Alena Vitásková: Pytlák Hajný dopytlačil…

I tak se dá nazvat odebrání akreditace Mendelově univerzitě. Rada NAÚ odebrala akreditaci Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy. Podle bývalé rektorky Nerudové to „prý“ školu do budoucna posílí. A jak to „posílí“ absolventy, kteří poctivě a řádné absolvovali studium? Končí „rychlokurzy“ pro získání doktorského titulu.

reklama

Rada Národní akreditačního úřadu (NAÚ) dne 19. 1. 2023 oznámila, že se shodla na odebrání akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách.

Bývalá rektorka Danuše Nerudová (za jejího vedení docházelo k podivným udělováním doktorských titulů) se k svému pochybení nedávno vyjádřila. Bylo to něco ve smyslu, kdy se pasovala sama do role hajného, který pomáhal pytláka odhalit.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 22870 lidí

Můj děda říkával, že nejlepším pytlákem býval hajný a opačně. Tak nevím, co by na „hajného“ Nerudovou řekl můj děda v souvislosti s odebráním akreditace škole, kde pytlačila, nebo vlastně byla hajným. (pozn. „Dědo, buď rád, že ses toho nedožil“)

Já k tomu mohu jen dodat, že byla velmi špatný „hajný“, když důsledkem je poškození dobrého jména do té doby asi prestižní školy. „Hajný“, který by poškodil svůj revír, tak by musel nést důsledky. Možná, že je chyba, že hajným v tomto případě není, dle jejich slov „zlo“ Babiš, určitě by ho vleklé trestní řízení a soud neminul, určitě by se vše do detailu šetřilo.

Všichni ti, kteří získali doktorandské studium poctivě, vědí, jak se nadřeli a co vše museli splnit. Ti všichni budou navždy hozeni do stejného pytle – doktor z Mendelovy univerzity…chacha. Bude to asi obdobné jako absolvent práv v Plzni.

Mendelova univerzita Brno má na svých webových stránkách „Vzdělání je nejvyšší hodnota pro člověka i planetu“. Plně s tím souhlasím.

A tudíž nedovedu pochopit, jak může paní „profesorce“ Nerudové projít devastace vzdělání tím nejbrutálnějším způsobem, jako je „získání“ titulů bez řádného studia. Jak tak zásadní pochybení s dopadem na společnost může projít bez povšimnutí třeba i orgánu činných v trestním řízení. Asi to bude tím, že je „mladá a pohledná….“

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Psali jsme: Alena Vitásková: Oči pro pláč. Někteří kandidáti, sponzoři musí hledět jako „PUK“ Alena Vitásková: Když je někdo jediný, tak musí... Alena Vitásková: Sto tisíc podpisů pod petiční archy do prezidentských voleb Alena Vitásková: „Mír a prosperita České republiky“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.