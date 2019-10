Zvrat v Sýrii: „Putin si s NATO vytřel zadek,“ padlo. A generál Šándor? Silné vyjádření

V situaci na severu Sýrie došlo k dalšímu posunu. Jednání prezidentů Turecka a Ruska přineslo výsledky. Jak píší Novinky.cz, dohoda Kurdům přinesla dalších 150 hodin na stažení z třiceti kilometrového pásma okolo hranic s Tureckem. Splnění tohoto ujednání poté prý budou kontrolovat společné hlídky tureckých a ruských vojáků. Dle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova měli ruští vojáci do oblasti vstoupit už o půlnoci. Jak píší Novinky.cz, 150 hodin je více než vyjednali Američané. Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 137 lidí

„Během 150 hodin kurdské jednotky opustí třicetikilometrovou zónu. Odpočítávání této lhůty začne zítra v 12:00 místního času. Po uplynutí poskytnutých 150 hodin začne rusko-turecké hlídkování západně a východně od místa operace Pramen míru,“ prohlásil Erdogan. Kurdské milice byly podle jejich velitele z oblasti již staženy a dohodnutý klid zbraní byl údajně dodržen.

To, že jednání s Ruskem přineslo pro Kurdy lepší výsledky, než jakých dosáhli stahující se Američané, neušlo poslanci KSČM Zdeňku Ondráčkovi, který to komentoval slovy: „Putin si dnes s NATO vytřel zadek. Geniální vojenský stratég. Bez jediného výstřelu získal území větší než ČR.“

Generál Andor Šándor také uznal, že se jedná o dobrou taktiku. „Vůbec mě to netěší, ale Rus to hraje dobře. Donald Trump mu dláždí cestu k hlavní roli na Blízkém východě. Jsem zvědav, co na to summit Aliance v Londýně,“ napsal.

„Andy, sám dobře víš, že summit NATO dnes už nic nerozhoduje. Pouze formálně schvaluje americká ultimáta, která pak politici členských zemí musí předložit nějak skousnutelně nám, voličům. Co se rozhodne, ti můžu říci už teď. Tytyty, Turecko, budete nakupovat víc amerických zbraní, USA se stáhnou z Afghánistánu. A Rusko s Čínou jsou hrozba. Jo, a ještě potřeba větší integrace a bude se řešit přijetí Gruzie,“ odpověděl mu bezpečnostní expert Jaroslav Štefec.

„Kurdy už nikdo k ničemu nepotřebuje, tradiční osud rozpolcených idealistů na šachovnici mocných. Být Turkem tak se tomu nebráním, být Američanem tak se hluboce stydím, být Rusem tak z toho těžím...“ poznamenal Alexandr Petříček a Šándor mu dal za pravdu, že tak se situace vyvíjí.

A do diskuze se vložil i člen RRTV Vadim Petrov: „No, nevím, chlapci, zase tomu až tak nerozumím. Ale co se týče US a Kurdů to byl deal, který Trump vyhodnotil jako dále neudržitelný, a Turek, Asad a Putin se prostě dohodli. Chápu to jako logický důsledek nějakých dlouhodobě působících faktorů. Nic ke studu ani k smíchu tam nevidím.“

