Zradili je. A nejen Američané... Drsný pohled do Sýrie z první ruky

Novinářka Lenka Klicperová byla hostem Lucie Výborné na Českém rozhlase Radiožurnál. Podle jejích slov jí vzpomínky na to, co spolu s kolegyní Markétou Kutilovou viděla v Sýrii, vhánějí stále slzy do očí. Uvedla, že Kurdové si uvědomili, že byli zrazeni. A popsala situaci s bývalými bojovníky ISIS.

Válečná reportérka Klicperová úvodem zavzpomínala na to, co prožila v zemích, do kterých cestovala. „Pach rozkládajících se mrtvých těl je hodně nepříjemná věc. Ale já to jsem schopná bez nějakých problémů ustát a nemám s tím naštěstí žádný problém," sdělila Klicperová.

Podle jejích slov společně s kolegyní Kutilovou viděla děti, které se rozklepávaly jen při zvuku letadel přelétavajících nad nimi. A stejně tak vnímala zoufalství v očích lidí, kteří se proti turecké přesile cítili opuštění celým světem. I to řekla novinářka, která má v současné době zakázaný vstup do Turecka. Sama si podle svých slov nedělá iluze, že by ji lidé z Turecka nesledovali. „Umějí zlikvidovat novináře,“ sdělila.

„Do Sýrie jsme se vrátily těsně před Vánocemi. Ale předposlední cesta, která mapovala tureckou invazi do severovýchodní Sýrie, byla pro nás opravdu strašně náročná, hlavně tedy emocionálně, protože my jsme nikdy neviděli za celou dobu války proti Islámskému státu tolik beznaděje, tolik neštěstí, tolik hrůzy v očích těch lidí. Pořád to bylo na nějaké snesitelné hranici, ale teď už to bylo přes tu hranici,“ sdělila Klicperová.

„Byl to pocit beznaděje, protože ty čtyři roky, kdy probíhala válka proti Islámskému státu, tak cítili tu podporu celého světa. Byla tam protiislamistická koalice vedená Spojenými státy, bylo tam spousta Evropanů, kteří přicházeli a bojovali společně s Kurdy proti Islámskému státu, a celkově to naladění světa bylo velice pozitivní pro Kurdy a oni to cítili a vnímali velice dobře. A teď najednou přišla turecká invaze, která byla umožněná právě tím, že se stáhly americké jednotky z pohraničí, a oni najednou věděli, že jsou zrazeni, nejen Američany, ale celým světem, a že jsou vydáni napospas tomu Turecku, které je mnohonásobně silnější než Islámský stát, má letectvo, což byl hlavní důvod té celkem rychlé porážky. I když oni Kurdové vzdorovali docela dlouho na to, jaké měli zbraně a jaký byl nepoměr těch sil. Takže ten pocit té zrady a toho, že ten svět je jako hodil přes palubu, byl strašný. A my jsme viděli děti, které se rozklepávaly jenom při zvuku letadel, která nad námi přelétávala, protože věděly, že přijde bombardování, a takové to zoufalství těch lidí, kteří se nás ptali neustále: Proč, co jsme komu udělali, tak to bylo pro nás jako strašně těžko snesitelné,“ vyprávěla Klicperová.

Klicperová následně vyprávěla o tom, jakým způsobem hledá témata, například informovala o manželkách lidí z ISIS, které byly internovány v nějakém z táborů. „Ono to vždycky vyplývá z toho, jak se vyvíjí situace na místě, to znamená, když bylo dobyto město Rakká, tak jsem věděla, že právě tyto manželky džihádistů budou ty, které budou k dispozici pro novináře, pokud bude novinář dostatečně šikovný. A teď samozřejmě s tím, kdy zase byla poslední bitva s Islámským státem, kterou jsem také absolvovala, a pak zase bylo jasné, že ti bojovníci, kteří přežili tu bitvu, tak budou muset být někde internováni, ale dlouho se k nim nebylo vůbec možné dostat, Kurdové je drželi skutečně úplně stranou novinářského zájmu a nemohl k nim nikdo,“ dodala Klicperová.

Klicperová dělala také reportáž z věznic pro bojovníky ISIS. „Nikdo opravdu neví, protože ta situace v severovýchodní Sýrii je velice nestabilní, nikdo neví, kdo tu oblast nakonec ovládne. Jestli to bude Asadův režim, který začne uplatňovat svoji právní moc nad těmi zajatci, nebo to budou Kurdové, nebo jestli se do toho zase bude nějak výrazněji vkládat Turecko. Nevím. Uvažovalo se i o vytvoření nějakého tribunálu, ale pak se o tom přestalo mluvit na té mezinárodní scéně a v podstatě situace je taková, že ty cizince jejich domovské země nechtějí zpátky, nemají, proč by si je braly zpátky. Je to bezpečnostní hrozba, jsou radikalizovaní, a i když třeba před novináři dávají najevo nějakou lítost a vytvářejí si nějaké příběhy o tom, jak se tam dostali nedopatřením a tak dále, tak většina z nich lže. A nikdo nemá zájem si je vzít do Evropy nebo do dalších zemí, protože je problém s těmi důkazy, protože pokud je budeme soudit v Evropě, tak je musíme soudit podle evropských právních norem, to znamená, že musejí být jasně dané důkazy, že ten člověk byl členem Islámského státu a dělal to a to, za co je možné ho odsoudit, takže to je problém,“ dodala Klicperová.

