Zvolili jsme dobře, tleská Rakušan Pavlovi. „Zemanův fígl“, směje se Vondráček

Před pár dny jeho nominaci v Senátu obhajoval, dnes prezident České republiky Petr Pavel rozhodl o pozdržení jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem. Sdělil to dnes při návštěvě Ústavního soudu se slovy, že si informace ohledně Fremrova soudcování před listopadem 1989 ještě prověří.

Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN Pavla v jeho rozhodnutí ocenil. Bere ho jako další důkaz toho, že Česká republika si svého prezidenta dobře vybrala. „Netlačit věci na sílu. Ověřit si informace a připustit, že původní rozhodnutí je možné změnit. To je chování, které oceňuji politicky i lidsky. Zvolili jsme dobře,“ chválil prezidenta na Twitteru.

Netlačit věci na sílu. Ověřit si informace a připustit, že původní rozhodnutí je možné změnit. To je chování, které oceňuji politicky i lidsky. Zvolili jsme dobře.https://t.co/ySG9Td4Tch — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 7, 2023

S chválou přišel i europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09. „Poté, co se objevily nové informace o minulosti R. Fremra, odložil prezident Pavel jeho jmenování ústavním soudcem. Nechce ‚situaci lámat přes koleno a uspěchat to‘,“ připomněl na sociálních sítích Pavlova slova. Jeho předchůdce – prezident Miloš Zeman – by se podle jeho názoru zachoval jinak a „zlomil by vše, co by šlo“. „Příjemná změna! Jeho předchůdce Zeman by nejenom zatvrzele tlačil svou, ale přes koleno by zlomil vše, co by šlo,“ napsal Pospíšil.

Poté, co se objevily nové informace o minulosti R. Fremra, odložil @prezidentpavel jeho jmenování ústavním soudcem. Nechce "situaci lámat přes koleno a uspěchat to."



Příjemná změna! Jeho předchůdce Zeman by nejenom zatvrzele tlačil svou, ale přes koleno by zlomil vše, co by šlo. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 7, 2023

Senátor Zdeněk Hraba se vyjádřil ve stejném znění. Informace, které o Fremrovi vyplývají na povrch, by mohly ohrozit vážnost Ústavního soudu. Hraba souhlasil, že jeho nejmenování je proto rozumným řešením. „Myslím, že je to v tuto chvíli rozumné řešení s ohledem na takřka každý den se objevující nové informace. JUDr. Fremra jsem vždy vnímal jako právní kapacitu s bohatými zkušenostmi, nicméně informace, které se objevují, nelze brát na lehkou váhu a není možné dopustit, aby jimi byla ohrožena vážnost Ústavního soudu,“ uvedl senátor a dodal, že je otázkou, proč se informace o Fremrově osobě objevují teprve teď.

Prezident Pavel se rozhodl prozatím NEJMENOVAT JUDr. Roberta Fremra ústavním soudcem.



Myslím, že je to v tuto chvíli rozumné řešení s ohledem na takřka každý den se objevující nové informace.



JUDr. Fremra jsem vždy vnímal jako právní kapacitu s bohatými zkušenostmi, nicméně… — Zdeněk Hraba (@hraba_z) August 7, 2023

Marek Hilšer, senátor a bývalý kandidát na prezidenta ve volbách 2023, který spolu s Hanou Kordovou Marvanovou napsal prezidentovi osobní dopis, v němž uvedli, že Fremr měl podle historických záznamů odsoudit mezi lety 1982 a 1985 přes 100 osob za migraci, na Twitteru také sdílel svou radost, že prozatím ústavním soudcem Fremr jmenován nebude. „Jsem připraven prezidenta Pavla spolu s Hanou Marvanovou seznámit se zjištěním o podílu soudce Fremra na komunistickém bezpráví. Jsem rád, že od jmenování prozatím upouští.“

Jsem připraven @prezidentpavel spolu s @HanaMarvanova seznámit se zjištěními o podílu soudce Fremra na komunistickém bezpráví. Jsem rád, že o jmenování prozatím upouští.https://t.co/QulqNAcwYN — Marek Hilšer (@MarekHilser) August 7, 2023

S kritikou prezidenta Pavla přišel bývalý předseda Poslanecké sněmovny České republiky a poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Pavel měl podle jeho názoru informace o Fremrově minulosti již dávno vědět. „Byl to on, kdo ho navrhl na Ústavní soud. Když se to provalilo, použil ‚Zemanův fígl‘ s nejmenováním a novináři jásají. Tím, kdo je za tuto šarádu, která zpochybňuje celou polistopadovou justici, odpovědný, je prezident sám,“ sdělil v tweetu Vondráček.

O minulosti Roberta Fremra mohl @prezidentpavel vědět. Byl to on, kdo ho navrhl na Ústavní soud. Když se to provalilo, použil "zemanův fígl" s nejmenováním a novináři jásají. Tím, kdo je za tuto šarádu, která zpochybňuje celou polistopadovou justici, odpovědný je prezident sám. — Radek Vondráček (@vondraczech) August 7, 2023

Bývalý tiskový mluvčí exprezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček novinku o „komplikacích“ se jmenováním Fremra také přesdílel. „Prezident Pavel hasí požár jménem Fremr, který vzplanul z komunistické minulosti,“ napsal k příspěvku.

Prezident Pavel hasí požár jménem Fremr, který vzplanul z komunistické minulosti https://t.co/19ZEVbjvn0 — Jiří Ovčáček (@exPREZIDENTCR) August 7, 2023

Předseda politické strany SPD Tomio Okamura pak poukázal na absurditu situace, kdy prezident s komunistickou minulostí soudí Fremra kvůli jeho komunistické minulosti. „Komunistický rozvědčík bude posuzovat míru morálního selhání komunistického soudce. A terazky mi povedzte, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom absurdný?“ citoval z Černých baronů.

Komunistický rozvědčík bude posuzovat míru morálního selhání komunistického soudce.

A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom absurdný? pic.twitter.com/5xEDI9D4WF — Tomio Okamura (@tomio_cz) August 7, 2023

Na Facebooku se k situaci vyjádřil Matěj Gregor z youtubového kanálu Spolek Odchod. Podle něj bylo už od začátku jasné, že „Fremr bude p*ůser“. Dění okolo Ústavního soudu vnímá jako komedii, při které se náramně baví. Všiml si i ironie, kdy voliči Petra Pavla kdysi kritizovali Andreje Babiše za jeho minulost. „Komedie. Nejvtipnější je, že právě před ‚komunisty ve vysokých funkcích‘ varovali voliči Petra Pavla, když kritizovali Andreje Babiše. Jejich komunista Pavel byl prostě lepší,“ uvedl Gregor a dodal, že voliči Pavla by se měli teprve nyní hanbou propadat, pokud se již dříve styděli už jen za „ukradenou propisku Václavem Klausem nebo opírání se o korunovační klenoty Milošem Zemanem“.

„Tohle není vtipný exces. Tohle je symbol ohnuté páteře, nulového svědomí a naprosté lhostejnosti k naší minulosti,“ prohlásil Gregor na sociální síti.

