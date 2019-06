Zpovědník Jiřího Drahoše: Prezidenta i premiéra bych rád respektoval, ale chybí jim důstojné chování

Nejvrcholnější politici této země se neumějí chovat. Spisovatel, historik, nakladatel a mimo jiné též autor předvolební knihy o Jiřím Drahošovi Jiří Padevět by prý rád uznával prezidenta Zemana i premiéra Babiše, i když s nimi nesouhlasí. Kvůli jejich nekulturnosti mu to prý ale nejde.

Padevět, zaměřující se ve svém bádání na totality dvacátého století, nemá v současnosti obavy o osud českého národa. „Dokud se budou lidé zajímat o společenské dění, budou ochotni na něm nějak participovat a nedojde k převzetí státu,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

V historii to podle Padevěta vždy bylo tak, že dokud jsou lidé ochotni vyjít do ulic, psát a vyjadřovat se, nebo nenastoupí tvrdá represe, která by jim to znemožnila, tak stát pořád jistým způsobem funguje.

Navíc je podle něj třeba mít na paměti, že přes všechny problémy se máme tak dobře jako v moderní historii nikdy. Byť zalitoval, že pro řadu spoluobčanů jsou tyto materiální poměry vším.

To ale neznamená, že můžeme jásat. Podle Padevěta je alarmující především nedostatek kultury v politice. „Obávám se, že řada těch nejvrcholnějších politiků se neumí chovat,“ říká. Velmi rád by prý respektoval prezidenta republiky i předsedu vlády, i když vyznávají jiné názory než on.

„Ale myslím si, že k těmto vysokým ústavním funkcím patří především důstojné chování. To u našich nejvyšších představitelů když nepostrádám, tak alespoň občas nevidím,“ lituje Padevět. Ten před prezidentskými volbami v roce 2018 rozprávěl s Jiřím Drahošem a vznikla z toho předvolební kniha Věda života, podle nakladatelství „cenné poselství o druhé polovině 20. století“.

Pak ještě Padevět jako historik vysvětloval, proč si naše společnost nerada připomíná hrůzy komunismu. Jsou podle něj do naší společnosti prorostlé, řada pachatelů jsou naši sousedé a známí. Zatímco nacistický teror byl importovaný a z domácího prostředí jej moc nevzešlo, komunismus podle Padevěta prorostl v podstatě do každé české rodiny.

