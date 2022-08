Známá starostka z Moravy: Fiala pro náš lid nedělá nic. Ukrajina? Žádné zbraně! A z homosexuality nedělat přednost

reklama

Janáčková na svých sociálních sítích kritizuje vládu Petra Fialy (ODS) za to, jak se postavila k požáru v Hřensku. Vadí jí, že například požádala o zahraniční pomoc pozdě. „Vůbec nejsem přesvědčena o tom, že současná vláda dělá něco pro náš lid, pro naši republiku, pro náš národ. Je to vláda, která se stará o jiné, o cizí, pod nátlakem Bruselu, chce se jim zavděčit – a tady tato situace je čím dál neúnosnější. Což se samozřejmě nyní ukázalo i při té katastrofě v Hřensku, která ještě pořád probíhá a nedaří se to, co by se dařit mělo, přestože tam je 750 statečných chlapců a chlapů, kteří se snaží tu situaci zvládat,“ zmínila Janáčková kriticky hned úvodem pořadu.

„Mně třeba vadilo to, že jsem třeba viděla fotky, když tam hasiči unavení leželi na zemi, místo aby jim třeba poskytli ubytování, minimálně aspoň matrace, nevím, jak je to tam se zásobováním, neumím to odhadnout, ale ty fotky, co jsem viděla, to mě dost vyděsilo,“ dodala Janáčková.

Jak by současnou situaci řešila ona? „V roli starostky, nebo starostů těch zmíněných obcí, které tam jsou v ohrožení – sami nic nezmůžou. Potřebují podporu kraje a potřebují podporu státu. To znamená, že když se tam vrcholní politici ukážou na otočku, pan premiér Fiala a pan ministr vnitra – myslím si, že tam už byl teď dvakrát. A řekla bych z jejich jednání, chování, že je to asi zase až tak moc netrápí. Že je daleko více trápí situace na Ukrajině,“ podotkla Janáčková.

Janáčková následně prohlásila, že je založením spíše pravicového zaměření – ale se sociálním cítěním. „To znamená, že u mě se mísí pocity pravolevé, nevím, jestli vychází potom střed, ale v té komunální politice je to samozřejmě trošku jiné než v té vrcholové. A v Senátu jsem dávala najevo rozhodně svou pravicovost,“ zmínila.

Řeč byla také o Ukrajině, která by podle Janáčkové neměla být přijata do Evropské unie. A co poskytování zbraní a humanitární pomoci? „Určitě humanitární pomoc, zbraně v žádném případě... Obdivuji pana Orbána, který opravdu bojuje za svůj národ, za svůj lid a nenechá se zlomit ani různými restrikcemi z Evropské unie,“ podotkla také Janáčková.

A jak se dívá na to, že by svazek osob stejného pohlaví byl nazýván manželstvím? „Nemělo by to tak být. Nicméně chápu občas jejich pohnutky, ale nemyslím si, že z homosexuality by se měla dělat přednost, jak to v této chvíli mnohdy vypadá,“ zaznělo z úst Janáčkové.

