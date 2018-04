Znásilnění v Praze: Cizinec vylákal ženu na pokoj. Přišlo pět kamarádů, prý šlo i o Afričany

Hned šestice mladých násilníků ze zahraničí měla znásilnit turistku v hostelu v Praze. Jak píše server Blesk.cz, k incidentu mělo dojít na Velikonoční pondělí poté, co se žena seznámila s jedním z cizinců v baru v centru města.

Ke znásilnění mělo následně dojít v apartmánu v Náprstkově ulici v Praze. Turistka, rovněž cizinka, se s mužem z baru totiž vydala k němu na pokoj, tak, jak se společně domluvili. „Muž přivedl dalších pět svých kamarádů a mělo dojít ke zmiňovanému znásilnění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Okolnosti události nyní prošetřují kriminalisté. Muži ve věku od 20 do 24 let byli zadrženi. Tři z nich, jak píše server Aktu.cz, by měli být Alžířani.

Majitelka hostelu se k celé události nechce vyjadřovat.

autor: vef