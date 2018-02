Alexander Goldsheider: Ke dni holocaustu

01.02.2018 15:43

Nedávno (27. ledna) se na celém světě připomínal den holocaustu - den spojený s osvobozením Auschwitzu, jak se u nás doma říkalo Osvětimi, a s prvním šokujícím zjištěním, jaké hrůzy se v lágrech odehrávaly v masovém měřítku po celou řadu let. Holocaust se připomínat má, už jen aby se nikdy nic podobného nestalo – ostatně příběh sám je milý i přes smutné zarámování. Auschwitz byl jediný koncentrák, kde byli vězni, včetně dětí, tetováni, a to povětšinou na levém předloktí, Když jsem vyrůstal, tvrdil můj táta, že to je telefonní číslo, aby si ho lépe pamatoval.