Zneužitý Donutil. Tohle nevěděl a nelíbí se mu to. Kdyby to bylo poprvé...

„Nechápu, že si tohle někdo může dovolit, aniž by se mě zeptal,“ reagoval herec Miroslav Donutil na to, že se nevědomky stal jednou z tváří propagujících soukromé antigenní testování, o němž informoval server Seznam Zprávy. Není to poprvé, co jeho jména někdo zneužil, v aféře „Multikulturní Sněhurky“ se objevil falešný Donutil. A herec tehdy zvažoval žalobu.

Slavné tváře českého herectví a muziky měly lákat Čechy na testování a očkování, mluvilo se zejména o Jiřině Bohdalové. Ovšem podle zjištění Seznam Zpráv je to celé jinak. Propagační videa vznikala v prosinci v nemocnici Na Bulovce. Jak server píše, klipy neměly být součástí vládní kampaně, ale měly sloužit k propagaci soukromé testovací akce, na které se měl podílet Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví.

V rámci tohoto soukromého projektu měly být údajně testovány stovky tisíc lidí a Prymula dle svého vlastního vyjádření měl být odborným konzultantem. Připustil dle Seznam Zpráv, že by firmy, jejichž jména ovšem nejmenoval, měly z testování profitovat. Osobnosti, které svou tvář projektu propůjčily, ovšem prý netušily, že se jedná o soukromý projekt a žádný honorář údajně také neinkasovaly. K projektu se nehlásí ani Úřad vlády, ani firmy Sazka a ČEZ, které jsou uvedené jakožto partneři akce.

Herec Miroslav Donutil podle serveru o své účasti netušil vůbec. „Nechápu, že si tohle někdo může dovolit, aniž by se mě zeptal. Nikdo se mnou o tom nejednal. Ani s antigenním testováním nemám nic společného,“ řekl. Jeho tvář se měla objevit na billboardu s nápisem: „Česko se testuje! AG test = zodpovědnost vůči okolí.“

Není to ovšem poprvé, co je Miroslavu Donutilovi připisováno něco, s čím nemá nic společného. V roce 2015 dětský kanál ČT Déčko odvysílal díl Pohádek pana Donutila. Pohoršení tehdy vyvolal „Pravdivý příběh o Sněhurce“, kde zaznělo: „Byla to moc hezká dívka. Žila sama a hledala si práci. Měla jednu velkou vadu - bílou pleť jako mléko a když na ni svítilo jen chvíli slunce, udělaly se jí na rukách a tvářích velké pihy. To se jí nelíbilo.“

Na pohádku pak poukázal server Aeronet.cz jako na „Multikulti Sněhurku pro děti na ČT“, takže na RRTV začaly chodit stížnosti. A situaci nepřidalo, že se Donutil tehdy vyjádřil. Ovšem nejednalo se o skutečného Miroslava Donutila, ale o falešný účet.

„Hodí se říct, že se jedná o cyklus pohádek, kde je láska opakovaným motivem. Protože, jak jste si možná všimli, žijeme na planetě a dokonce i v zemi, kde nejsou jenom běloši, nelze se divit, že v jednom z mnoha příběhů to vypadá takhle. V Doktoru Martinovi jsou všichni herci bílí a nikdo tento seriál neoznačuje za propagandistické dílo árijské kultury, tak se prosím uklidníme.

Pokusy o rasovou čistotu jsme tu už měli a jestli má nějaké politické hnutí ambice vyzkoušet, jestli Hitlerův recept na úspěch bude fungovat na české voliče, ať to zkusí, ale spálí se, protože jsme země plná sebevědomých lidí.

Věřím, že mě moji fanoušci mají rádi. A já mám rád je. Proto vyzývání k bojkotu několika populisty se asi těžko potká s úspěchem. Já už jsem ve věku, kdy jsem toho hodně dokázal, tak mě nevystraší nějaká málem nedostudovaná nula-sociolog a hnutí hysterických slepic, které jsou sice matky, ale pitomé,“ napsal falešný Donutil a poslal pozdrav do Brna. Není asi překvapivé, že toto vyjádření vyvolalo v některých lidech pobouření.

Pro kontext, falešný Donutil tak reagoval na sociologa Petra Hampla, jež pohádku označil za stupidní agitku, kterou dle jeho názoru její autor Alois Mikulka sepsal z politických důvodů. „Úplně z toho čiší snaha odbýt tu práci co nejrychleji, říct politicky korektní sdělení a mít pokoj,“ tvrdil.

Skutečný Miroslav Donutil se vyjádřil pro Echo24 v mnohem kratší formě. „Ta pohádka je desítky let stará a spočívá v tom, že převrací naruby původní motivy, vůbec to není reakce na současné dění,“ řekl serveru, reakce pak považoval za absurdní. „Není to můj profil a zvažuji žalobu. Považuji to za drzost největšího kalibru,“ vyjádřil se pak na adresu provozovatele svého falešného profilu.

O Donutilovi kolují zvěsti, že má „hvězdné manýry“, které bral v potaz i režisér Jiří Svoboda, když ho obsadil do role Aloise Rašína ve stejnojmenném filmu Rašín. „Po padesáti letech aktivní činnosti samozřejmě nemám problém pracovat s herci. Ale než jsem dělal Rašína, tak jsem se Mirkovi Donutilovi – vzhledem k jeho pověsti – dost vyhýbal. Ale pak jsem si řekl, že to za to stojí,“ řekl Svoboda deníku Aha!

S hercem si situaci prý vyjasnil a Donutil si byl vědom toho, že přeobsadit roli režisérovi nedělá problém. Svoboda byl tak spokojen, že Donutila následně angažoval jako „největší hyenu jeho kariéry“ ve filmy Vysoká hra. Sám Donutil si je své pověsti vědom. „Vím, že ze všech možných stran na mě prší poznámky, jak jsem nerudný, nepříjemný, domýšlivý, hamižný, arogantní. Samozřejmě, chci být prostě nejlepší,“ řekl dle deníku Blesk.

