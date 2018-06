Alena Vitásková: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže

Rozbor k dovolání NSZ ke kauzám fovoltaických elektráren Saša-sun a Zdeněk –sun v Chomutově

NSZ Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu k mému zprošťujícímu rozsudku ze dne 17. ledna 2018. Až potud se jedná o rutinní praxi, která je v demokratickém a právním státě běžná.

Nebýt toho, že dovolání NSZ je plné rozporů a v některých částech dokonce nepravd, lží s jediným cílem vytvořit řetězec nepřímých důkazů a tak za každou cenu odsoudit Vitáskovou, kvůli které byla celá konstrukce tohoto „zločinu“ vyrobena.

Nebudu připomínat zásadu subsidiarity trestní represe uvedenou v § 12 odst. 2 trestního zákona. Nejen tento paragraf, ale možná ani Trestní zákon, Energetický zákon, Správní řád, Stavební zákon a řadu dalších, část státních zástupců vedených Pavlem Zemanem prostě nezná. Anebo účelově nezná, aby měla nástroje na trestní stíhání kohokoliv.

Nebudu rovněž polemizovat nad tím, že NSZ převzal část svých úvah z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci a ten zase hodnotil rozsudek a jeho zdůvodnění, které vydal Krajský soud Brno, senát Mgr. Aleše Novotného.

Ten převzal zdůvodnění rozsudku téměř opisem obžaloby státního zástupce Mgr. Radka Mezlíka, aniž by bral v úvahu, co vyšlo v průběhu hlavního líčení najevo, nepředvolal svědky, které jsem požadovala. V této souvislosti nebudu předestírat „pracovitost“ členů senátu Mgr. Aleše Novotného. Jedna členka senátu četla v průběhu hlavního líčení bezostyšně deník Blesk, jako by chtěla dát najevo, že výše trestu byla někým dána předem a nyní se vymýšlí zločin. To, že další náhradník členů senátu chvílemi usínal tak, že mu padala hlava, je v justici, kdy tento senát vynáší drakonické tresty, asi také normální. Jenže jak „čtenářka“, tak „spáč“ jsou placení z našich daní a mají rozhodný hlas nejen, zda je obžalovaný vinen, či nevinen, ale také mají vliv na výši trestu. Porušení Ústavy ČR při výběru soudce a senátu, porušení práva na spravedlivý proces, který je dodržován v demokratických zemích, nebudu v této chvíli komentovat.

A kruh se uzavírá. Vykonstruování trestního činu „zpracoval“ státní zástupce Mezlík, v této konstrukci pokračuje NSZ Pavel Zeman. Proč Pavel Zeman takto postupoval? Vždyť má obrovské množství informací a podnětů, které jsem mu v průběhu mého funkčního období poskytla, které měl k dispozici. NSZ měl komplexní informace a byl nečinný, stejně jako někteří jeho státní zástupci, kteří informace měli a přesto hledali usilovně „trestní“ činnost u Vitáskové, nikoliv u skutečně podezřelých.

Proč chce Pavel Zeman obelstít Nejvyšší soud? Proč uvádí nepravdy a překrucuje fakta tak, aby vytvořil dojem zločinného jednání nejen Vitáskové? Nacházíme se ve státě, kdy je vymahatelnost práva téměř nemožná. Proto mám povinnost informovat širokou veřejnost o překrucování faktů, konstrukcích trestních činů i o případech nečinnosti NSZ.

Předkládám jeden příklad z dovolání k mému zprošťujícímu rozsudku, kde NSZ uvádí na str. 6:

...Stejně tak ve věci týchž společností (myšleno ERÚ) činný svědek Ing.Mgr. Vítek, ředitel odboru licencí, zastávající odborný názor jako svědek Mgr. Panák, byl ze zmíněné funkce odvolán a nahrazen spoluobviněnou Ing. M. Schneiderovou...

Závěr k první části jak NSZ vyrábí řetězec nepřímých důkazů, jen aby Vitáskovou odsoudili.

NSZ Pavel Zeman uvádí: Vitásková odvolala Vítka ředitele odboru licencí, aby tam jmenovala spoluobviněnou Schneiderovo. (Ta posléze zastavila obnovu řízení).

Skutečnost, která byla projednávána u zjišťovacího soudu:

a) Vitásková jmenovala Schneiderovou ředitelkou odboru licencí, protože místo bylo dlouhodobě neobsazeno a před Vitáskovou se tato skutečnost bývalými zaměstnanci tajila. Zodpovědný byl Mgr. Panák, který nekonal.

b) Vitásková později odvolala Schneiderovou z funkce ředitelky odboru licencí a jmenovala na její místo právě Mgr. Vítka, (který měl opačný názor, než Schneiderová) který zahájil obnovu řízení u těchto dvou elektráren v únoru 2013.

NSZ Pavel Zeman, přestože věděl a musel vědět, když podepisoval Dovolání, překroutil fakta, výstižněji řečeno lhal, prokázal neznalost Správního řádu a navíc nekonal, byl nečinný. Za takové dezinformace by se nemusel stydět ani Hitlerův Dr. Paul Joseph Goebbels.

Časový postup obsazení funkce ředitele odboru licencí ERÚ:

Vysvětlivky lživé informace NSZ Pavla Zemana:

Činný svědek Vítek byl z funkce odvolán nikoliv Vitáskovou, ale 3 dny před jejím nástupem na ERÚ, bývalým místopředsedou Němečkem (tj. 29. 7. 2011) Místo ředitele odboru licencí bylo od konce července 2011 neobsazeno a Vítek společně se svým přímým nadřízeným Mgr. A. Panákem se snažili tuto skutečnost před Vitáskovu zatajit. Vítek vystupoval jako ředitel, přestože ředitelem nebyl. Později na něj podáno trestní oznámení za podvodné jednání. Skutečnost, že tak důležitý odbor je bez ředitele se Vitásková dověděla z externího auditu, který prováděla společnost BDO (říjen-listopad 2011) Bezodkladně po zjištění provedla Vitásková nápravná opatření a mimo jiné dlouhodobě neobsazenou funkci ředitele odboru licencí obsadila Ing. Schneiderovou. Poznámka: takže Ing. Schneiderová nastupovala na pozici ředitele odboru licencí, která byla dlouhodobě neobsazena, zodpovědný byl Mgr. Panák, jako přímý nadřízený odboru licencí, který dlouhodobě nekonal a skutečnost před Vitáskovou tajil Následně, po obvinění ing. Schneiderové, za zastavení obnovy řízení, téhož dne Vitásková odvolala ředitelku licencí z funkce a jmenovala do funkce právě Mgr. Vítka (toho, který dle NSZ zastával opačný názor) Právě Mgr. Vítek na základě přezkumu, který Vitásková nařídila z moci úřední, zahájil obnovu řízení u obou fotovoltaik (19. 2. 2013). Mgr. Vítek byl odvolán z pozice ředitele odboru licencí podstatně později a rozhodně ne ve vykonstruovaném příběhu NSZ Pavla Zemana. Důvody jeho odvolání byly, že při přijetí této funkce měl podmínku, že to bude na omezenou dobu, než se najde vhodný kandidát, protože Mgr. Vítek nechtěl vykonávat funkci ředitele odboru licencí. Navíc byly postupně zjištěny rozsáhlé nesrovnalosti s jeho výkonem funkce, které skončily trestním stíháním a podmíněným trestem odnětí svobody.

Pokud NSZ Pavel Zeman podporuje zavírání lidi na objednávku, či se takových praktik přímo zúčastňuje, zůstává občan bez jakékoliv ochrany státu.

