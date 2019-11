Zrůda Zdeněk Svěrák? Řádění bývalého redaktora Respektu nezůstalo bez odezvy

Filmový kritik Kamil Fila se pustil do Marka Ebena a označil ho za sexistu, který v pořadu StarDance vypráví jeden vtip strašnější než druhý. Ve vysílání veřejnoprávní televize prý Eben popisuje „šu**telnost mladé holky“. A herní vývojář Daniel Vávra, autor světoznámé hry Kingdom Come: Deliverance, už se neudržel a udeřil oplátkou na Kamila Filu.

Filmový kritik Kamil Fila tvrdí, že Marek Eben je moderátor, který vystupuje jako muž s noblesou a ostrovtipem. Jenže to má háček. Fila ve Standashow rozdělil Ebenovy vtipy do tří kategorií. A každá prý vadí někomu jinému.

„Ta jedna z nich vadí části mojí bubliny, která je jako progresivistická, té začíná vadit, že to je sexistický. Ten sexismus neznamená to, že hluboce pohrdáte ženama, že by to bylo sprosťácký, oplzlý, ale znamená to, že z těch žen děláte jakýsi objekty na čumendu. Nebo z nich děláte objekty svého uspokojení. On působí jako starej mlsnej kocour, kterej si chce šáhnout, ale nemůže. A některý ty tanečnice se proti tomu začínají ohrazovat,“ prohlásil Fila.

Současně Ebenovi vyčítá, že si tropí žerty ze jmen žen. Třeba když říká, že jméno Natálie Otáhalová zní dlouze, tak asi příslušná tanečnice musí mít všechno dlouhé. Podobné vtípky prý používá i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a Fila dal jasně najevo, že se mu to nelíbí. „Je to nějakej jeho fetiš, obsese a patologie. A on to používá i na filmy, které evidentně jako neviděl, a je vidět, jak je nepřipravenej, což mi přijde trochu zvláštní na to, jak je to super placenej moderátor, přijde mi to trochu jako drzost,“ zhodnotil vystupování Ebena Fila.

Má dojem, že Eben používá ve vysílání ČT zastřené prasárničky. „A to si jako říkáte, že hodnotí ‚šu**telnost mladý holky?‘ otázal se doslova Fila. „Tam někdo předvádí tanec, tam se jako sahá na zadek a Eben říká ‚no, to by se mi líbilo‘. Jako Marku, fakt? Tohle opravdu natvrdo říkáš jako moderátor veřejnoprávní televize?“ zeptal se na dálku Ebena Fila.

Hodnocení vzhledu si podle Fily už moderátor dovolit nemůže. Přitom si to prý dovolují i Karel Šíp nebo Jan Kraus. To jsou podle Fily moderátoři, kteří přicházejí se sexistickými vtípky, rasistickými narážkami a tak podobně, na což už dnešní mladí lidé často neslyší.

Když tohle všechno slyšel Daniel Vávra, už se neudržel. Takhle to prý dopadne, když vtipy známého moderátora začne rozebírat totální byrokrat bez smyslu pro humor.

„Genderman Fila analyzuje vtipy Marka Ebena. Aneb jak to dopadne, když někdo, kdo nemá absolutně žádný smysl pro humor, je naprosto tupý byrokrat a řeší smysl vtipu. Udělal si excelovou tabulku Ebenových hlášek a každou analyzuje. Obzvlášť pobavil jakešovský argument: ‚A víte, kolik on za to bere?!‘ Takhle si představuji robota Karla snažícího se pochopit Monty Pythony. Kéž by se radši věnoval prodeji svých preparátů pro kulturisty, steroidům a benchpresu (což skutečně dělá). Jinak už se tam otírá i o Svěráka, a to se bude pan Zdeněk divit, až přijde na řadu soudružské analýzy a zjistí, že je taky zrůda,“ napsal na sociální síti Facebook Vávra.

