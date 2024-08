Zpátky do reality! Varování pro Ukrajinu. U Kursku úspěchy, ale jinde je hůř

Ukrajinci vsadili na útok na ruský Kursk. Otázkou však zůstává, čeho všeho chtějí Ukrajinci dosáhnout.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5497 lidí napsal server Kyiv Post.

Úřadující gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov podle agentury Reuters řekl, že trosky dronů dopadly na elektrárnu poblíž Kurčatova. Jde o jednu z největších ruských jaderných elektráren se čtyřmi reaktory. Elektřina v oblasti byla na čas přerušena.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN vyzval obě strany, aby projevily zdrženlivost.

Podle ruského náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova se do ofenzívy mohlo zapojit asi 1000 vojáků z ukrajinských elitních útočných brigád vybavených západními obrněnými vozidly a tanky. Ruské zdroje tvrdí, že 945 ukrajinských vojáků padlo nebo bylo zadrženo. Agentura Reuters však upozornila, že tyto údaje nemohla ověřit.

Ukrajinci podle všeho obsadili také bod, přes který teče plyn do Evropy, v Sudži. A že Gerasimov ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi slíbil, že ruská armáda obnoví kontrolu nad celým územím Ruské federace včetně plynové stanice.

Agentura Reuters uvedla, že Ukrajinci v Kurské oblasti ničí ruskou techniku. Agentura má k dispozici video s konvojem asi 15 spálených ruských vojenských nákladních vozidel rozmístěných podél dálnice v oblasti Kursku. Ben Barry, analytik pozemních válek z Mezinárodního institutu pro strategická studia, řekl, že zatímco její širší strategické cíle zůstaly nejasné, Ukrajina odhalila ruské nedostatky a převrátila konvenční názor na válku, že žádná strana nemůže postupovat bez těžkých ztrát.

Neúspěšný kandidát na europoslance za hnutí STAN Andrej Poleščuk uveřejnil video se zastavenou ruskou technikou. „Následky rozbití ruské kolony v Kurské oblasti,“ napsal k tomu Poleščuk.

Následky rozbití ruské kolony v Kurské oblasti. Ukobzoněných ruských vojáků je tam víc než dost. pic.twitter.com/rLRUVvDtis — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) August 9, 2024

Vasyl Kapustej, Ukrajinec, který od roku 2000 žije v České republice a od roku 2014 má české občanství, také uvítal ukrajinské úspěchy v Kurské oblasti. Jenže okamžitě přidal varování. „Je sice hezké, že v Sudži vlaje na úřadě ukrajinská vlajka, ale ve škole v centru Ňjů-Jorka na Donbase vlaje zase naopak ta russácká. Nepřátelé jsou už jen 10 km od Myrnohradu/Pokrovsku. Situace tam je extrémně kritická. Právě tam se rozhoduje o osudu ukrajinského Donbasu,“ upozornil Kapustej.

Poté znovu ocitoval několik informací streamu Jurije Butusova, ze kterých je zřejmé, že v Kurské oblasti se o osudu ruské války opravdu nerozhoduje. Rozhoduje se např. u Pokrovsku, kde se prý Rusové za tři měsíce posunuli o 12 km.

„Do Myrnohradu jim zbývá okolo 10 km, přátelé… Možná i trochu méně. To je VELMI NEBEZPEČNÁ SITUACE. Myrnohrad/Pokrovská aglomerace má totiž klíčový operativní význam pro kontrolu Donbasu. Je to uzel spojení mezi centrálním Donbasem (Kramatorsk, Dobropilja, Slovjansk) a jižním Donbasem (to je Vuhledar, Veliká Novosilka atd.). Tedy je to velmi důležitý komunikační uzel, který má velmi velký význam. Dávat nepříteli možnost dojít až tam – to je vystavování této aglomerace hrozby tomu, že aglomerace bude ztracena,“ varoval Butusov

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 18047 lidí

Butusov bije na poplach a tvrdí, že u Torecku může být obklíčeno několik ukrajinských jednotek. Vojáci umístění v tomto úseku fronty mají podle streamera málo munice, málo dronů, málo všeho. A bohužel to podle něj platí i o dalších úsecích fronty.

„Proto přátelé, chci říct, že to, že i když mluvíme o úspěšných akcích našich vojsk na teritoriu Kurské oblasti, což je skutečně zářný příklad efektivního vojenského nájezdu, tak i přesto chci říct, že strategicky na klíčových směrech pro Ukrajinu, klíčových směrech naší obrany, tedy tam kde jsou soustředěny hlavní útočná uskupení nepřítele, je situace velmi těžká až kritická, a to bez jakéhokoliv přehánění.“

Psali jsme: Ukrajinci „drží“ ruské území. Ale jen na mapě. Skutečnost je jiná Do dvou měsíců hotovo. Ukrajinci útočí a prý vědí, co chystají Rusové Na záchodě jen dvě sekundy. Ukrajinští vojáci hovoří mezi sebou Němci měli větší šanci dobýt Anglii, než má Ukrajina Krym. Analytik se vysmál nadějím