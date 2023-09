Zničit nadřazenost bílé rasy! Přerozdělit bohatství. Nerůst... Filozof osvětlil, co padlo v Bruselu

Každoroční ideologické setkání evropských ochránců životního prostředí a jejich nesčetných kontaktů ve světě vládou financovaných, údajně „nevládních“ organizací, probíhá přímo v budovách Evropského parlamentu. To se neděje náhodou. Média šířící snímky o konferenci Beyond Growth prezentují souvislost s radikálními návrhy, jež na ní zaznívají, s Evropským parlamentem jako naprosto přirozenou. V článku pro Gatestone Institute se belgický filosof Drieu Godefridi věnuje plánům ekologů na vyrovnání „klimatického dluhu“ a uvržení Západu do ekonomického kolapsu.

Gatestone Institute v New Yorku je think-tank, který informuje veřejnost především o tom, co před ní mainstreamová média tají. Autorem následujícího textu, který vyšel 20. června 2023 v anglickém originále, je Drieu Godefridi, právník a filosof, absolvent Saint-Louis University of Louvain. Má doktorát z teorie práva z Université Paris IV-Sorbonne. Je autorem knihy The Green Reich. Pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložili Libor Popovský a Helena Kolínská a ParlamentníListy.cz ho zveřejňují v úplném znění.

Musíme uznat, že všeobecně mají evropští ekologové a krajní levičáci záviděníhodnou schopnost komunikovat. Zatímco jsou cíle konzervativních hnutí stále příliš často prezentovány jako karikatury a odlidštěné politiky, evropští ekologové si kromě hysterické Grety Thunberg udělali mluvčími svěží a příjemné tváře, které přitažlivě, klidně a srozumitelně popisují strašné hrůzy. Vezměte si například konferenci Beyond Growth z poloviny letošního května, která se uskutečnila v Bruselu. Konference Beyond Growth je každoroční ideologické setkání evropských ochránců životního prostředí a jejich nesčetných kontaktů ve světě vládou financovaných, údajně „nevládních“ organizací.

Přerozdělit bohatství, znělo v Evropském parlamentu

Beyond Growth neprobíhá v saloncích nějakého prestižního hotelu nebo nějakého venkovského sídla, probíhá přímo v budovách Evropského parlamentu. To se neděje náhodou: když tisk láskyplně informuje o konferenci Beyond Growth, tak šíří snímky lidí shromážděných a hovořících v úhledném zasedacím sále Evropského parlamentu. Co si tedy většina lidí vybaví, když se podívají na zprávy o konferenci Beyond Growth? Evropský parlament. Souvislost mezi radikálními návrhy Beyond Growth a Evropským parlamentem je prezentována jako naprosto přirozená: Pokud Evropský parlament chce prosadit radikální environmentalismus, jakpak byste tomu chtěl, malý místní voliči, oponovat?

Hvězdou poslední konference byla Anuna De Wever, vlámská Belgičanka zastupující mladé Zelené. Musíte číst a poslouchat, co tito aktivisté říkají. Většina oznamuje, co udělají, pokud dosáhnou moci. Pojďme se tedy podívat na „návrhy“ okouzlující a usměvavé Anuny De Wever: „Musíme přerozdělit bohatství“, začíná De Wever. Komu, jak? Žádné podrobnosti. Toto je standardní rys každého arogantního šíleného evropského řečnění po celé století. Bylo by hodně mimo mísu navrhnout, aby se s přerozdělováním bohatství začalo u platů a majetku poslanců za Zelené v Evropském parlamentu?

Západ bude uvržen do ekonomického kolapsu

„Vyrovnat klimatický dluh“: V myslích ekologických aktivistů mají země „globálního Severu“, které prošly významným rozvojem, ekologický závazek vůči zemím „globálního Jihu“. I když západní kapitalismus historicky vymanil z chudoby největší počet lidí, tak Západ údajně také zodpovídá za největší emise skleníkových plynů. Navíc Evropa a USA stále údajně „vykořisťují“ a „kolonizují“ mnoho regionů na „globálním Jihu“ prostřednictvím svých nadnárodních korporací, čímž systematicky vyčerpávají přírodní zdroje. Proto musí být „dluh“ vůči „Jihu“ vyrovnán, i když tento „dluh“ nemusí mít s klimatem nic společného.

