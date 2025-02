Zoufalec, konec Pirátů. Zdeněk Hřib to prý už přehnal

Šéf Pirátské strany Zdeněk Hřib zveřejnil video, které vyvolalo bouřlivé reakce. Na záběrech přistupuje k ruce, která má simulovat zdviženou pravici europoslance Filipa Turka z hnutí Motoristé sobě, a s komentářem „Co to je, tohle?“ ji demonstrativně usekne.

Následně drží useknutou a zakrvácenou ruku a dodává: „Když se někdo chová jako nácek, obléká se jako nácek a obklopuje se věcmi jako nácek, tak je to nácek, nebo hlupák. Ale ani jeden do politiky nepatří.“

Video doprovázejí sestřihy dalších záběrů s hajlující pravačkou, jež je typická pro neonacistickou scénu. Hřib odkazuje také na fotografie Filipa Turka, které se objevily v médiích krátce před volbami do Evropského parlamentu a které vedly k obviněním, že hajloval. Narážel také na Turkovu oblibu artefaktů s nacistickými symboly. Turek se v minulosti hájil tím, že jde o vytržení z kontextu a že jeho zájem o historické předměty není projevem sympatií k extremismu.

Šéf Motoristů Petr Macinka označil Hřiba za „salonního zoufalce“. „Po kaprálovi Antifa Ivanu Bartošovi vyrostla nyní maršálská hůl českých neomarxistů v somradle salonního zoufalce Zdeňka Hřiba,“ uvedl v reakci na video Hřiba, v němž se opírá do Filipa Turka.

Hřibovo video za posledních 24 hodin má téměř 390 tisíc zhlédnutí a mnozí v něm vidí spíše nebezpečnou výzvu k násilí. Kritiku šéf Pirátů schytal nejen od svých politických oponentů, ale i od širší veřejnosti.

„Opravdu Pirátská strana rozjela kampaň založenou na fyzickém násilí?“ pozastavuje se právník Tomáš Nielsen.

„A má to být cool/sigma? Kdysi jsem Piráty volil. Jako stranu, která nikdy nepůjde do vlády, která rozbije zaběhlé politické pravidlo, že ruka ruku myje. Která vnese do politiky transparentnost, protože její voliči by jí jakékoliv politické hry neodpustili. A pak přišel Zdeněk Hřib se svými tajnými hlasováními na magistrátu. Tehdy jsem pochopil, že jsem opět naivně uvěřil lidem, kteří si neváží hodnot, pro které jim voliči dali svůj hlas,“ dodal Nielsen.

Vzpomněl na Hřibova předchůdce Ivana Bartoše. „Možná lezl na nervy mnoha lidem. Ale, aspoň pro mě, to byl poslední poctivý pirát.“

Piráti jsou podle jeho názoru dnes již nevolitelnou stranou. „Fakt někdo hodlá volit tuhle změť neautencity? Jestli věříte tomuhle, pak tedy – good luck,“ uzavřel.

