bylo vždycky tak, že policajt byl držen mimo toho normálního výkonu vazby a byl oddělen, protože víte, jak se ten policajt v té vazbě cítí,“ pravil a dodal, že něco takového „obchází“ i okolo něho. „Říkám si, jestli tam můžu nebo nemůžu skončit, ale věřím, že pokud ano, tak jak kamarádky nabízejí, že budou buchty a že se o mě postarají, tak doufám, že se postarají, aby se v té vazbě něco podobného nestalo,“ řekl dál.

Kauza v něm prý zanechává pachuť. „Viděl jsem lékařskou zprávu, která byla v médiích zveřejněna. A jediný způsob, jak se z toho může Slovensko dostat, bavili jsme se o tom při Jankovi a dalším šetření, jak se může dostat z toho marasmu, který tam teď je, tak je důkladné prošetření. Ale ne poslanců,“ uvedl a dodal, že prošetření by museli provést nezávislé orgány. „Já si myslím, že zrovna Slovensko má, aspoň to na mě zvenku působí, že má generálního prokurátora, který je člověk na svém místě. A hodně bych se přimlouval, aby to osvětlil, aby nedošlo k tomu, že ta pachuť tam zůstane, protože to je to nejhorší, co může být.“

Pak Šlachta odbočil: „Já vidím naše soudní rozhodnutí v České republice. Já sám jako občan, teď už to můžu říkat, mám pachuť z některých soudních rozhodnutí v některých velkých ekonomických kauzách. Někdy musím říct, že když jsem tady seděl přes ty Vánoce a silvestr a vracel jsem se zpátky k tomu roku 2020 a rozhodnutím soudů, tak musím říct, že ta pachuť ve mně narůstá a nevěřím těm soudním rozhodnutím a osobám, které se v tom nějakým způsobem zapojují.“ Dodejme, že v roce 2020 byli zproštěni obžaloby v několika bodech jak bývalý premiér Nečas, tak jeho manželka.

Bývalý elitní policista pak pro úplnost konstatoval, že zabránit sebevraždě někoho rozhodnutého je v podstatě nemožné. „Jestli ten výkon byl takový nebo takový, to už teď nezjistíme, to už může být na kontrolních orgánech. A mně je to hrozně líto, je mi hrozně líto Milana. Upřímnou soustrast celé rodině Milana a myslím, že si v žádném případě nezasloužil, aby se stát k tomu člověku choval takovým způsobem, protože Milan byl člověk, který pro Slovenskou republiku učinil hodně. Ať je to, jak je to, jeho kauza je samozřejmě na výpovědích dalších lidí, je to samozřejmě důležitý důkaz. Uvidíme, jak se bude ta kauza posouvat dál a jaký z toho bude výstup. Je mi z toho smutno,“ shrnul.

Ale na konec doplnil, že není fanoušek konspirací. „Nejsem přítel toho, že bych říkal, že ho někdo zavraždil, někdo ho ve vazbě zlikvidoval, něco podobného,“ sdělil divákům s tím, že se zasazuje o prošetření. „Ale uvědomte si, že když je člověk na nějakém postu a teď se na něho snesou všechna obvinění a někdo ho dá do vazby, tak někdo musel rozhodnout o tom, že ten důvod vazby tam je. A jestli někdo rozhodl, že ten důvod vazby je zákonný, tak ten psychický tlak na toho člověka byl strašně velký. A jestli ho potom neunesl a přispěl k tomu ještě výkon, jestli došlo k potyčkám, co čtu na slovenských médiích, tak samozřejmě to k tomu vedlo, je mi to hrozně líto. A... bylo to špatně,“ zakončil Robert Šlachta.

