Zvoral to? Kauza Staněk a Zaorálek: Promluvil Daniel Herman

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se na profilu serveru ParlamentníListy.cz vyjádřil k svému nástupci, jenž by měl v nejbližších dnech usednout do křesla šéfa resortu, Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD). Své však řekl i k Antonínu Staňkovi (ČSSD).

„Že prezident dosáhl svého, je jedna věc, ale co celkově říkáte na to, co se kolem kultury v poslední době děje? Určitě máte ještě nějaké konexe z doby, když jste byl ministr. Není naše kultura ohrožena? Přeci jen je to jedna z mála věcí, na které můžeme být opravdu hrdi. A myslíte, že je Zaorálek dobrá volba?“ zeptal se čtenář.

Otázku i odpověď najdete ZDE.

„Příliš časté střídání ministrů žádnému resortu neprospívá. Já si vážím toho, že jsem stál v čele Ministerstva kultury celé období, což není tak běžné. Za mé éry jsme nastavili program do r. 2020, který se více méně plní. Ono není tak lehké během jednoho roku v běhu úřadu něco zásadně změnit. Pan ministr Zaorálek je profesionální politik s velkými zkušenostmi. Přeji jemu i kultuře, aby se podařilo zklidnit to, co jeho předchůdce tak ‚zvoral‘. A plně s vámi souhlasím, že na naši kulturu můžeme být právem hrdi. Měli bychom se k obrovskému kulturnímu dědictví také odpovídajícím způsobem chovat. V tom máme určité rezervy,“ poznamenal Herman v odpovědi.

Své k Hermanovi také řekl sám Staněk, a to v rozhovoru pro Parlamentní listy. „Po příchodu na Ministerstvo kultury jsem zjistil, že každodenní realita je jiná než svět ministerských úředníků. Šokovalo mě třeba, že na ministerstvu dodnes neexistuje elektronické zpracování dotačních programů. Sice můžete elektronicky podat žádost, ale tím to končí a běží to už jen papír a tužka, jak za cara klacka. Zpráva NKÚ dokazuje, že v tomto směru je Ministerstvo kultury někde na počátku minulého století. Tohle byly věci, které mě překvapily, a snažil jsem se je postupně měnit. Jenže jakákoli reorganizace, obzvlášť na ministerstvu, které je blokováno služebním zákonem, není otázka tří čtyř týdnů. Strašně to trvá. Čím víc jsem pronikal do systému, tím víc jsem cítil odpor těch, kterých by se to mělo dotknout. Zprávu NKÚ jsem dostal na stůl krátce po kontrole a znal jsem i původní zprávu z roku 2014, na kterou tahle navazovala. Na základě kontrolního protokolu jsem se vše snažil napravovat,“ poznamenal Staněk.

„Kolegové mi naznačovali, že kdybych chodil na vernisáže, na premiéry do divadel a moc se nemontoval do fungování ministerstva, tak by bylo vše v pořádku, a přesně to se ode mě očekávalo. Pochopil jsem, že ministr, který chce být úspěšný, a pan Herman tam byl čtyři roky, takže asi úspěšný byl, nesmí dělat nic. Nechat to na úředníky, kteří si to vykomunikují, a vy jste potom slavný. Chodit klást věnce, chodit na manifestace, chodit mezi umělce a budete úspěšný ministr. Pokud se naopak chcete starat o to, aby úřad fungoval, aby smysluplně pracoval, narazíte na problémy jako já. Prostě pokud chcete být úspěšný ministr, rozhodně neměňte zajeté zvyky,“ uzavřel.

Rozhovor najdete ZDE.

autor: vef