Zvoní mu hrana, bude hůř. Marketingový expert z Kataru píše, co čeká Babiše

Marketingový expert Martin Jaroš má za to, že Andreji Babišovi (ANO) začala zvonit politická hrana a příštím premiérem už nebude. Cítí to prý i sám Babiš, který nedávné volby do Evropského parlamentu sice vyhrál, ale hned na vítězné tiskové konferenci se choval jako poražený muž. Jaroš také tuší, co nakonec přivodí Babišův pád.

Šéf hnutí ANO Andrej Babuš sice české volby do Evropského parlamentu vyhrál, ale hned na první tiskové konferenci si začal stěžovat, že na něj všichni útočili a „kňučel“ jako poražený muž.

„Jestli něčemu u Babiše věřím, tak je to jeho instinkt zabijáka a vítěze. A řeknu vám, Andrej Babiš už nejpozději v neděli večer VĚDĚL, že tuhle hru už nedá a že to celé skončí špatně. Bylo to vidět v jeho očích a v tom jeho kňů – i když volby nominálně vyhrál, ihned si začal stěžovat a útočit na ostatní. To nebyla reakce vítěze,“ napsal Jaroš na sociální síti Facebook.

Babiš si sice nadále drží podporu 30 procent voličů, ale oněch 30 procent je pro něj stropem. Tento strop mu nedovolí získat pro své hnutí 101 mandátů ve Sněmovně a vládnout sám. A po příštích volbách podle Jaroše už těžko sežene koaličního partnera. Už v podnikání se choval jako predátor, který ovládl konkurenci a rostl tak prakticky donekonečna, ale v politice se nedá postupovat stejně. Tentokrát přebral hlasy sociálním demokratům a jen těžko je po příštích volbách přemluví ke spolupráci. V tuto chvíli se k němu vstřícně stavějí ještě komunisté, ale ani s těmi se mu nemusí podařit uzavřít koalici. Ostatní strany vystupují proti Babišovi přísně opozičně.

„Andrej Babiš si totiž dokáže lidi jen kupovat, protože jeho myšlení je jen a pouze pragmatické a materialistické. S tím můžete v Česku získat třeba 30 procent lidí, kteří si řeknou – OK, třeba je to hajzl, ale aspoň mi zvedl důchod a mám se za něj dobře, budu ho volit. Takových lidí je třetina – víc jich na tyhle materiální požitky nenalákáte. To Orbán se se svými voliči v Maďarsku dokázal propojit na mnohem hlubší, psychologické a kulturní úrovni. Kdysi hrál skvěle úlohu tzv. kádári kisembera, malého maďarského človíčka z Kádárových časů, „obyčejného Čecha“, jak bychom řekli my. Pak se plynule přerodil do role Jánose Hunyadiho, hrdiny, který ochrání Maďarsko před cizáky. Orbán to vše dělá uvěřitelně, dokonale rozumí maďarské identitě a má ji v sobě, navíc je skvělý řečník. Babiš se pokusil o to samé – on z Maďarska vůbec hodně kopíruje – ale na rozdíl od Orbána to prostě neumí. Ve skutečnosti nechápe českou identitu a nedokáže se na ni tak uvěřitelně napojit. I proto dostal Orbán v neděli šokujících 53 procent, kdežto Babiš jen nějakých 21– to srovnání mu jistě neušlo. Babiš už myslím chápe, že na rozdíl od svého maďarského vzoru on duši českého člověka neovládl a neovládne,“ pokračoval marketingový expert Jaroš.

Podle odborníka má Babiš ještě jeden problém – své kauzy, z nichž se snaží vykroutit. A nemalá část veřejnosti už má jeho vytáček dost. Tlačí ho k odstoupení. Jaroš prý tyto lidi přijede podpořit na další demonstraci na Václavském náměstí. Je si prý vědom toho, že je Babiše třeba porazit ve volbách, ale za důležité považuje i občanské protesty. Skutečně silný politik by prý totiž už dávno odstoupil, kdyby si s sebou vláčel přítěž, kterou táhne Babiš.

„Tipuju, že p. Babiše teď čekají velmi horké týdny a že špatných zpráv bude víc. Ve skutečnosti by teď už asi nikdo z nás nechtěl být v jeho kůži. Je to správné a je to fér. Ale bacha, pořád není naším primárním cílem ‚sundat‘ Babiše. Naším primárním cílem je řešit dlouhodobou vizi a skutečné problémy, na které teď nemáme kvůli Babišovým alotriím čas. To je ostatně jedna z věcí, které mu vyčítám nejvíc,“ uzavřel svůj komentář Jaroš.