Zaveďme neprodleně „univerzální základní příjem“, nejlépe hned zítra. Lze si představit nadšení Číny, Ruska, Japonska, USA a Kuby pro zavedení společného univerzálního příjmu. To je samozřejmě myslitelné pravděpodobně pouze v případě nastolení „univerzální“ světové vlády: což ovšem bude jen pouhá formalita. Význam Západu musí klesnout. Ve skutečnosti je Západ stejně jen zlý a špatný. Proč? Protože je „bohatý“. Západ proto musí být potrestán tím, že bude uvržen do ekonomického kolapsu – „nerůstu“ – zatímco ostatním, kteří nepatří k Západu, bude samozřejmě dovoleno dále růst. Univerzální veřejné služby se musí podstatně rozšířit (zdvojnásobit? ztrojnásobit?). A jak bude tento nárůst v kontextu ekonomického poklesu financován? To se ovšem od okouzlující a usměvavé Anuny nedozvíme.

S bílou nadřazeností se zničí i myšlenka růstu

„To vše,“ pokračuje dál De Wever za velkého potlesku, „samozřejmě bude možné pouze tehdy, když zničíme... nadřazenost bílé rasy.“ Nadřazenost bílé rasy? Možná se ptáte, co má bílá nadřazenost společného s ekonomikou? Zdálo by se, že v myslích mnoha environmentalistů jsou ekonomický růst a bílá nadvláda fakticky synonyma. Koneckonců, zdá se, že uvažují takto: byl to Západ, ztělesněný Adamem Smithem v roce 1776, kdo „vynalezl“ ekonomický růst a Západ byl v té době převážně bílý, takže zničením bílé nadřazenosti zničíme samotnou myšlenku ekonomického růstu. Zdá se, že je jim vlastní jakýsi magický způsob uvažování, díky němuž dokážou sloučit dohromady dvě reality – „bílou rasu“ a kapitalismus – a postulují mezi nimi příčinnou souvislost.

Pokud je podle Adama Smithe ekonomický růst klíčem k tomu, abychom se vymanili z chudoby – s cílem učinit chudé bohatšími, nikoli bohaté chudšími – pak zastavení růstu rozhodně není ekonomickým modelem, který nám pomůže. Bohužel jsou s tím spojena různá otravná dilemata typu: Podpoříme raději hospodářský růst tím, že lidem v chudých zemích umožníme využívat fosilní paliva – uhlí, ropu a zemní plyn – nebo tyto lidi přivedeme do ještě větší chudoby tím, že jim fosilní paliva zakážeme?

Program s názvem Okamžitá evropská sebevražda

Výsledkem tohoto podivného guláše zbytků marxismu – imperialismu, dekolonizace a špatně strávené kritické rasové teorie – je program, který velmi pravděpodobně většina Evropanů nepodpoří. A tento program již dostal výstižný název: Okamžitá evropská sebevražda. Pokud se Evropa do tohoto ekonomického „nerůstu“ zapojí – tak, jak si přejí Zelení – způsobí tento „nerůst“ zničení celých segmentů evropské a západní ekonomiky. „Nerůst“ a ekonomická destrukce jsou perfektní synonyma. „Nerůst“ znamená omezování ekonomických aktivit – nebo jejich nekřesťanské zdanění do té míry, že přestanou existovat.

Environmentalisté nikdy neřeknou, co bude následovat

Základním problémem konference Beyond Growth a jejího „nerůstu“ je, že nikde není definováno, co bude následovat. Zatímco se marxisté a před nimi socialisté, včetně německých národních socialistů, vždy pokoušeli definovat svou ekonomickou teorii – konkrétní projekty a zničení toho, co existuje – tak environmentalisté se s něčím takovým nikdy neobtěžovali. Nebo je snad hlavní agendou ekologů uvržení Evropy do energetické závislosti na Rusku?

Tato neochota popsat „svět po“ je pochopitelná. V kontextu Evropy, která je až po krk zadlužená a daně vybírané od občanů jdou na úroky z tohoto dluhu, znamená snížení hospodářského výkonu čelit otázce, koho necháme zemřít nejdříve. Například zdravotní péče je již dnes víceméně „na příděl“ a zdá se, že jde stále víc o snižování nákladů než o poskytování služeb. Byrokracie a masivní papírování neuvěřitelně rostou na úkor investic do většího počtu lékařů a lepší včasné péče o pacienty.

Na povinný pokles ekonomické aktivity musí někdo dohlížet

Co by se stalo, kdyby došlo k „nerůstu“? Jak si máme například představit povinný pokles ekonomické aktivity, bez toho, že bychom podrobili jakoukoliv novou technologickou inovaci kontrole nějaké „správní agentury“? Vysněná EU ekologů začíná vypadat stále více jako verze Atlasovy vzpoury – dystopická země, v níž soukromé firmy trpí pod stále více zatěžujícími zákony, předpisy a byrokraty. Možná by se Zelení měli zamyslet nad poselstvím této knihy – navzdory pokusům státu zotročit lidskou mysl silou, lidé zvítězí díky své nezdolné víře ve svobodu. Světem hýbe lidská mysl, a ne její útlak.

