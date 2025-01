Zuckerberg promluvil, jak na něj tlačili od Bidena. Není pravda, nelze říci, hádal se v ČT Kartous

Společnost Meta oznámila konec systému nezávislého ověřování obsahu, který na svých platformách Facebook a Instagram využívala k potírání dezinformací. Zatímco pro některé šlo o nezbytný nástroj v boji proti falešným zprávám, jiní v něm viděli cenzuru a potlačování svobody slova.

Zakladatel Mety Mark Zuckerberg oznámil, že dosavadní systém bude nahrazen uživatelsky spravovaným ověřovacím modelem, který již využívá platforma X (dříve Twitter). „Dostali jsme se do bodu, kdy už je chyb a cenzury příliš mnoho. Vrátíme se ke svým kořenům, zaměříme se na omezení chyb, zjednodušení našich pravidel a obnovení svobody projevu na našich platformách,“ uvedl Zuckerberg.

Nejprve se změny dotknou uživatelů v USA, kde Meta také plánuje omezit moderaci obsahu.

V pořadu De Facto se na téma moderace obsahu na sociálních sítích vyjádřili mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous. Na otázku, zda Facebook prováděl cenzuru, když moderoval diskuse ve Spojených státech, uvedl: „Facebook se snažil o nějakou moderaci obsahu, o kterou se snaží všichni provozovatelé velkých platforem a nejen oni. Když se historicky podíváte na diskuse pod články, často se tam objevují snůšky vulgarit, nesmyslů a urážek. Musíme to brát tak, že tento prostor je nutné nějakým způsobem moderovat.“

Moderace obsahu podle něj není cenzura: „Nelze to nazvat cenzurou. To, co řekl pan Zuckerberg, považuji – a nejenom já, ale i komentátoři ze Spojených států – za úlitbu prezidentu Trumpovi. On se tím vůbec netají, dokonce v jednom videu říkal, že s Trumpem chtějí spolupracovat na procesování obsahu slovo od slova. Zasazuje to do kontextu tvrzení, že Čína, Evropa a Latinská Amerika cenzurují obsah, což je naprostý nesmysl. Podle mě jde jen o snahu dostat se na tu správnou stranu politického spektra, která v současnosti drží moc ve Spojených státech,“ pokračoval Kartous.

Psali jsme: „To není pravda.“ Potrefená Unie se ozvala, když Zuckerberg promluvil o cenzuře

Konec cenzury a konec inkluze. Zuckerberg „řádí“ dál

Hostem pořadu by také šéfredaktor Deníku TO Marek Stoniš, který jeho slovům kontroval s tím, že v tomto případě šlo o jasnou cenzuru: „Sám majitel Mety, Facebooku, to za cenzuru označil. Chápu, co říká pan Kartous, že každá platforma, médium, musí moderovat svůj obsah, aby se tam neobjevovaly vulgarity a explicitní porušování zákonů. Mark Zuckerberg ale mluvil o něčem jiném. Mluvil o tom, že na něj tlačily státní orgány, administrativa Joea Bidena, aby část obsahu mazal. Ten tlak byl velký. A tohle je jeho reakce – uvolnění, slova o tom, že cenzura na Facebooku byla. Já to vidím zcela zřetelně. Já se těším, že ta svoboda slova bude rozšířena,“ uvedl.

„To, co říká pan Stoniš, nevysvětluje chování Marka Zuckerberga v minulosti, protože Mark Zuckerberg po prvním vítězství Donalda Trumpa v roce 2017 se veřejně omlouval, že Facebook mohl negativně ovlivnit volby. To tehdy nebyl tlak ze strany americké administrativy, protože ta byla v rukou Trumpa a jeho lidí. Takže tvrdit, že se Zuckerberg snažil přesvědčit světové publikum pod tlakem Bidenovy administrativy, není pravda. Sám Mark Zuckerberg se už v letech před Bidenovým zvolením cítil zodpovědný za to, že Facebook nějakým způsobem ovlivnil volby. Proto nelze jeho současné kroky vysvětlovat jen tlakem současné administrativy. Zuckerberg se snaží být na správné straně moci v současnosti,“ uvedl ve své reakci Kartous.

Podobný názor jako Marek Stoniš zastává i Společnost pro obranu svobody projevu, která tvrdí, že Bidenova administrativa vyvíjela tlak na Marka Zuckerberga, aby Facebook zaujímal cenzurní přístup. Organizace odmítá argumentaci Bohumila Kartouse s tím, že jeho tvrzení postrádají logiku: „Popírat, že Bidenova administrativa tlačila na Zuckerberga, aby se choval na Facebooku cenzurně tím, že se o několik let dříve omlouval právě Zuckerberg za svůj pocit, že Facebook mohl jakkoliv přispět ke zvolení Trumpa, nedává žádnou logiku... Ale proč by se měl vrchní Českých elfů zabývat takovými detaily, že?!“ uvedla společnost ve svém facebookovém komentáři.

A závěrem dodala: „Co čekat od lidí, kteří nejprve s posměchem říkali: ‚Pořiďte si vlastní sítě, pořiďte si vlastní servery apod...‘ A teď, když je americká síť X nejvíc ideologicky vyvážená a Facebook možná míří podobným směrem, mají s tímto vývojem velký problém...“