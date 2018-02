Zrušení ČT: Sepsán zásadní článek

„Proč vlastně Svobodní chtějí rušit ČT? Kdo bude dělat politické debaty, kvalitní zpravodajství, publicistiku a kam se potom má člověk obrátit, když bude chtít zaručený zdroj informací? On totiž problém s veřejnoprávními médii není v tom, že by byla kvalita zpravodajství na špatné úrovni, po stránce zpracování, moderátorů, či obecně scénářů. Největším problémem je totiž právě iluze toho, že se jedná o zprávy ‚zaručené‘,“ sdělil Pajonk s tím, že o rozhlase se zmiňovat nebude, neboť nemá podle jeho slov takový vliv jako třeba Česká televize.

Celý příspěvek Tomáše Pajonka:

Často řeším otázky našich voličů směřující k jednomu z bodů našeho programu, kterým je zrušení veřejnoprávních médií. Proč vlastně Svobodní chtějí rušit ČT? Kdo bude dělat politické debaty, kvalitní zpravodajství, publicistiku a kam se potom má člověk obrátit, když bude chtít zaručený zdroj informací? On totiž problém s veřejnoprávními médii není v tom, že by byla kvalita zpravodajství na špatné úrovni, po stránce zpracování, moderátorů, či obecně scénářů. Největším problémem je totiž právě iluze toho, že se jedná o zprávy "zaručené". Rozhlas s dovolením vynechám, protože nemá zdaleka takový vliv jako třeba ČT. A nebojte, rozhodně si tady tímto způsobem nehodlám stěžovat na to, že Svobodní v ČT nedostávají prostor.

Klíčová je totiž pouze jedna otázka: Jak ČT funguje, a co znemožňuje stranám, aby přímo ovládly agendu určovanou televizi shora?

Orgán, který televizi řídí, je Rada České televize. Ta mimo jiné jmenuje generálního ředitele, schvaluje rozpočet, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby a schvaluje plán programového, technického a ekonomického rozvoje. Člen Rady nesmí být politik, ani jiná veřejná figura a kandidáti jsou navrhováni regionálními a neziskovými organizacemi - užší výběr poté schvaluje volební komise. Následně proběhne ve sněmovně tajné hlasování, které umožňuje každému poslanci hlasovat dle jeho vlastního přesvědčení a uvážení. Zároveň ovšem neexistuje žádná spojitost mezi zvoleným a volitelem, tudíž se ruší existence možné zodpovědnosti - sněmovna hlasuje jako celek a zodpovědná je také jako celek. Tento systém je sám o sobě poměrně sofistikovaný, může ale jakkoliv zabránit sněmovně to, aby si do čela České televize mohla zvolit kohokoliv dle politického zadání?

Veřejnoprávní média mohou být dobrým sluhou, ale velice zlým pánem. Dokud je ČT čistá jako lilie a dokáže objektivně informovat o aktuální situaci, přičemž dodá prostor všem stranám tak, aby si mohl divák utvořit svůj vlastní názor, je samozřejmě velice prospěšnou organizací. Tato představa jejího fungování je ovšem naivní. Česká televize bude vždy ovlivnitelná a co je horší, v ten moment může i sama ovlivňovat. Do teď to veřejnosti a Respektu nevadilo, protože jela v souladu s hlavním proudem. Co se ale stane v momentu, kdy si do jejího čela dokáže prosadit své lidi strana, jejíž představitelé jsou usvědčení lháři a sami vesele propagují fake news?

Naschvál s tímto komentářem sdílím článek z Respektu, jehož čtenáři jsou často velkými obhájci konceptu veřejnoprávní televize. Jak jsem již uvedl, do teď bylo vše v pořádku, protože Respekt s ČT často souznil, teď ale bije na poplach. Špatně je bohužel celý koncept a udržet dlouhodobě při tomto systému řízení a volby moci v ČT její objektivitu je úkol nadlidský, dle mého přímo nemožný. Chtějme média soukromá, chtějme vědět, kdo za nimi stojí a počítejme s tím, že zkrátka mohou dezinformovat a médiím která to dělají prostě a jednoduše nedávejme své peníze. Informace jsou business a pravda ne vždy táhne, je to ale na nás, jednotlivcích. Účelové dezinformace nesmíme odpouštět a pokud je z nich někdo usvědčený, zkrátka by nás jeho názor příště už neměl zajímat.

Kvalitní redaktoři z ČT se jistě uchytí na jiných platformách. Vždyť nás často baví, Světlana Witowská je suverénní v politických debatách, Daniel Stach předvání excelentní výkony v Hyde Parku a Robert Zárubova či Jaromír Bosák jsou legendy v komentování sportovních klání. Platíme si je už teď z daní, proč bychom si je tedy neměli platit kdekoliv jinde?

autor: vef